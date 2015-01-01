Allgäuer Bergwald Chalets – Kunst. Architektur. Natur. Alpine Eleganz neu definiert.

Eingebettet in die Wälder auf 1.000 Metern Höhe liegen die großzügigen 25 Apartments und 5 Chalets

Seit August geöffnet: 4-Sterne-Superior Hotel in Oberstaufen setzt neue Maßstäbe im alpinen Lifestyle

Oberstaufen, September 2025 – Ein exklusiver Rückzugsort, verborgen wie eine Lichtung im Wald: Mit den Allgäuer Bergwald Chalets hat die Region ein außergewöhnliches 4-Sterne-Superior Hotel gewonnen, das feinen Komfort,

moderne Architektur und inspirierende Kunst in einzigartiger Lage vereint. Nur zehn Minuten von der Tourismus-Hochburg Oberstaufen entfernt und doch mitten im Bergwald, finden Gäste hier Ruhe, Exklusivität und Privatsphäre.

„Bei uns geht es nicht um Überfluss oder oberflächlichen Luxus, sondern um feinen Komfort, echte Naturverbundenheit und persönliche Freiheit“, erklärt Hoteldirektor Zvonko Jurinjak, der das Resort seit seiner Eröffnung im August leitet.

https://allgaeuer-bergwaldchalets.de/de/

Ein besonderer Standort

Eingebettet in die Wälder auf 1.000 Metern Höhe liegen die großzügigen 25 Apartments und 5 Chalets wie auf einer natürlichen Waldlichtung. Gäste genießen Privatsphäre, Exklusivität und den direkten Zugang zur Natur. Und wer Abwechslung sucht: Die Chalets sind nur wenige Minuten von einem der schönsten Golfplätze der Region, Wintersportmöglichkeiten und zahlreichen Freizeitaktivitäten entfernt.

FINE RELAX – Wellness & Inspiration

Der Wellnessbereich der Allgäuer Bergwald Chalets präsentiert sich nicht als imposante Spa-Landschaft, sondern als bewusst feiner Rückzugsort. Indoorpool, Außensauna, Innensaunen und die Ice-Lounge fügen sich in ein Ambiente, das von stilvoller Ruhe und persönlicher Note getragen wird. Überschaubar in der Größe, dafür umso sorgfältiger inszeniert – ein Ort, der Exklusivität durch Klarheit und Atmosphäre definiert. Ein besonderes Highlight sind die beheizten Sandliegen: Sie schenken Wärme und Entspannung wie ein Tag am Meer. Architektur, Materialien und der Blick in den Bergwald machen FINE RELAX zu einem Erlebnis von Eleganz und Gelassenheit.

FINE DINING – Genuss nach eigenem Rhythmus

Kulinarische Freiheit steht im Mittelpunkt: Alle Apartments und Chalets sind mit modernen, voll ausgestatteten Küchen eingerichtet – ideal, um Lieblingsgerichte jederzeit selbst zuzubereiten. Wer das besondere Ambiente sucht, genießt Fine Dining im stilvollen Restaurant mit à la carte Auswahl: regionale Zutaten, kreativ interpretiert, serviert in ruhiger Atmosphäre. So wird Genuss flexibel, hochwertig und ganz im eigenen Tempo erlebbar.

Kunst als Haltung

Über 200 Originalwerke des Künstlers Dalip Kryeziu prägen die Atmosphäre des Resorts. Kunst ist hier kein Beiwerk, sondern integraler Bestandteil des Erlebnisses – sichtbar in allen Apartments und öffentlichen Bereichen. Wechselnde Ausstellungen weiterer Künstler werden die Chalets auch künftig als kulturellen Ort profilieren.

Umweltfreundlich. Innovativ. Zukunftsweisend.

Die Allgäuer Bergwald Chalets stehen für nachhaltigen Komfort und verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen – ohne Verzicht auf Stil und Exklusivität.

https://allgaeuer-bergwaldchalets.de/de/?gad_source=1&gad_campaignid=22938805430&gclid=CjwKCAjwisnGBhAXEiwA0zEOR1NCzm4l6oCnDiQndLvs8JpELpa2rsO51cKF3wCxunVQzJR9LF7P0xoCgOsQAvD_BwE

Energie & Umwelt: Dank Geothermie, Photovoltaik, grünem Gas und einem hocheffizienten Blockheizkraftwerk erreichen die Chalets den EE40-Standard. So wird der CO?-Ausstoß erheblich reduziert.

Nachhaltige Prozesse: Papierlose Abläufe, ressourcenschonende Architektur und kurze Lieferketten machen Nachhaltigkeit im Alltag spürbar.

Innovation für morgen: E-Ladestationen, smarte Energiekonzepte und kontinuierliche Optimierungen sichern die Rolle als Vorreiter im nachhaltigen Tourismus.

Mit dem Claim „Fine Living. Fine Dining. Fine Moments.“ setzen die Allgäuer Bergwald Chalets neue Maßstäbe im alpinen Lifestyle. Statt klassischem Tourismus bieten sie einen stilvollen Rückzugsort fernab vom Massentrubel – und doch in unmittelbarer Nähe zu Oberstaufen und all seinen Angeboten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Allgäuer Bergwald Chalets

Herr Zvonko Jurinjak

Fluhstrasse 26

87534 Oberstaufen

Deutschland

fon ..: +49 8386 96 96 020

web ..: https://allgaeuer-bergwaldchalets.de

email : info@allgaeuer-bergwaldchalets.de

