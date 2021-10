Alpha Esports gibt Eintritt in Adult Gaming bekannt; unterzeichnet endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Heavy Chips Casino und Sportwetten von Gamesoft Ltd

Durch die Übernahme von Heavy Chips wird die aktuelle Nutzerbasis von Alpha auf über 390.000 mehr als verdoppelt.

12. Oktober 2021, Vancouver, BC – Alpha Esports Tech Inc. (CSE: ALPA) (FWB: 9HN), (OTC PINK: APETF), (Alpha oder das Unternehmen) gibt heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von 100 % der Heavy Chips Casino und Sportwetten (Heavy Chips) von Gamesoft Ltd. unterzeichnet hat

Heavy Chips ist eine voll funktionsfähige Online-Gaming-Website mit über 800 beliebten Casino-Spielen und über 5.000 Möglichkeiten für tägliche Sportwetten auf Sportarten wie Fußball, Tennis, Basketball usw. Insgesamt bietet Heavy Chips Zugang zu Live-Dealer-Spielen, Casino-Slots, Arcade-Casino-Spielen und Sportwetten. Derzeit hat Heavy Chips über 240.000 registrierte Spieler auf seiner Website.

Der Erwerb einer Online-Gaming-Website wie Heavy Chips wird in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Meilenstein für Alpha sein, sagte Matthew Schmidt, CEO von Interim. Wir werden jetzt im Bereich der Spiele für Erwachsene aktiv sein, ein Bereich, der unserer Meinung nach ein enormes Potenzial hat, um dem Unternehmen zu helfen, den Shareholder Value zu steigern. Letztendlich sind wir der Ansicht, dass Heavy Chips sicherlich in vielerlei Hinsicht einen Mehrwert bietet, darunter Umsatz, eine erweiterte globale Nutzerbasis und eine weitere operative Expansion nach Europa.

Wir haben eine sehr starke Plattform mit Heavy Chips aufgebaut und werden Alpha weiterhin dabei helfen, das wachsende Potenzial zu maximieren, sagte Maxim Terehovich, CEO von Gamesoft Ltd. Heavy Chips hat besonders in den letzten Monaten ein großes Wachstum verzeichnet, und wir gehen davon aus, dass sich das unter dem Besitz von Alpha fortsetzen wird.

Gemäß den Bedingungen dieser Übernahme für den Kauf von 100 % von Heavy Chips wird Alpha an die Gamesoft-Marke 300.000 CAD zahlen.

Über Alpha Esports Tech Inc.

Alpha Esports Tech Inc. ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebenden Bereiche eSport, Mobile Gaming, eCommerce und andere wachstumsstarke Gelegenheiten gerichtet ist. Durch ein starkes Portfolio von Technologie-Assets und Produkten wie GamerzArena will Alpha Esports Tech moderne Gaming-Plattformen für die breite Masse attraktiv machen. Mehr erfahren können Sie unter www.alphatech.inc.

Über Heavy Chips Casino und Sportwetten

Unser Motto lautet: You play. We pay.

Das Heavy Chips Casino bietet Unterhaltung, Geld und eine große Auswahl an Online-Spielen. Möchten Sie unsere Bank ganz legal ausrauben? Spielen Sie erstklassige Casino-Spiele: Die neuesten und beliebtesten Slots und Live-Spiele wie Roulette, Blackjack, Baccarat und andere.

Heavy Chips Casino bietet die besten Spiele, die von den Top-Anbietern entwickelt wurden, darunter Booming Games, MrSlotty, NetEnt, iSoftBet, Endorphina, BetConstruct, Playson, Pragmatic Play, Habanero, Oryx, Kalamba, Gamomat, Golden Hero, Givme, BetGamesTV, Microgaming, 1x2gaming_MG, NextGen, BetconstructLiveDealer, EvolutionLiveCasino, Ezugi und andere.

Wir möchten, dass unsere Spieler sicher sind, deshalb verwenden wir nur Zahlungslösungen der vertrauenswürdigsten Anbieter. Zu den verfügbaren Zahlungssystemen gehören Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, ecoPayz, MuchBetter, Neosurf, Paysafecard, eps, Flexepin, Zimpler, Überweisung, Astropay und andere. Es ist auch möglich, Ihr Konto über Bitcoin zu finanzieren. Für den Komfort der Spieler akzeptiert das Online Casino Einzahlungen in verschiedenen Währungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen über das Geschäft des Unternehmens, die Produkte und die Zukunft des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen enthalten sind, was unter anderem von den Risiken abhängt, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den in dieser Pressemeldung genannten Produkten und Plänen abweichen, und dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jedwede Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Datum dieser Pressemeldung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

