Alpha Esports Tech gibt die Ernennung von Adam Morrison zum President bekannt

Adam Morrison wird seine Führungserfahrung bei privaten und öffentlichen E-Sport-Unternehmen nutzen, um den Wert für die Aktionäre zu steigern

20. Oktober 2021, Vancouver, BC – Alpha Esports Tech Inc. (CSE ALPA), (FWB:(9HN), (OTC PINK APETF), (Alpha oder das Unternehmen) freut sich bekannt geben zu können, dass Alphas derzeitiger Berater, der erfahrene E-Sport-Unternehmer Adam Morrison, zum President des Unternehmens ernannt wurde. Herr Morrison verfügt über mehr als zehnjährige Führungserfahrung in den Bereichen E-Sport, Gaming und digitale Medien, einschließlich umfangreicher Erfahrung mit börsennotierten Unternehmen.

Herr Morrison, der schon sein ganzes Leben lang begeisterter Gamer und E-Sport-Enthusiast ist, war zuvor als CTO für Millennial Esports Corp. (TSX-V: GAME) tätig und ist außerdem ein Gründungsmitglied des Vorgängerunternehmens Pro Gaming League. In der jüngeren Vergangenheit war er als CTO und COO für verschiedene technologiebasierte Unternehmen tätig, deren Schwerpunkte von Gaming über Entertainment bis hin zur Durchführung von Broadcast-Events reichten, und er war sowohl an der Gestaltung von Veranstaltungsorten und Programmen für den E-Sport als auch an der Entwicklung digitaler Plattformen und Produkte beteiligt. Herr Morrison war darüber hinaus auch als ausführender Produzent für mehrere AAA E-Sport-Events und -Wettbewerbe für Kunden wie Microsoft, Amazon, EA und Twitch tätig. Dank seines umfangreichen Engagements in der Videospielbranche verfügt er über umfangreiche, gut gepflegte Beziehungen zu einem Netz von Publishern. Darüber hinaus ist Herr Morrison auch Mitbegründer und ehemaliger CEO der Profi-E-Sport-Organisation Team Reciprocity.

Vor kurzem hat Herr Morrison eine neue E-Sport-Organisation namens Oxygen Esports mitbegründet, für die er als General Manager tätig ist. Oxygen Esports (OXG), das größte Multi-Titel-Team im E-Sport in New England, tritt in einigen der bekanntesten Ligen der Branche an.

Herr Morrison hat einen Honours-Abschluss in System- und Computertechnik und genießt es, bei allen Unternehmungen, an denen er sich beteiligt, selbst Hand anzulegen, egal ob es um Produkt-, Geschäfts- oder Programmentwicklung geht.

Ich freue mich darauf, dem Führungsteam von Alpha beizutreten und die Entwicklung der nächsten Phase der operativen Roadmap zu unterstützen, während das Unternehmen seine Expansion fortsetzt, sagte der neu ernannte President Adam Morrison. Am Ende der globalen Pandemie erweisen sich Gaming und E-Sport als wachstumsstarke Kategorien mit erheblichen Möglichkeiten. Ich habe vor, meine gesamte Geschäftserfahrung und meine Beziehungen in der Branche zu nutzen, um Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen und eine Vision für den Aufbau eines skalierbaren E-Sport-Technologieunternehmens zu entwickeln, in dem Gelegenheits- und Core-Gamer spielen, sich engagieren, verbessern, kreieren und erfolgreich sein können.

Über Alpha Esports Tech Inc.

Alpha Esports Tech Inc. ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebenden Bereiche eSport, Mobile Gaming, eCommerce und andere wachstumsstarke Gelegenheiten gerichtet ist. Durch ein starkes Portfolio von Technologie-Assets und Produkten wie GamerzArena will Alpha Esports Tech moderne Gaming-Plattformen für die breite Masse attraktiv machen. Mehr erfahren können Sie unter www.alphatech.inc.

Ansprechpartner

Anlegerservice: ir@alphatech.inc – 604 359 1256

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit: Sherry Ash – media@alphatech.inc – 917 674 8292

Für das Board of Directors

John Anastas

Chairman und Director

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen über das Geschäft des Unternehmens, die Produkte und die Zukunft des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen enthalten sind, was unter anderem von den Risiken abhängt, dass die Produkte und Pläne des Unternehmens von den in dieser Pressemeldung genannten Produkten und Plänen abweichen, und dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jedwede Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Datum dieser Pressemeldung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

