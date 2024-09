alpha metall group setzt Messeauftritt in Düsseldorf aus: Strategische Neuausrichtung

Die alpha metall group wird in diesem Jahr nicht als Gesamtgruppe an der ALUMINIUM 2024 in Düsseldorf teilnehmen. otefal coating und delwo aluminium werden aber auf der Messe vertreten sein.

_Andernach 02.09.2024._

Die alpha metall group wird in diesem Jahr nicht als Gesamtgruppe an der ALUMINIUM 2024 in Düsseldorf teilnehmen. Allerdings werden die Tochterunternehmen otefal coating (Halle 3, Stand 3E27) in Partnerschaft mit LuxeCoat und delwo aluminium in Partnerschaft mit Extrusax (Halle 4, Stand 4C28) auf der Messe vertreten sein.

Strategische Neuausrichtung als Grundlage für Messeabsage

Die Entscheidung, sich von einem der wichtigsten Branchenevents des Jahres zurückzuziehen, kommt nicht überraschend, sondern ist das Ergebnis einer umfassenden strategischen Neuausrichtung. „Wir wollen uns in Zukunft auf spezielle Marktsegmente wie Automotive, Luft- und Raumfahrt, Bau und Solar konzentrieren“, erklärt Andreas Nickelsen, geschäftsführender Gesellschafter der alpha metall. „In diesen Bereichen werden zunehmend spezialisierte Kompetenzen wie die Lieferung und Bearbeitung von Aluminium-Halbzeugen, die Oberflächenveredelung und die Baugruppenfertigung gefordert. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir in den letzten beiden Jahren erhebliche Investitionen in unsere Standorte, Maschinen und Verfahren getätigt.“

Fokus auf spezialisierte Fachmessen

„Unsere Entscheidung, 2024 in Düsseldorf auszusetzen, ist eine logische Konsequenz unserer neuen Ausrichtung“, fügt Andreas Nickelsen hinzu. „Wir überprüfen unsere bisherigen Messeauftritte und richten unser Marketingkonzept stärker auf Fachmessen aus, die direkt unsere Kernsegmente ansprechen.“

Kundenkommunikation bleibt höchste Priorität

Trotz der Abwesenheit auf der ALUMINIUM 2024 betont die alpha metall group, dass die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Kunden weiterhin höchste Priorität hat. „Unsere Ansprechpartner stehen sowohl analog als auch digital zur Verfügung, um gemeinsam mit unseren Kunden optimierte Lösungen zu entwickeln – von der ersten Idee über die Konstruktion bis hin zur Serienlieferung nach internationalen Normen und Zertifizierungen“, so Andreas Nickelsen weiter.

Zukunftsorientierte Marktpositionierung

Die strategische Ausrichtung der alpha metall group ist ein klares Bekenntnis zu Qualität und Innovationskraft. Durch die Fokussierung auf spezialisierte Marktsegmente und die Teilnahme an relevanten Fachmessen strebt das Unternehmen an, seine Marktbedeutung in den Kernbereichen weiter auszubauen und neue Standards in der Branche zu setzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

alpha metall GmbH

Herr Christian Nickelsen

Rennweg 97

56626 Andernach

Deutschland

fon ..: +49 (0) 2632 98780-0

web ..: http://www.alphametall.com

email : info@alphametall.com

Über die alpha metall group

Die alpha metall group beschäftigt heute mehr als 280 Mitarbeitende und verfügt über Standorte in Deutschland, Frankreich, Polen, Asien und exklusive Partner in Italien und Spanien.

Pressekontakt:

Meid Meid Partner GmbH

Herr Dirk Meid

Gunther-Plüschow-Straße 1

56743 Mendig

fon ..: +49 2652 5952591

email : dirkmeid@meidmeid.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

First Phosphate gibt Rücktritt eines Direktors bekannt Silberpreis vor Explosion! Saugt Samsung´s neue Batterie den Markt leer! Jetzt in investieren und abkassieren!