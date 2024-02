alpha aluminium bietet Baugruppenfertigung mit Technologie und Expertise

Baugruppen aus Aluminium, Stahl und Kunststoff.

alpha aluminium auf FENSTERBAU FRONTALE 2024 vom 19.-22. März.

_Andernach 26.02.2024._

alpha aluminium hat seine Kapazitäten und Dienstleistungen im Bereich der Baugruppenfertigung erweitert. Als Spezialist für fertige und teilfertige Aluminium-Baugruppen innerhalb der alphametall group bietet das Unternehmen umfassende Lösungen, die von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur Just-in-time-Lieferung reichen.

Kombination aus Expertise und Technologie

Das Team von alpha aluminium besteht aus erfahrenen Experten und entwickelt, produziert und beschafft die notwendigen Einzelteile und Komponenten für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit Materialien wie Aluminium, Stahl und Kunststoff realisiert das Unternehmen individuelle Kundenanforderungen und fügt sie zu hochwertigen Produkten oder Systemen zusammen. Dazu nutzt alpha aluminium ein exklusives Aluminiumstrangpresswerk sowie ein eigenes Bearbeitungswerk in Polen mit einer Fläche von rund 6.000 qm. Die Produktionsstätten sind so ausgestattet, dass höchste Anforderungen an Toleranzen und Qualität erfüllt werden können.

„Gerade bei der Baugruppenfertigung sind neben der Bearbeitung vor allem die Beschaffung, Logistik sowie zuverlässige Lieferketten entscheidend. Mit unseren Investitionen in Technologie und Man-Power sind wir diesen Herausforderungen gewachsen“, erklärt Christian Scheid, Geschäftsführer von alpha aluminium. „So bieten wir unseren Kunden nicht nur einfach ein Produkt an, sondern liefern maßgeschneiderte Lösungen. Denn der Aufbau einer zuverlässigen und langfristigen Partnerschaft steht bei uns immer im Fokus des unternehmerischen Handelns“.

alpha aluminium bietet einerseits die Fertigung von Baugruppen an und unterstützt andererseits seine Kunden auch bei der Entwicklung, beim Zukauf von Anbauteilen und stellt eine pünktliche Lieferung sicher. Just-in-time-Lieferungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Services, um eine effiziente und reibungslose Supply Chain zu gewährleisten.

Prozessoptimierung und Oberflächenveredelung

alpha aluminium greift auf modern ausgestattete Produktionsstätten in Europa und Asien zurück, die höchste Anforderungen an Dimensionen, Qualität und Liefertreue erfüllen. Ein Highlight ist hierbei das Bearbeitungswerk im polnischen Skarbimierz 50 km östlich von Breslau. Hier sorgt das Team von alpha aluminium für eine hochwertige Teilebearbeitung sowie für passende Oberflächenveredelungen, die den Produkten zusätzliche Wertigkeit und Langlebigkeit verleihen.

Vom 19. bis 22. März 2024 findet die FENSTERBAU FRONTALE in Nürnberg statt. Besucher finden alpha aluminium in Halle 4 am Stand 4-257.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

alpha metall GmbH

Herr Christian Nickelsen

Rennweg 97

56626 Andernach

Deutschland

fon ..: +49 2632 98780-0

web ..: http://www.alphametall.com/

email : info@alphametall.com

alpha aluminium gehört zur alphametall group. Die alphametall group beschäftigt heute ca. 280 Mitarbeitende und verfügt über Standorte in Deutschland, Polen, Frankreich, Spanien und in Asien

Pressekontakt:

Meid Meid + Partner GmbH

Herr Dirk Meid

Gunther-Plüschow-Straße 1

56743 Mendig

fon ..: +49 2652 5952591

email : dirkmeid@meidmeid.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

MCF Energy erwirbt wertsteigernde Gasprojekte in Tschechien mit unmittelbarem Produktions- und Wachstumspotenzial Atlas Lithium fährt mit Errichtung der DMS-Anlage fort und liegt weiterhin im Zeitplan für Produktion in 4. Quartal 2024