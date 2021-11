Alt werden und alt sein – Geschichten und Gedanken aus dem wahren Leben

Die Leser erhalten in Ulf Häuslers „Alt werden und alt sein“ eine heitere und manchmal nachdenkliche, in jedem Fall höchst subjektive Betrachtung über das Alter.

Jeder Mensch altert bereits ab der Geburt. Dies ist eine biologische Tatsache und lässt sich weder abstreiten noch vermeiden. Viele Geburtstage werden freudig gefeiert, wie z.B. der 18. Geburtstag. Doch irgendwann schaut man mit weniger Freude auf die steigende Zahl des eigenen Alters. Doch ab wann ist man eigentlich alt? Was ist der Unterschiede zwischen alt werden und alt sein? Wie kann man dies messen? Ist jemand alt, wenn er mit den Fortschritten der Technologie nicht mehr mithalten kann? Es gibt immerhin auch junge Menschen, die damit Probleme haben. Der Autor könnte mit solchen Fragen viele Seiten füllen – und hat sich deswegen dazu entschieden, diesen Fragen in einem Buch nachzugehen.

Anhand von meist heiteren, mitunter auch nachdenklich stimmenden Erfahrungen an sich sowie Freunden und Bekannten versucht Ulf Häusler in „Alt werden und alt sein“ herauszufinden, ab wann man alt wird und ob man es mit 86 schon ist – immerhin ist dies sein eigenes Alter. Der Autor, der ein Freund des humorvollen Erzählens ist und ist auch gekonnt selbst tut, hat via tredition bereits einige Titel veröffentlicht, darunter „Halvars großer Bruder“, „Begegnungen auf Zypern“ und „Der Aufstieg und unaufhaltsame Abstieg des Gerard B.“.

„Alt werden und alt sein“ von Ulf Häusler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-39334-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

