Alte Hardware muss in Herten immer fachgerecht entsorgt werden-wir sorgen gerne dafür!

Sorgen Sie sich nicht länger um die sichere und effiziente Vernichtung Ihrer Festplatten in Herten – überlassen Sie uns den Datenschutz und profitieren Sie von unserer professionellen Unterstützung!

Es gibt viele neue Festplatten, die überzeugen können und die mehr Speicher bieten und somit für ein Unternehmen profitabler sind. Es gibt Computer, die schneller arbeiten und zeitsparend sind und alte Geräte überfällig werden lassen. Aber wohin mit den alten Daten, den alten Festplatten und den Computern, wenn man sich in einem Unternehmen verbessern möchte? Verschenken Sie alte Rechner nicht, auch wenn dies sehr großzügig wäre. Wenn Sie die Daten nicht vernünftig entfernen und das endgültig, dann kann so ein Datenmissbrauch entstehen. Setzen Sie lieber auf unsere Festplattenvernichtung in Herten. So können Sie alle Risiken für sich umgehen und brauchen keine Sorge wegen Bußgelder haben. Denken Sie bitte unbedingt daran, dass ein Datenmissbrauch auch teuer werden kann. Und der gute Ruf Ihres Unternehmens würde natürlich in dem Fall auch zu leiden haben. Für einen großen Konzern wären hohe Bußgelder zwar zu stemmen, für einen mittelständischen Betrieb meist nicht und es kann zur Insolvenz führen. Machen Sie es lieber richtig und rufen Sie unsere Datenträgervernichtung in Herten zu sich.Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns darauf, Ihnen zu helfen! Besuchen Sie auch unsere Webseite für zusätzliche Details über unser Leistungsspektrum und erfahren Sie, wie wir Ihnen bei der sicheren Vernichtung Ihrer Datenträger behilflich sein können.

Die Firma „PRS Jakubowski ®" bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Computer, Notebook, PC, EDV, IT an.

