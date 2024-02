Nutzen Sie Ihre Zeit sinnvoller und wir übernehmen die Festplattenzerstörung im Hattingen

Kümmern Sie sich nicht mehr um die Datenvernichtung in Ihrem Unternehmen in Hattingen – überlassen Sie es uns und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche!

Es ist nicht leicht, sich an die neue DSGVO zu halten, das stellen viele Unternehmen fest und haben im Grunde nicht viel Lust, sich damit zu beschäftigen. Die DSGVO verlangt viel von den Unternehmern und diese sind von daher auch schnell überfordert, vor allem, wenn Daten von Festplatten gelöscht werden sollen. Es gibt Firmen, die bei der Löschung gerne eine Software einsetzen. Unerfahren und unwissend könnte man sagen, denn dieser Vorgang bringt nichts. Setzt man nämlich eine kostenfreie Software für die Datenrettung ein, werden die Daten wieder lesbar gemacht. Genau dies muss ein Unternehmer vermeiden, dazu ist er sogar verpflichtet. Manche Unternehmen entscheiden sich dazu, die Festplatten gut versteckt in den Büro Müll zu werfen. Das ist ein grober Fehler, denn so wird Firmenspionage unterstützt. Verzichten Sie auf solche Handlungsweisen und verlassen Sie sich lieber auf unsere Festplattenvernichtung in Hattingen. Wir arbeiten zuverlässig und löschen die Daten mechanisch, so sind Sie nie wieder lesbar. Wir wissen, wie die Daten Entsorgung ernst zu nehmen ist und sind mit unserer Datenträgervernichtung in Hattingen gerne für Sie da! Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und freuen uns darauf, Ihnen zu helfen! Besuchen Sie auch unsere Webseite für zusätzliche Details über unser Leistungsspektrum und erfahren Sie, wie wir Ihnen bei der sicheren Vernichtung Ihrer Datenträger behilflich sein können.

Die Firma „PRS Jakubowski ®" bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Computer, Notebook, PC, EDV, IT an.

