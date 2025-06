Am Ende bleibt der Anfang – das große Best-of-Album von Ronny Krappmann

Neue und alte Lieder auf einer CD

Es hat schon fast etwas Nostalgisches, wenn man an den Veröffentlichungstag der Originalsingle „Flammen der Liebe“ (Flames Of Love) am 03.04.2000 und das erste Album „Wehrlos“ vom 21.10.2000 zurückdenkt. Produktionen, die der aufstrebenden Karriere des Moderators, Sprechers und Sängers Ronny Krappmann bis heute einen Stempel aufdrücken. Was darauf folgte, waren drei weitere Albumproduktionen, erfolgreiche Titel-Auskopplungen, TV-Shows und ein Künstlerleben, wie man es aus dem Musikbusiness kannte: Immer aktiv, nach vorn orientiert, die nächste Idee im Visier….

Bis Ronny Krappmann 2006 Vater eines kleinen Jungen wurde und das Schicksal vieles von dem in Frage stellte, was zu dieser Zeit sein Leben bestimmte. Prioritäten verschoben sich und mündeten Schritt für Schritt in der Begleitung eines besonderen Kindes, welches 17 Jahre lang die volle Aufmerksamkeit forderte, aber auch ebenso viel Liebe zurückgab. Bis Casper im Dezember 2023 über die Regenbogenbrücke gehen musste.

„Der Tod ordnet die Welt neu. Scheinbar hat sich nichts verändert und doch ist alles anders geworden.“ (Antoine de Excupery)

Als Ronnys langjährige Plattenfirma DA-Music mit einem Best-Of-Album neue Perspektiven in den Raum stellt, ausverkaufte Vorstellungen mit dem Dresdner Sandtheater und erste zaghafte musikalische Gehversuche wieder mit viel Applaus bedacht werden, wird die Bühne zum Seelentröster.

Getreu dem Motto „Wenn man mit Flügeln geboren wurde, sollte man alles dazu tun, sie zum Fliegen zu benutzen“ (Florence Nightingale) entstehen neue Songs mit seinem bewährten Autorenteam Andreas Goldmann und Heike Fransecky.

Aus der ursprünglich geplanten nahezu reinen Best-Of-CD wird ein 50:50-Mix 20 neuer und bereits bekannter Songs und bietet eine Bandbreite, die Ronny Krappmann so portraitiert, wie man ihn in Erinnerung hatte: Experimentierfreudig, soundorientiert, mutig, von tanzbar bis nachdenklich und stets authentisch! Ein Popschlager-Powerpaket mit stimmlichem Wiedererkennungswert, welches man ebenso seit vielen Jahren als eine der markanten Stimmen des ARD-Magazins „Brisant“ und der „ARD Hitnacht“ im Ohr hat.

Den Opener des Albums „Am Ende bleibt der Anfang“ bildet der Titel, der vor nunmehr 25 Jahren zu Ronnys Erkennungsmelodie wurde. Fancys Kulthit „Flames Of Love“ hat ein neues Arrangement übergestreift bekommen und lässt das „Flammen der Liebe“ Revival wie eine Diskokugel erstrahlen. Das eigens für dieses Comeback aufwendig gedrehte Video (timaierstockphotography) erfreut sich bei Youtube bereits großer Beliebtheit.

Mit dem Titelsong, den mondänen Popnummern „Blind“, „Im freien Fall“, „Verzeih dir“ und „Noch einmal lieben“ zündet Ronny Krappmann ein Hitfeuerwerk an neuem Material, welches eindeutig unterstreicht, dass sich musikalisch wie textlich Aufbruchsstimmung breit macht und der Weg zurück auf die Bühne genau die richtige Entscheidung war.

Die Silent Circle Coverversionen, „Du wirst sehn“ (What A Shame) und „Heute Nacht“ (Touch In The Night) erinnern an Ronnys Faible für die Musik der 80-er Jahre, gefolgt von einigen seiner Erfolgstitel, wie „Schau in dein Herz“, „Du kommst zurück“ (Maxi Version), „Wand an Wand (Club Mix) und „Du kommst mir zu nah“, die vor allem DJ-Herzen höherschlagen lassen dürften. Auch der Song „Wehrlos“, welcher bislang nur auf dem gleichnamig vergriffenen ersten Album erhältlich war, reiht sich in diese Kategorie ein.

Mit „Im Himmel fehlt heut ein Engel“, „Was ich fühl“, „Wo ist dein Stern“ und „Wenn das Jahr zu Ende geht“ zeigt sich Ronny Krappmann von seiner emotionalen Seite und lässt tiefe Einblicke in sein Seelenleben zu.

„Trauer ist der Preis, den wir für die Liebe bezahlen müssen“, sagt er und beendet den Longplay mit „Ich lebe zweimal“. Ein 3:03 Minuten währender Gänsehautmoment, der den stillen Abschied, das Vermissen, den völligen Rückzug, die Verarbeitung und das wieder Aufstehen und Weitermachen nach dem Tod des eigenen Kindes – diesmal in Gedichtform – aufarbeitet. Die wunderschöne, einfühlsame musikalische Untermalung von Andreas Goldmann, der berührende Text von Heike Fransecky (Gewinnerin des Musikautorenpreises der GEMA) und Ronny Krappmann mit seiner außergewöhnlichen stimmlichen Präsenz lassen spätestens jetzt erahnen, dass die Arbeit an diesem Album von einer besonderen Künstlernähe und viel gegenseitigem Vertrauen getragen wurde.

Neben erfolgreichen Lesungen für bekannte Stücke, wie „Der kleine Prinz“, „A Christmas Carol“ und „Krabat“, die mittlerweile bundesweit aufgeführt werden, arbeitet Ronny mit Unterstützung der Leipziger Sandartisten an einem eigenen Tourprogramm, bei dem sein musikalisches Schaffen parallel zu Ausschnitten genannter Werke im Vordergrund stehen wird.

Aber zunächst freut sich der sympathische Dresdner Künstler auf die anstehenden Veröffentlichungen

Seit dem 16.05.2025 ist die digitale Singleauskopplung „Flammen der Liebe“ (Flames Of Love) in allen relevanten Downloadportalen / MPN erhältlich.

Am 20.06.2025 erscheint das fünfte Ronny Krappmann Album „Am Ende bleibt der Anfang“ (DA-Music), welches neben der digitalen Ausrichtung auch als CD verfügbar ist.

