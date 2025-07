Am Ende bleibt der Anfang“ – Gedanken einer Textdichterin

Interview mit Heike Fransecky!

Seit dem 20.06.2025 ist unser 5. Ronny Krappmann-Album „Am Ende bleibt der Anfang“ erhältlich – ein besonderer Tonträger in vielerlei Hinsicht.

In den letzten Wochen bzw. seit Ronnys Comeback Ende 2024 habe ich über meine Website viel Zuspruch interessierter Fans und Wegbegleiter zu unserer Musik bekommen, wofür ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte. Ich habe diese Mails gesammelt und mir im Vorfeld der jetzigen Veröffentlichung etwas Zeit genommen, auch ein paar der darin befindlichen Fragen zu beantworten. Ich bin sehr dankbar, unsere CD nun endlich in den Händen halten zu dürfen, denn von der Idee bis zur fertigen Umsetzung sind fast 2 Jahre vergangen, die nicht immer ganz einfach waren…

Interview:

Wie viele Texte hast du schon für Ronny Krappmann geschrieben?

Ich musste tatsächlich selbst erst einmal nachzählen und bin inklusive des neuen Albums auf 70 gekommen. Neben Gerd Christian (72 Texte) gehört Ronny damit zu den beiden Künstlern, die mir seit über 25 Jahren exklusiv ihr Vertrauen schenken. Das ist in dieser schnelllebigen Musikbranche selten geworden.

Warum textest du gern für Ronny?

Ronny ist unheimlich vielseitig und wandelbar. Seine Stimme zeichnet sich sowohl als Sprecher wie auch als Sänger durch hohen Wiedererkennungswert aus und berührt mich als Textdichterin. Zudem hat Ronny mir immer das Gefühl gegeben, ein fester Bestandteil seines Teams zu sein. Zusammen mit unserem Komponisten Andreas „Goldi“ Goldmann sind wir künstlerisch miteinander und aneinander gewachsen. Für ein Album ALLE 20 Texte geschrieben zu haben, ist für eine Autorin etwas ganz Besonderes. Das erlebt man heute nicht mehr oft.

Welches ist dein Lieblingslied auf dem neuen Album?

Für mich besteht irgendwie das ganze Album gerade aus Lieblingsliedern, da ich mit jedem Song kleine Geschichten oder besondere Momente aus der jeweiligen Entstehungszeit verbinde. Hervorheben würde ich aus textlicher Sicht auf jeden Fall „Ich lebe zweimal“ und „Blind“ von den neuen Titeln, „Wo ist dein Stern“ und „Schau in dein Herz“ von den älteren. Auch das „Wehrlos“ wieder auf einer CD erhältlich ist, freut mich sehr, da das gleichnamige erste Album aus dem Jahr 2000 vergriffen ist. Stolz bin ich vor allem auf die immense musikalische Bandbreite unserer Songs.

Teilst du einen besonderen Moment mit uns?

Der Titel „Du kommst zurück“ erinnert mich immer an kalte Füße. Wir waren im Rahmen einer TV-Aufzeichnung in Seiffen (Erzgebirge) und hatten das Demo zu diesem Song mitbekommen. Ronny und ich saßen im Auto vorm Hotel bei etwa minus 10 Grad. Unsere Zehen waren mittlerweile zu Eisklumpen mutiert, aber da wir im Zimmer keinen CD-Player hatten und so schockverliebt in diesen neuen Song waren (im Original eine Ballade vom Album „Solang du träumst“), blieben wir einfach sitzen und haben gefühlt 100x dieses Lied gehört. Die Trompete, die den Song musikalisch trägt, hat Goldi übrigens live eingespielt.

Wie lange brauchst du, um einen Text zu schreiben?

Das ist ganz unterschiedlich. Ich arbeite heute anders als früher. Ich würde sagen bewusster. Ich war auch nie ein Vielschreiber und musste täglich einen Text fertigbekommen, um mit mir zufrieden zu sein. Es gibt Texte, die fließen einfach so aus mir heraus. „Im Himmel fehlt heut ein Engel“ war ein 30 Minuten Werk. „Wo ist dein Stern“ – obwohl der Text sehr lang ist – ebenfalls. So etwas passiert aber eher selten. Es gibt auch Tage, da gelingt gar nichts. Kreative Prozesse haben ihre eigene Regie. Heute fange ich oft mehrere Texte parallel an und arbeite dann stückweise weiter. Texten ist wie puzzeln. Manchmal hast du 800 Teile Himmel, dann dauert es länger. An „Blind“ und „Ich lebe zweimal“ habe ich etwa ein Jahr gepuzzelt… Und wahrscheinlich war es erst Version 240, die ich dann als fertig empfunden habe.

Wann ist ein Text fertig?

Das ist eine gute Frage. Und die Antwort lautet: „Frag deinen Bauch“.

Es sagt mir niemand, wann ein Text fertig ist. Das muss ich selbst entscheiden. Und auch das Wort „fertig“ ist relativ. Wenn ich den Text abgebe, wird er umgehend beurteilt. Vom Komponisten, vom Künstler, vom Produzenten, der Plattenfirma, der Familie, den Fans, dem Hausmeister usw. Diese Beurteilungen sind subjektiv, das muss man verstehen und manchmal auch aushalten lernen. Ich bin Teil eines Teams, manchmal auch eher Dienstleister, denn ich singe ja nicht selbst und lege den Künstlern die Worte mehr oder weniger „nur“ in den Mund. Auf Ronnys Alben und auch auf denen von Gerd Christian darf ich als Textdichterin aber 100%ig ich selbst bleiben. Auf diese Art werden besondere Songs möglich und man wächst über sich hinaus…

Ein Wort zu „Ich lebe zweimal“…

Es ist der authentischste, berührendste und liebevollste Song des Albums. Ein Sprechlied mit Goldis wunderschöner musikalischer Untermalung. Thematisch einer der schwierigsten Texte, an denen ich in meinem Leben gearbeitet habe. Aber dieser Herausforderung wollte ich mich gern stellen, um Ronny ein eigenes Lied für seinen Jungen zu schreiben, das zum einen Trauer, Rückzug und Verarbeitung vermittelt, aber zum anderen auch den Gedanken an das Weitermachen, Loslassen lernen und innere Stärke zulässt. Es ist das Schlimmste überhaupt, wenn Kinder vor ihren Eltern gehen. Noch dazu, wenn man sie 17 Jahre auf diese besondere Art und Weise begleitet hat. Ronny und Casper waren ein Team. Wer die beiden erlebt hat, wusste, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Einen solchen Verlust in Worte umzusetzen, war Seelenarbeit. Ich habe Ronny im Laufe vieler Gespräche zugehört und seine eigenen Gedanken mit darin einfließen lassen. Der Song soll auch all denjenigen Trost spenden, die ein ähnliches Schicksal teilen.

Du hast dir trotz deiner früheren Erfolge (Musikautorenpreis der GEMA, rund 700 Texte) mit der Arbeit in deiner Naturheilpraxis ein zweites Standbein geschaffen. Warum?

Nun, alles hat seine Zeit. Die Schlagerbranche hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Leider in meinen Augen in vielerlei Hinsicht nicht zum Guten. Die Medien entziehen unserem Genre mehr und mehr die Lebensgrundlage und damit auch die Freude daran, neue Lieder zu schreiben. Viele meiner Musikerkollegen aus dem Business haben mittlerweile Zweitjobs. Das sogenannte „Formatradio“, die oft gesichtslosen, unerreichbaren Musikberater, das langsame Sterben so ziemlich aller wertigen Unterhaltungsshows im Fernsehen – vor allem für gute Künstler aus der zweiten Reihe und Newcomer – macht es kompliziert, motiviert zu bleiben. Auch das fair entlohnende Veranstaltungsgeschäft tut sich seit Corona schwerer denn je. Mit jedem Lied gehen Autoren, Plattenfirmen und Künstler in massive zeitliche und finanzielle Vorleistung. Viele Rädchen müssen ineinandergreifen, bis eine Veröffentlichung zustande kommt. Heute stehen aber leider Aufwand und Nutzen dafür kaum noch im Verhältnis. Mit einem Klick wird gelöscht, woran man Wochen oder Monate gearbeitet hat. Desinteresse und Ignoranz machen sich breit. Am Ende musst du immer wieder von vorne beginnen. Das ermüdet mit der Zeit. Wenn ich Radio höre, habe ich oft das Gefühl, wir sind irgendwo im vorigen Jahrtausend stehen geblieben. Die Technik entwickelt sich rasant weiter, aber wir bekommen nahezu ausschließlich Oldies um die Ohren. Kein Wunder, dass jeder sich seine eigene Playlist bastelt und Kinder mit Netflixserien aufwachsen anstatt wie unsereiner mit „Ein Kessel Buntes“ oder der „ZDF-Hitparade“. Wenn Schlager-Altmeister, wie Roland Kaiser, Howard Carpendale und Co. mal in Rente gehen, wird es schwierig, dieses Genre überhaupt aufrecht zu erhalten. Langlebige Karrieren mit einem hohen bundesweiten Bekanntheitsgrad können so kaum noch entstehen. Zudem wird heutzutage vieles nicht über die musikalische Qualität, sondern reinweg medial gesteuert. Diesen Trend finde ich bedenklich, aber ich kann ihn nicht verhindern. Also muss man sich irgendwann hinterfragen, ob das, was man da tut, einen noch bis ins Alter hinein glücklich macht. Die Arbeit in meiner Naturheilpraxis hat mich von Anfang an mit menschlicher Wärme, Begegnungen auf Augenhöhe, regem Austausch, Geben und Nehmen und vor allem mit unheimlich viel Dankbarkeit erfüllt. Das kann ich von der Musikbranche leider nicht mehr behaupten, wenngleich für mich die Arbeit an Ronnys Album und für diesen Künstler generell ein Herzensprojekt war und auch in Zukunft bleiben wird, solange wir zusammen Musik machen dürfen.

Was wünschst du Ronny für sein neues Album „Am Ende bleibt der Anfang“?

Gesundheit und Akzeptanz.

Ich wünsche ihm, dass er nach den vielen schweren, entbehrungsreichen Jahren künstlerisch wieder Anschluss findet. Ich spüre einfach die Freude, die er ausstrahlt, wenn er auf der Bühne steht – egal ob als ausgebildeter, erfahrener Sänger, begnadeter Sprecher, humorvoller bis immens tiefgründiger, Moderator oder wandelbarer Erzähler in Verbindung mit dem wunderbaren Kreativteam des Sandtheaters – all das braucht umsichtige Förderer, ausgestreckte Hände, verdiente Chancen… Menschen, die sich wirklich für Kultur interessieren, Talent erkennen, niveauvolle Ideen entwickeln, nicht wegschauen und nur auf Altbewährtes oder Wiederholungen aus grauen Vorzeiten zurückgreifen. Mit einem Künstler wie Ronny wäre einfach so vieles möglich…

Apropos ausgestreckte Hände. Auch dieses Album läge ohne Unterstützung von außen jetzt nicht hier vor mir auf dem Tisch. Unsere Vertriebs- und Plattenfirma DA-Music hat nach dem Tod von Ronnys Sohn im Dezember 2023 sofort zugesagt, Ronny mit einer neuen CD zu unterstützen. Auch als das Projekt länger dauerte als ursprünglich geplant, weil Trauerarbeit zeitlich nicht kalkulierbar ist, haben sie beruhigend daran festgehalten. Ein weiterer Punkt war die optische Ausrichtung. Einen gerade verwaisten Vater stellst du nicht vor eine Wand, nimmst den Fotoapparat und sagst: „Nun lach mal.“ An dieser Stelle kam unser Tim ins Spiel. Ein junger Fotograf und Videoregisseur aus Hayingen (TIMAIERSTOCKPHOTOGRAPHY), der es mit seinem Team einfühlsam geschafft hat, Ronny sein echtes Lachen zurückzugeben. Das war ein Glücksumstand, ein Prozess, der nur über Vertrauen entstehen konnte. Die aufwendige Videoproduktion des Remakes von „Flammen der Liebe“ (Flames Of Love) spricht ebenfalls Bände. Ich hatte Gänsehaut und Tränen in den Augen, als ich das Ganze zum ersten Mal gesehen habe. Die Youtube Zugriffe bestätigen das rege Interesse an Ronnys Comeback.

Auch „alte“ Weggefährten waren sofort zur Stelle, um Ronny zu unterstützen. Ein Lied, wie „Ich lebe zweimal“ im Studio aufzunehmen, geht nicht ohne Gefühl, loslassen und auffangen. Aus einer geplanten Best-Of-CD in der heutigen Zeit fast ein komplett neues Album zu produzieren, hat ganz plötzlich wieder eine lang vermisste Euphorie entfacht. Mit jeder Gesangssession kam das „alte Dresdner Pipmatz-Dreamteam“ Goldmann/Fransecky/Krappmann wieder ein Stück mehr in Fahrt. DANKE, Goldi!!! Und glaube nicht, dass Du uns jetzt wieder los bist… ;o)

Danke auch an unseren langjährigen Grafiker Jan für die schnelle, punktgenaue und wunderbare Single-Cover-Gestaltung. Danke Markus (DA-Music) für das wertige Album-Booklet und der selbstlosen Unterstützung in puncto Grafik neuer Autogrammkarten, Poster und Werbebanner für Social Media. Danke Katja, Anja, Samuel, Martina, Thorsten und all den anderen fleißigen Mitstreitern im Hintergrund der DA-Music für die immense Geduld und den Glauben an das, was wir tun. Danke an die, die uns spielen, die unseren Weg verfolgt, Infos geteilt und das Ganze auf herzliche Art und Weise medial begleitet haben. (Frank, Micha, Hans Peter, Andy, Sabrina, Mario, Daniela, Roland, Horst, Hermann, Mandy, Nadine und alle anderen…..)

Woher nimmst du deine Inspiration und was hörst du selber gern für Musik?

Ich mag Künstler, die authentisch sind und ihre Musikalität in den Vordergrund stellen. Mir fehlen viele der charismatischen Schlagerkünstler, wie Juliane Werding, Paola, Mary Ross, Udo Jürgens, Bernd Clüver, Roy Black, Andreas Martin, Anke Lautenbach oder Ute Freudenberg. Würde man heute Lieder schreiben, wie „Würfelspiel“, „Aufrecht gehn“, „Gaby wartet im Park“ oder selbst Gerd Christians Megaballade „Sag ihr auch“ würde wahrscheinlich nichts davon mehr zum Hit. „Nicht formatgetreu“, länger als 3:10, die Story des Liedes erklärt sich erst in der Bridge… No Goes der heutigen Zeit. Schade. Ich werde bereits schräg angesehen, wenn ich zwei verschiedene Refrains in einem Text anbiete… Ich hasse Schubladendenken und mache einfach nur gern Musik.

Der Mann, der mich in den letzten Jahren musikalisch immer wieder berührt und inspiriert hat, ist Michael Patrick Kelly. Sein „Boats“ Album – ein echtes Kunstwerk, seine Konzerte – beeindruckend. Auch Maite Kelly beobachte ich gern. Sie ist eine eigenständige Musikerin mit Visionen. Die Kellys sind über Straßenmusik groß geworden – die beste „Musikschule“ überhaupt. Ich habe u.a. auch Nino de Angelo, Andreas Gabalier, Giovanni Zarrella, Sarah Connor, Johannes Oerding, Max Giesinger oder Adel Tawil in meinen Playlisten. Starke deutschsprachige Texte, echte Typen mit Ecken und Kanten. Das Schlagergeschäft dagegen stagniert in meinen Augen. Und daran sind nicht nur die „Macher“ Schuld. Ich möchte als Textdichterin einfach wieder mehr „dürfen“, um mich in meinem Job wohlzufühlen. Wenn mir, meinen Kollegen und Künstlern aber dafür keine Plattformen mehr geboten werden, wird es zunehmend schwer(er), sich immer wieder neu zu erfinden. Dann wird der Schlager zum Nischendasein und für Autoren ein(e) langjährige(r) Beruf(ung) immer weiter zum Hobby degradiert.

Auf jeden Fall wünsche ich Euch nun aber erstmal viel Freude beim Anhören des neuen Ronny Krappmann-Albums „Am Ende bleibt der Anfang“, welches ich neben der Doppel CD „Zeitlos- Die Hits“ von Gerd Christian“ zu meinen beiden persönlichen Lebenswerken zähle. Die schwersten Siege sind immer die schönsten Siege.

Du hast es geschafft, Ronny – und ich bin mir sicher, Dein kleiner Prinz sitzt auf seiner Wolke und begleitet dich auch weiterhin sanft auf dem Weg in dein zweites Leben.

Heike Fransecky

www.fransecky.de

Instagram: heikefransecky_official

Instagram: voiceoftelevision

Facebook: Krappmann

Youtube: voiceoftelevision

Ronny Krappmann

„Am Ende bleibt der Anfang“

CD 400258780036 (DA-Music)

Auf dem Youtube-Kanal von ronny Krappmann gibt es das Interview zum Hören!

Quelle: büro Heike Fransecky

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Heartbeat Vol. 4: Festival mit Herz geht in die nächste Runde – Hosen-Tribute als Highlight Kinderernährung: Ein Gesundheitsprojekt wurde zum angesagten Erlebnisbuch