American Aires erweitert seine #airesathletes-Kampagne mit einer Vereinbarung mit dem Kapitän der Toronto Maple Leafs, John Tavares

American Aires erweitert seine #airesathletes-Kampagne mit einer Vereinbarung mit dem Kapitän der Toronto Maple Leafs, John Tavares

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

· Der Großteil der Partnerschaftsvergütung wird in Aires-Aktien erfolgen

· Sein Engagement für einen gesunden Körper und Geist macht John zum idealen Aires-Botschafter

· #airesathletes unterstützt das Bedürfnis der Sportler nach optimaler Leistung und schneller Erholung

Toronto, ON – 5. Juni 2024 – American Aires Inc. (American Aires oder das Unternehmen) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF), ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, freut sich, den dritten Weltklasse-Partner der Kampagne #airesathletes bekannt zu geben: John Tavares, NHL-Draft Nr. 1 im Jahr 2009, 6-facher NHL-All-Star, ehemaliger Kapitän der New York Islanders, aktueller Kapitän der Toronto Maple Leafs, Gewinner der olympischen Goldmedaille und Gründer der John Tavares Foundation zusammen mit seiner Frau Aryne. Im Gegenzug wird Tavares Anteilseigner des Unternehmens, da der Großteil der Vergütung der Partnerschaft in Form von American Aires-Aktien erfolgen wird. Die #airesathletes-Initiative stellt eine Verbindung zu professionellen Sportlern her, die sich, wie viele Tausende zufriedener Kunden, an Aires gewandt haben, weil sie von den bedeutenden Vorteilen der Aires-Technologie profitieren, insbesondere von der physiologischen Leistungsoptimierung durch die Modulation elektromagnetischer Frequenzen (EMF) und dem Schutz vor externen EMF-Quellen, die uns heute alle umgeben.

John Tavares schließt sich der kürzlich gestarteten #airesathletes-Kampagne an, die American Aires erstmals am 5. März 2024 ankündigte, als Maycee The Future Barber, eine beeindruckende Präsenz in der Frauenfliegengewichtsklasse der Ultimate Fighting Championship (UFC), der erste Athletenpartner der Kampagne wurde. Nach Maycee kam Tiki Barber, der dreimalige NFL-Pro-Bowler, der als Rekordhalter für Rushing und Reception bei den New York Giants in den Ruhestand ging. Jetzt schließt sich John der Mission an, Menschen auf der ganzen Welt darüber aufzuklären, wie die Spitzentechnologie von Aires das Wohlbefinden von Körper und Geist steigern kann.

Als Profisportler ist es eine meiner obersten Prioritäten, gesund zu bleiben und mich bei Verletzungen schnell zu erholen. Nachdem ich vor vier Jahren die Technologie von Aires entdeckt habe, habe ich enorme Vorteile für meine Genesung und meine allgemeine Gesundheit festgestellt. Es ist mir eine Ehre, dem Team von Aires beizutreten, und ich freue mich darauf, meine Erfahrungen mit den Produkten weiterzugeben“, erklärte John Tavares und unterstrich damit die potenziellen Vorteile, die die Technologie von Aires Sportlern und Nicht-Sportlern gleichermaßen bietet.

Der CEO von American Aires, Josh Bruni, kommentierte: Wir freuen uns, John Tavares als unseren neuesten #airesathletes-Partner und als Aktionär des Unternehmens zu haben, wobei der Löwenanteil seiner Vergütung in Form von Aktien von American Aires erfolgt. John hat sich einem gesunden Körper und Geist verschrieben, nicht nur für sich selbst, sondern auch für so viele Menschen wie möglich. Dieses Engagement für das Wohlbefinden macht John zum idealen Botschafter für die Förderung der doppelten Vorteile von Aires: ein einzigartiger, wissenschaftlicher, evidenzbasierter Durchbruch, der Menschen in allen Lebensbereichen vor den schädlichen Auswirkungen von EMF schützt, und der Seelenfrieden, der sich einstellt, wenn man weiß, dass man eine bewährte Lösung zum Einstellen und Vergessen hat, die Tag für Tag die Gesundheit und Optimierung unterstützt. Jetzt freuen wir uns darauf, weitere Spitzensportler in unsere #airesathletes-Kampagne aufzunehmen und noch mehr Menschen dabei zu helfen, ihre Biologie zu schützen.

Die Vereinbarung mit Tavares ist nur das jüngste Beispiel dafür, dass Aires seine Marke erfolgreich mit Spitzensportlern und Sportligen in Einklang bringt, von Maycee Barber über Tiki Barber bis hin zu John Tavares und der kürzlich bekannt gegebenen globalen Marketingpartnerschaft von Aires mit der UFC, der weltweit führenden Organisation für gemischte Kampfsportarten. Diese Partnerschaften und die #airesathletes-Kampagne bringen die Marke Aires in den Köpfen der Verbraucher mit Spitzenleistung und Gesundheit in Verbindung und steigern gleichzeitig den Bekanntheitsgrad und das Umsatzwachstum. Während wir weiterhin unsere Strategie umsetzen, unser Segment zu dominieren und eine bekannte Marke aufzubauen, ist Aires zunehmend in der Lage, Athleten, Fans und Menschen aller Gesellschaftsschichten zu inspirieren, indem wir die Schnittmenge von Technologie, Gesundheit und menschlicher Spitzenleistung hervorheben. Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn wir unsere Liste der Weltklasse-Athletenpartner und -Ligen weiter ausbauen, von denen jeder seine eigene Geschichte von Spitzenleistungen und Widerstandsfähigkeit hat, die durch die bahnbrechenden Vorteile der Aires-Technologie vereint werden.

Die nicht-exklusive, weltweite NIL-Vereinbarung (Name, Image and Likeness) mit John Tavares tritt am 5. Juni 2024 in Kraft und gibt Aires das Recht, Johns persönliche Marke mit der Werbung, der Promotion und dem Verkauf von Aires-Produkten und -Dienstleistungen zu verbinden, unter anderem durch maßgeschneiderte Werbevideos, die Anzeige des Aires-Logos auf der Website von Johns Stiftung und die Promotion von American Aires-Produkten auf Johns Social-Media-Account und auf den Social-Media-Accounts seiner Stiftung.

American Aires hat die #airesathletes-Kampagne ins Leben gerufen, um Athleten in ihrem Bedürfnis nach optimaler Leistung und schneller Genesung zu unterstützen, während sie bei jedem Wettkampf ihr Bestes geben. Durch die Zusammenarbeit mit Spitzensportlern wollen Aires und die #airesathletes-Kampagne Athleten und Verbraucher darüber aufklären, wie die schützenden Eigenschaften der Aires-Technologie tiefgreifende physiologische Vorteile fördern, von verbesserter Leistung und Erholung bis hin zu allgemeinem Wohlbefinden, was sie zu einem effektiven Werkzeug für jeden macht, der Wert auf optimale Gesundheit und Funktionalität legt. Weitere Informationen über American Aires und die #airesathletes-Kampagne finden Sie unter www.airestech.com/airesathletes.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel „WIFI“ und an der OTC Pink unter dem Symbol „AAIRF“ notiert.

Im Namen des Boards

Josh Bruni, CEO

Webseite: www.airestech.com

Investor Relations:

wifi@airestech.com

Telefon: +1 415 707-0102

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Warnhinweise:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die künftige Finanzlage und Finanzkennzahlen, die künftige Marktposition, das Wachstum, Innovationen, den globalen Einfluss, die Geschäftsstrategie, die Markenentwicklung, die Produktübernahme, die Verwendung der Erlöse, die Unternehmensvision, geplante Übernahmen, strategische Partnerschaften, Joint Ventures, das Jahr 2024 als unser bestes Jahr aller Zeiten, die Fortsetzung unseres Umsatzwachstums, die Beziehungen zu Sportlern, Prominenten und Künstlern, die Größe und das Wachstum des Verbrauchermarktes, der sich auf Wohlbefinden und EMF-Schutz konzentriert, strategische Allianzen und Kooperationen, Budgets, Kosten sowie Pläne und Ziele des Unternehmens oder unter Beteiligung des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und beruhen auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, sagt voraus, beabsichtigt, zielt ab, zielt darauf ab, antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden können, könnten, sollten, würden, könnten oder werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen sich einige der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, der Branchenbedingungen, das Eintreten von Ereignissen höherer Gewalt, Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerbsfaktoren und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Bestimmte wesentliche Annahmen in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen können in dieser Pressemitteilung sowie in den jährlichen und vierteljährlichen Managementberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden, erörtert werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung dieser Informationen verwendeten Annahmen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, als ungenau erweisen können und dass man sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer Person in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Stammaktien in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Wir streben einen sicheren Hafen an.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

American Aires Inc

Josh Bruni

400 Applewood Cres., Suite 100

L4K 0C3 Ontario, Canada

Kanada

email : wifi@airestech.com

Pressekontakt:

American Aires Inc

Josh Bruni

400 Applewood Cres., Suite 100

L4K 0C3 Ontario, Canada

email : wifi@airestech.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bayridge Resources beantragt Level-1-Explorationskonzession für das Projekt Constellation Unternehmens- und Betriebsupdate