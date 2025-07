American Tungsten Corp. kündigt Aufstockung der Privatplatzierung von 2,5 Mio. $ auf 7 Mio. $ an

– NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT –

Vancouver, BC, 17. Juli 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE:TUNG) (OTCQB:DEMRF) (FSE:RK9) (American Tungsten oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es – in Ergänzung zu seiner Pressemitteilung vom 30. Juni 2025 – aufgrund des gestiegenen Interesses die maximale Anzahl an Aktien, die es im Rahmen seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung von Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) ausgeben will, von 5.000.000 Aktien auf bis zu 14.000.000 Aktien zu einem Preis von 0,50 $ pro Aktie erhöht, was einem Bruttoerlös von bis zu 7,0 Millionen $ ergibt (das Emissionsangebot).

Dies ist ein starkes Signal für die wachsende Unterstützung des Projekts IMA, ein hochgradiges Wolframprojekt, das möglicherweise der erste neue Wolframproduzent in Nordamerika werden könnte. Damit setzen wir einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg zu einer kommerziellen Produktion und dem Ausbau von American Tungsten zu einem inländischen Lieferanten kritischer Minerale, so Ali Haji, CEO von American Tungsten Corp.

In Zusammenhang mit dem Emissionsangebot wird das Unternehmen Vermittlungsprovisionen von bis zu 7,0 % des Bruttoerlöses, den das Unternehmen aus dem Verkauf von Aktien an Zeichner, die dem Unternehmen von bezugsberechtigten Vermittlern vermittelt wurden, zahlen. Darüber hinaus wird das Unternehmen nicht übertragbare Vermittler-Warrants an bezugsberechtigte Vermittler begeben, deren Anzahl bis zu 7,0 % der Anzahl der im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Aktien entspricht. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber im Einklang mit den Statuten der Canadian Securities Exchange (CSE) innerhalb eines Zeitraums von bis zu 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Aktie zum Preis von je 0,50 $.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot zur Finanzierung von Explorationsarbeitsprogrammen, Optionszahlungen, dem Erwerb von Mineralkonzessionen und Marketingmaßnahmen sowie für allgemeine Zwecke des Betriebskapitals verwenden. Der Abschluss des Emissionsangebots ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen unternehmens- und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung durch die CSE. Das Emissionsangebot unterliegt keiner Mindestanzahl von Zeichnungen. Alle in Verbindung mit dem Emissionsangebot begebenen Wertpapiere sind in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Vorschriften der CSE an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.

Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung stattfinden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unrechtmäßig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden weder nach dem U.S. Securities Act von 1933 noch nach den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es besteht eine Registrierung bzw. eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf ein Portfolio von potenzialreichen Wolfram- und Magnetitprojekten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich um den Ausbau des Projekts Ima Mine in Idaho, das einen historischen untertägigen Wolframproduktionsbetrieb umfasst. Das Unternehmen verfügt über die Option, sämtliche Eigentumsanteile am Projekt (Gegenstand einer 2%igen Royalty) zu erwerben und hat seine Liegenschaft durch den Erwerb von 113 weiteren staatlichen Claims mit nahezu 2.000 Acres Grundfläche weiter ausgebaut. Das Projekt Star des Unternehmens erstreckt sich über 4.600 Hektar in der Skeena Mining Division in British Columbia und auch hier verfügt das Unternehmen über die Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile und Rechte.

Links zu sozialen Medien:

LinkedIn: www.linkedin.com/company/americantungstencorp/

X: x.com/amtungsten

Facebook: www.facebook.com/americantungstencorp/

Instagram: www.instagram.com/americantungstencorp/

YouTube: www.youtube.com/@americantungstencorp

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Ali Haji

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Kanada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ali Haji, Chief Executive Officer

E-Mail: ir@americantungstencorp.com

Telefon: +1 (647) 871-4571

CSE:TUNG

OTCQB:DEMRF

FWB:RK9

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können u.a. Aussagen über den Abschluss des Emissionsangebots zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt sowie über die Verwendung des Erlöses und der verfügbaren Mittel nach Abschluss des Emissionsangebots enthalten und unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Eine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

American Tungsten Corp

Murray Nye

1055 West Georgia Street, Suite 1500

V6E 0B6 Vancouver, BC

Kanada

email : ir@americantungstencorp.com

Pressekontakt:

American Tungsten Corp

Murray Nye

1055 West Georgia Street, Suite 1500

V6E 0B6 Vancouver, BC

email : ir@americantungstencorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vom Rechnungswesen zur Resonanz: Wie Uta-Alexandra Kral neue Impulse für die Führungskräftebildung setzt Das mutigste Buch des Sommers