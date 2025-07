Das mutigste Buch des Sommers

„Schlaflos im Rausch des Lebens“ von Katina Engel – Eine wahre Geschichte über Sehnsucht, Sucht, Ekstase und weibliche Selbstbefreiung

Was passiert, wenn eine Frau in der Mitte ihres Lebens alles hinterfragt – und in einer erotischen Kleinanzeige die Tür zu einem neuen, gefährlichen Leben öffnet?

„Schlaflos im Rausch des Lebens“ ist die schonungslos ehrliche Geschichte von Katina Engel, die sich auf der Suche nach Nähe, Tiefe und Berührung online auf eine erotische Anzeige einlässt – und dabei einem Mann verfällt, der alles verändert: Maik, drogenabhängig, charismatisch, ruhelos. Mit ihm beginnt eine Reise durch Liebe, Wahnsinn, Ekstase – und durch den völligen Verlust der Kontrolle.

Was folgt, ist kein klassischer Liebesroman, sondern eine autobiografische Achterbahnfahrt zwischen Sehnsucht und Selbstzerstörung.

Katina Engel schreibt über Nächte ohne Schlaf, über Drogen, über ekstatische Körperlichkeit, spirituelle Ausbrüche – und über den Moment, in dem alles kippt.

Doch genau in diesem Chaos beginnt eine Wandlung. Denn diese Geschichte ist nicht nur eine der Grenzüberschreitungen – sondern auch eine der Rückkehr zur eigenen Wahrheit.

Medienangebote & Themenvorschläge:

Katina Engel steht für Interviews, Talks, Gastbeiträge und Veranstaltungen zur Verfügung. Sie öffnet Türen zu Themen, die lange tabuisiert wurden – mit klarem Blick, emotionaler Tiefe und literarischem Mut.

Themen für Print, Podcast, Radio, Online:

* „Warum Frauen ab 50 bereit sind, alles zu riskieren“ – Von der Sehnsucht nach mehr

* „Der weibliche Rausch – zwischen Lust, Abhängigkeit und Erwachen“

* „Wie eine erotische Anzeige mein Leben veränderte“ – Der Beginn einer toxischen Liebesgeschichte

* „Drogen, Körper, Kontrolle: Was Frauen heute wirklich erleben“

* „Sinnsuche im Ausnahmezustand“ – Selbstfindung in einer Welt der Reizüberflutung

Angebote für Ihre Berichterstattung:

* Interviews (Print, Audio, Video)

* Gastartikel & Essays (First-Person-Stories, Kolumnen, thematische Beiträge)

* Teilnahme an Podcasts, Panels, Diskussionsrunden oder Lesungen

* Bereitstellung von Leseproben, Zitaten, Pressematerial und Bildern

* Themendossiers für Fachpresse (Coaching, Frauen, Kultur, Psychologie)

Über das Buch:

„Ich wollte kein Leben, ich wollte alles. Schlaflosigkeit war mein Normalzustand. Der Rausch mein Zuhause.“

In „Schlaflos im Rausch des Lebens“ begleitet man Katina Engel auf ihrem Weg in eine Beziehung, die von Anfang an jenseits der Norm verläuft: körperlich, emotional, destruktiv – und zugleich voller Wahrhaftigkeit.

Über eine erotische Anzeige im Internet begegnet sie Maik – einem Mann mit düsterer Anziehungskraft und einem Leben voller Abgründe. Zwischen ihnen entspinnt sich ein Verhältnis aus Lust, Drogen, Abhängigkeit und tiefer, verzweifelter Sehnsucht.

Doch aus dem Absturz wächst Erkenntnis. Engel beschreibt nicht nur, wie sie sich selbst verliert – sondern auch, wie sie sich selbst neu erschafft: jenseits von Moral, gesellschaftlichen Rollenbildern und Selbstverleugnung.

Ein mutiges Buch über die Schattenseiten der Liebe, über weibliche Begierde und über den existenziellen Wunsch, ganz zu sich selbst zu kommen.

Buchinformationen:

* Titel: Schlaflos im Rausch des Lebens – Eine Geschichte über Sehnsucht, Ekstase, Selbstfindung und Freiheit

* Autorin: Katina Engel

* Erscheinung: Juni 2025

* ISBN: ?978-3769358605

* Umfang: 246 Seiten, Softcover

* Covergestaltung: Diana Mazmanyan, www.dianas-designstudio.com, E-Mail: info.dianasdesignstudio@gmail.com

* Verfügbarkeit:

Im Buchhandel

Auf allen gängigen Online-Plattformen (Amazon, Thalia, Hugendubel etc.)

Als E-Book überall erhältlich

Pressematerial & Kontakt:

Für Redaktionen, Blogger:und Veranstalter stehen folgende Inhalte zur Verfügung:

* Leseprobe (PDF)

* Markante Zitate & Highlight-Stellen

* Professionelle Pressefotos

* Interview-Leitfäden & Themenvorschläge

* Gastbeiträge oder individuelle Textangebote

Kontakt, Rezensionsexemplare und Verlagsanfragen:

Katina Engel

E-Mail: katina-engel@posteo.de

Erhältlich bei Amazon: www.amazon.de/dp/3769358600

Schlusswort:

Katina Engel ist neugierig auf Begegnungen – jede Anfrage erreicht sie direkt und wird mit Freude beantwortet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Katina Engel

Frau Katina Engel

Raisdorfer Str. 5

15566 Schöneiche

Deutschland

fon ..: 01 57/92 34 79 72

web ..: https://www.amazon.de/dp/3769358600

email : katina-engel@posteo.de

Ich bin Autorin und habe schon mehrere Bücher veröffentlicht.

Pressekontakt:

Katina Engel

Frau Katina Engel

Raisdorfer Str. 5

15566 Schöneiche

fon ..: 01 57/92 34 79 72

email : katina-engel@posteo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vom Rechnungswesen zur Resonanz: Wie Uta-Alexandra Kral neue Impulse für die Führungskräftebildung setzt Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions präsentiert neue globale Webseite