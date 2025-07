Die mutige Selbstfindung einer Frau Anfang 50

Was passiert, wenn man eine erotische Anzeige schreibt – und damit eine innere Lawine lostritt?

Berlin – Zum 16. Juni 2025 erschien mit „Schlaflos im Rausch des Lebens – Eine wahre Geschichte um Sehnsucht, Drogen und Freiheit“ der neue Roman der Berliner Schriftstellerin Katina Engel (BoD – Books on Demand). Die 246-seitige Erzählung entführt Leser in das bewegende Innenleben von Monika – einer Witwe und Mutter in den Fünfzigern – die die Konventionen sprengt und sich auf ein Abenteuer zwischen Leidenschaft, Selbstliebe und persönlicher Befreiung einlässt. Das Buch ist auf allen gängigen Buchanbietern als E-Book und Taschenbuch erhältlich.

Inhalt & Thematik

Monika sucht ihr neues Ich, indem sie eine Anzeige auf einem Datingportal schaltet:

„Zärtliche Begegnung gesucht: Ich bin Monika, Anfang 50, mit Rubensfigur, freue mich auf einen erotischen Outdoor-Treff mit einem aufgeschlossenen Mann.“

Was als körperliche Suche beginnt, wird zu einer tiefgreifenden Auseinandersetzung mit Selbstliebe, körperlicher Freiheit und dem Wunsch, nicht allein einzuschlafen. Freimütig, sinnlich und mit viel Leben erzählt, gewährt das Werk intime Einsichten in das Leben einer Frau, die sich neu entdeckt und ihren Platz im Leben behauptet.

Autorin & Veröffentlichung

Katina Engel, wohnhaft in Berlin, beschreibt das Buch als „meine wahre Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Es erscheint als Taschenbuch (ISBN 978-3-7693-5860-5) und als eBook (EPUB) am 16. Juni 2025 beim Verlag BoD – Books on Demand. Die Verlagangaben lauten: Umfang 246 Seiten, ISBN 9783769358605, Preisaktion eBook ca. EUR 2,49 / Kartoniert EUR 13,99

Zielgruppen & Relevanz

„Schlaflos im Rausch des Lebens“ spricht up-to-date Frauen über 50 an, die sich in einer Lebensphase des Wandels befinden – ob nach persönlichen Rückschlägen oder in der Suche nach neuer Sinnlichkeit. In Zeiten, in denen Themen wie Körperakzeptanz, leidenschaftliche Selbstbestimmung und neu definierte Lebensentwürfe gesellschaftlich intensiv diskutiert werden, setzt der Roman ein starkes literarisches Zeichen.

Beispiele aus dem Buch:

Monika als Witwe und Mutter findet nicht nur erotische Erfüllung, sondern auch Selbstüberschreitung und Neuanfang.

Szenen unter freiem Himmel verbinden sinnliche Provokation mit Metaphern persönlicher Freiheit.

Verfügbarkeit & Pressekontakt

Taschenbuch: ISBN 9783769358605, EUR 13,99, erhältlich ab 16. Juni 2025 im Buchhandel oder hier:

https://www.amazon.de/s?k=katina+engel&crid=1S167A4WKISJ6&sprefix=%2Caps%2C99&ref=nb_sb_ss_recent_2_0_recent

eBook: EPUB-Format, ca. EUR 2,49, z. B. über PocketBook, Google Play oder Hugendubel

Autorin: Katina Engel, Berlin – schreibt aus persönlicher Erfahrung

Presse-Kontakt:

Katina Engel

, E-Mail: katine-engel@posteo.de

Kurzprofil Katina Engel

Geboren in Berlin, lebt und schreibt sie vor allem über Frauenleben jenseits der Mittfünfziger. Ihr Werk ist geprägt von autobiografischen Nuancen, ehrlicher Sprache und gesellschaftlicher Relevanz.

