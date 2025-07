Vom Rechnungswesen zur Resonanz: Wie Uta-Alexandra Kral neue Impulse für die Führungskräftebildung setzt

Uta-Alexandra Kral bringt Stimme, Rhetorik und Führung zusammen mit einem Weiterbildungsformat, das Kommunikationskompetenz neu denkt: präsent, verkörpert und strategisch wirksam.

27 Jahre Konzernkarriere, vom Kontierschein bis zur Krisenkommunikation.

Heute begleitet Uta-Alexandra Kral Führungskräfte und Menschen mit Verantwortung an einen anderen Ort. An den Ursprung ihrer Wirkung: der eigenen Stimme.

Als Inhaberin von KRAL-Kommunikation, Trainerin und Lehrbeauftragte für Rhetorik & Kommunikation verknüpft sie ihre langjährige Praxiserfahrung mit aktuellen Erkenntnissen aus der Sprechwissenschaft, Embodiment-Forschung zur Neurodidaktik und

moderner Führungstheorie.

Ihr Ziel: Die Stimme als strategisches Führungsinstrument zu etablieren. Jenseits von Lautstärke, Selbstvermarktung oder leeren Präsentationsroutinen.

Stimme als Spiegel von Haltung und Handlung

Was Uta-Alexandra Kral auszeichnet, ist mehr als ihre Expertise in Kommunikation,

Rhetorik und Stimme.

Es ist der Weg, den sie selbst gegangen ist:

Vom Rechnungswesen über Prozessmanagement bis zur Leitung der Unternehmenssicherheit eines Luft- und Raumfahrtkonzerns kennt sie die Realität von Führung unter Druck. Mit allem, was dazu gehört: Verantwortung, Komplexität, Daueranspannung.

Gerade deshalb begleitet sie heute Menschen, die funktionieren, aber nicht mehr

führen.

Die sprechen, aber nicht mehr gehört werden.

Die wissen, dass Wirkung mehr ist als Eloquenz, sie ist verkörperte Klarheit.

Bildung, die beim Menschen beginnt

Mit KRAL-Kommunikation entwickelt sie Bildungsformate, die strategisches Denken mit verkörperter Präsenz verbinden.

Ihre 1:1-Programme, Vorträge und Workshops richten sich u.a. an Geschäftsführer:innen, Fachbereichsleitungen und stille Performer:innen, die ihre Stimme als Ausdruck von Haltung, Selbstführung und Wirksamkeit begreifen wollen.

Immer im Zentrum: der Mensch. Mit seiner Geschichte, seinem Ausdruck und seiner

Fähigkeit zur bewussten Kommunikation.

Ein besonderes Weiterbildungsformat findet im Sommer 2025 im Allgäu statt:

„Stimmzeit – Mini-Sabbatical für Menschen mit Verantwortung“

(8.-10. August 2025, Seminarzentrum Sonnenstrahl, Kißlegg).

Hier werden Kommunikationskompetenz, Körperbewusstsein und Entscheidungsklarheit in einem interdisziplinären Rahmen erfahrbar gemacht.

Kein Retreat im klassischen Sinn, sondern ein kompaktes Bildungsangebot zur

Reflexion und Reaktivierung kommunikativer Führungsfähigkeit zur bewussteren Gestaltung von Gesprächen, Entscheidungsprozessen und weiteren kommunikativen

Wirkungsräumen.

Keine Methode ohne Menschen

„Ich bin keine, die Führung als Feelgood-Floskel verkauft“, so Kral.

Sie spricht, wie sie arbeitet: mit Tiefgang, Klarheit und strategischem Blick.

Und genau das schätzen ihre Klient:innen.

Oder wie es eine Wegbegleiterin formuliert, die ihre Arbeit seit über einem Jahr

verfolgt:

_“Ich finde es wirklich inspirierend, wie du deine Themen mit so viel Herzblut und Klarheit rüberbringst.“_

KRAL-Kommunikation

steht für eine Form der Bildung, die Stimme mit Substanz verbindet, Kommunikation als Führungsaufgabe versteht und den Menschen in den Mittelpunkt stellt, nicht das Flipchart.

kral-kommunikation.de

