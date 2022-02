AmmPower Corp. gibt die Entwicklung seiner IAMM(TM)-Anlage für die Herstellung von umweltfreundlichem Ammoniak für die Landwirtschaft bekannt

9. Februar 2022 – Vancouver, British Columbia – AmmPower Corp. (CSE: AMMP) (OTCQB: AMMPF) (FWB: 601A) (das Unternehmen oder AmmPower) freut sich, die Entwicklung seiner Anlage IAMM (Independent Ammonia Making Machine) zur Herstellung von umweltfreundlichem Ammoniak bekannt zu geben. Im Produktionsbetrieb ist bei den IAMM-Anlagen mit einer Produktionskapazität von 4 (metrischen) Tonnen umweltfreundlichem Ammoniak pro Tag zu rechnen. Der Zielmarkt für diese Anlagen sind unabhängige Vertriebsunternehmen und Einzelhändler, die wasserfreien Ammoniak für die Düngemittelproduktion verkaufen. Ammpower steht derzeit mit potenziellen Kunden im Hinblick auf Bestellungen und Lieferzeiten im Gespräch. Das Unternehmen will die ersten Anlagen noch in diesem Jahr bis spätestens Ende des dritten Quartals bereitstellen. Die Preise wurden noch nicht fixiert, werden sich aber voraussichtlich zwischen 3 Millionen und 3,5 Million Dollar pro Anlage bewegen.

Derzeit ist AmmPower mit der Montage seiner Demonstrationsanlage für die Synthese von umweltfreundlichem Ammoniak beschäftigt, die eine Verarbeitungskapazität von 50 Kilogramm pro Tag erreichen wird. Die Technologie, die in dieser Demonstrationsanlage zum Einsatz kommt, ist skalierbar und wird auch in den IAMM-Anlagen verwendet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64117/AMMPAggUNIT(CBB)_090222_DEPRcom.001.jpeg

*Bild: AmmPowers Demonstrationsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von 50 kg/Tag steht kurz vor der Fertigstellung

Eric Kelley, der als Director of Sales and Marketing, Agriculture verantwortlich zeichnet, meint dazu: Die Marktakzeptanz für das Konzept der dezentralen Ammoniakproduktion ist extrem hoch. Wir wollen den Preis für die Anlage möglichst disruptiv bzw. wettbewerbsfähig gestalten und unserer Zielklientel eine wirtschaftlich interessante Lösung bieten.

Gary Benninger, CEO von AmmPower, fügt hinzu: Wir sind mit den Rückmeldungen zu unseren geplanten IAMM-Anlagen sehr zufrieden. Das Konzept der dezentralen Produktion bringt die Einflussnahme auf die Ammoniakproduktion näher an den Endverbraucher heran und ermöglicht es dem Vertrieb und Einzelhandel, die logistischen Lieferprobleme, mit dem diese so häufig konfrontiert sind, zu vermeiden.

Über AmmPower

AmmPower ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sein Hauptaugenmerk immer mehr auf saubere Energien richtet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Vancouver, BC. Das Unternehmen besitzt das Lithium-Explorationskonzessionsgebiet Whabouchi South in der Region James Bay / Eeyou Istche in Quebec. Außerdem besitzt das Unternehmen eine Option auf das Konzessionsgebiet Titan in der Region Klotz Lake im Nordwesten Ontarios. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen zusammen mit seinem Partner ORF Technologies Inc. mit Sitz in Toronto in Kanada an der Entwicklung einer eigenen Lösung für die Herstellung von grünem Ammoniak und grünem Wasserstoff und erforscht außerdem revolutionäre Katalysatormethoden für die gemeinsame Reaktion von Stickstoff und Wasserstoff, um 100 Prozent sauberes und kosteneffizientes grünes, türkisfarbenes und blaues Ammoniak zu erzeugen.

