  • amyy – stimmstark, jung & charismatisch

    Das Ausnahmetalent gibt sich „GirlsLike“

    BildTalent, Charisma und eine Stimme, die ihresgleichen sucht – mit authentischen Songs, persönlichen Texten und einer unbändigen Leidenschaft für Musik erobert amyy, 20-jährige Singer-Songwriterin aus Landsberg, gerade die deutsche Popwelt. Die Aussichten sind glänzend: Schon ihre Debütsingle „Liebe ist“ erreichte auf YouTube fast eine Million Aufrufe und machte amyy schlagartig zur Newcomerin, auf die man achtet. Mit der zweiten Single „Fang grad erst an“ begeisterte sie schließlich ein Millionenpublikum beim ZDF-Fernsehgarten – und hatte dort das seltene Privileg, live zu singen, ein Moment, der nur wenigen Künstlern vorbehalten ist. Ihre dritte Veröffentlichung „GirlsLike“ nun führt diesen Weg konsequent fort: ein ultraemotionaler Song über die Achterbahn junger Lebenswelten, ehrlich, direkt und auf den Punkt gebracht. Er landete in zahlreichen Radioplaylists, fand den Weg in die offiziellen Amazon-Charts und bestätigt eindrucksvoll, dass sich amyy bereits als feste Größe im deutschsprachigen Pop etabliert hat. Der nächste reichweitenstarke Fernsehauftritt ist ebenfalls gesichert: Am 10. Oktober wird sie in der BR-Abendschau zu Gast sein und dort neue Facetten ihrer Musik präsentieren. Von Lampenfieber keine Spur, denn schon im ZDF-Fernsehgarten konnte sie Millionen Zuschauer von ihrer Musik überzeugen.

