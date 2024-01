Jung, frisch, Steinerwirt!

Zwei Gastgeber, die unterschiedlicher nicht sein könnten, eine grandiose Naturkulisse und ein traditionell-modernes Haus, die alle gemeinsam ein Ziel verfolgen: Den Urlaub ihrer Gäste perfekt machen.

Julia Haidinger und Simon Schuster sind zwei waschechte Gastgeber. Was sie vor einigen Jahren aus dem traditionellen Steinerwirt im Herzen Zell am Sees gemacht haben, spiegelt ihren jungen, motivierten Geist makellos wider: Alte Mauern umrahmen modern designte Zimmer. Der bunte Eingangsbereich fügt sich unerwartet perfekt in die sonst recht traditionellen Aufenthaltsräume des Erdgeschosses. Mitten in einer grandiosen Winterwelt gelegen, geht das Staunen auch vor der Tür weiter: Das Kitzsteinhorn lacht einem entgegen, während man die Skier packt und in Richtung Seilbahn spaziert. Vielfältiger Pistenspaß mal drei ist hier ganz in der Nähe: das Skigebiet Zell am See – Kaprun, der Hausberg Schmittenhöhe und der Gletscher selbst. Wer gerade keine Lust aufs Wedeln hat, schnappt sich Langlaufski, Schneeschuhe oder einfach nur ein paar warme Schichten und stapft so in die herrliche Winterwelt von Zell am See hinaus. Zu entdecken gibt es hier allemal genug!

Bunte Wintergelüste vom Steinerwirt serviert

Lange Abfahrten, die warmen Strahlen der Nachmittagssonne und das entspannte Flanieren durch festlich beleuchtete Gassen. Es gibt viele gute Gründe, sich für den Winterurlaub in Zell am See zu entscheiden – und mindestens genauso viele, dafür im Steinerwirt einzuchecken. Das frisch gekochte, deftige Gericht aus der österreichischen Hausmannsküche. Die unheimlich gemütliche Stube, in denen Gastgeber Simon von seinen besten Tropfen aus dem Weinkeller probieren lässt. Auch der Wellnessbereich unterm Dach samt Whirlpool, Sauna und ganz viel Aussicht. Was soll man sagen? Einmal Steinerwirt-Fan, immer Steinerwirt-Fan. Die vielen wiederkehrenden Gäste – jung, älter, Familien, Freunde, Paare, Einheimische, Auswärtige – beweisen das.

Hotel Steinerwirt

Dreifaltigkeitsgasse 2, A-5700 Zell am See

Tel.: +43 (0) 6542/72502

office@steinerwirt.com | www.steinerwirt.com



