André Wiersig live: Was Führungskräfte vom Ozean lernen können

Mentale Stärke, Mut und Ausdauer – Extremschwimmer André Wiersig inspiriert am 9. Oktober bei „Straubing motiviert!“ Unternehmer:innen im TUM Campus Straubing.

Inspirierende Vortragsreihe für Unternehmer:innen in Straubing

„Straubing motiviert!“ am 9. Oktober 2025: Extremschwimmer André Wiersig im TUM Campus Straubing

Straubing, August 2025 – Die Veranstaltungsreihe „Straubing motiviert!“, initiiert vom Unternehmer-Netzwerk-Straubing e. V., lädt am Mittwoch, dem 9. Oktober 2025, zu einem außergewöhnlichen Abend unter dem Motto „Mentale Stärke in turbulenten Zeiten – Mit Mut, Fokus und Ausdauer zum Erfolg“ ein. Der Veranstaltungsort ist der TUM Campus Straubing, Einlass ist ab 17:00 Uhr, Beginn um 18:00 Uhr, im Anschluss folgt ein Get-together.

Einzigartige Inspiration durch Extremsport und Umweltengagement

Der Hauptredner, André Wiersig, ist nicht nur Extremschwimmer und UN-Ozeanbotschafter, sondern auch ein Mensch, der weit über sich hinausgeht. Er gehört zu den global lediglich 21 Personen, die sich an die „Oceans Seven“ herangewagt und alle sieben gefährlichsten Meerengen der Welt gemeistert haben – als erster Deutscher im ersten Versuch, ohne Neoprenanzug, stets den herausfordernden Bedingungen wie Kälte, starken Strömungen und sogar Haien ausgeliefert.

André Wiersig gewährt dabei tiefgehende Einblicke in das, was uns Menschen antreibt: mentale Stärke, der Umgang mit Unsicherheiten und wie es gelingt, gerade unter enormem Druck fokussiert und klar zu bleiben – Fähigkeiten, die auch im beruflichen Umfeld entscheidend sind.

Networking, persönliche Impulse & berufliches Wachstum

„Straubing motiviert!“ zielt darauf ab, Unternehmer:innen und Selbstständige der Region Straubing-Bogen in einem inspirierenden Rahmen zusammenzubringen. Die Vortragsreihe bietet Impulse, die über die Veranstaltung hinaus wirken – mit viel Raum für Austausch, Vernetzung und gemeinsames persönliches Wachstum.

Tickets & Teilnahme

Preis: 27,50 EUR, Ermäßigung für Studierende: 15,- EUR

Ort: TUM Campus Straubing

Datum & Zeit: Mittwoch, 9.10.2025 – Einlass 17 Uhr, Beginn 18 Uhr, anschließend Get-together

_“Ein Abend weit entfernt von theoretischen PowerPoints – André Wiersig eröffnet uns Wege, wie wir auch in stürmischen Zeiten mit Mut und Fokus unsere Ziele erreichen können.“_

Heiko Schumann, 1. Vorsitzender Unternehmer-Netzwerk-Straubing e. V.

Tickets sind bereits über die Website verfügbar – eine frühzeitige Buchung wird empfohlen.

https://www.straubing-motiviert.de

Kontakt für Presse und Rückfragen:

Unternehmer-Netzwerk-Straubing e.V.

Paul-Padua-Str. 5, 94333 Geiselhöring

Vertreten durch: Heiko Schumann

Telefon: 09421-9628396

E-Mail: info@netzwerk-straubing.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Greiner coaching & media GmbH

Herr Rene Greiner

Stadlberg 1

94344 Wiesenfelden

Deutschland

fon ..: +89659595

web ..: https://www.greinerteam.de

email : mail@greinerteam.de

Das Unternehmer-Netzwerk Straubing e.V. (UNoS) bringt engagierte Unternehmen der Region zusammen – von IT über Handwerk bis zu juristischen und Gesundheitsdienstleistern. Mit regelmäßigen Kennenlern-Frühstücken und einem starken Fokus auf Austausch, Impulse und Interessenvertretung stärkt UNoS die regionale Zusammenarbeit und fungiert als kraftvolles Sprachrohr für den Unternehmermittelstand in und um Straubing.

Pressekontakt:

Unternehmer-Netzwerk-Straubing e.V.

Herr Heiko Schumann

Paul-Padua-Str. 5

94333 Geiselhöring

fon ..: 09421-96 28 39 6

email : info@netzwerk-straubing.de

