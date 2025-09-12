  • Nach Stern des Sports und Schloss Bellevue-Einladung: TV 1905 Mainzlar hofft auf nächsten Preis

    Große Ehre für den TV 1905 Mainzlar: Nach dem Stern des Sports und der Einladung ins Schloss Bellevue ist der Verein nun mit dem Aktivpark Lumdatal für den Deutschen Engagementpreis nominiert.

    BildDer TV 1905 Mainzlar e.V. wurde mit seinem Projekt Aktivpark Lumdatal für den Deutschen Engagementpreis 2025 nominiert. Der Preis gilt als bundesweite Auszeichnung für freiwilliges Engagement und würdigt herausragende Initiativen in ganz Deutschland.

    Der Aktivpark Lumdatal in Mainzlar ist ein Treffpunkt für alle Generationen. Er verbindet Sport, Bewegung und Begegnung im Freien und bietet Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Besonders die inklusive Ausrichtung, die nachhaltige Gestaltung und die offene Zugänglichkeit für die gesamte Bevölkerung haben die Jury überzeugt.

    Erst im Januar 2025 durfte der Verein in Berlin bereits den „Stern des Sports in Gold“, die höchste Auszeichnung für Sportvereine in Deutschland, entgegennehmen. Jetzt am 12. September 2025 folgt dann eine Einladung zum Sommerfest des Bundespräsidenten auf Schloss Bellevue, an dem eine kleine Delegation des Vereins teilnehmen darf. Mit der jetzigen Nominierung zum Deutschen Engagementpreis wird das Engagement rund um den Aktivpark erneut auf bundesweiter Ebene gewürdigt.

    „Wir freuen uns riesig über die Nominierung, denn sie ist eine Wertschätzung für die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die den Aktivpark aufgebaut und lebendig gemacht haben“, betont Vizepräsident Björn Weil.
    Die Preisverleihung findet 05. Dezember 2025 in Berlin statt. Der TV 1905 Mainzlar e.V. hofft auf eine Auszeichnung – und wird gemeinsam mit vielen Unterstützern weiter daran arbeiten, den Aktivpark Lumdatal (www.aktivpark-lumdatal.de) als Ort der Begegnung und Bewegung zu stärken.

    Über den Deutschen Engagementpreis:
    Der Deutsche Engagementpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für freiwilliges Engagement in Deutschland. Er macht das Engagement der Menschen sichtbar und würdigt ihren Einsatz für das Gemeinwohl.

