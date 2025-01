TV 1905 Mainzlar e.V. erreicht 4. Platz beim „Goldenen Stern des Sports“ in Berlin

Großer Erfolg für den TV 1905 Mainzlar e.V.: Mit dem „Aktivpark Lumdatal“ erreichte der Verein beim „Goldenen Stern des Sports“ in Berlin den 4. Platz auf Bundesebene als Vertreter Hessens.

Ein großer Erfolg für den TV 1905 Mainzlar e.V.

Bei der feierlichen Verleihung des „Goldenen Sterns des Sports“ am Montag, dem 20. Januar 2025, in Berlin belegte der Verein mit seinem innovativen Projekt „Aktivpark Lumdatal“ den hervorragenden 4. Platz auf Bundesebene. Diese herausragende Platzierung unter den besten Sportvereinen Deutschlands ist eine bedeutende Anerkennung für den Verein und das Land Hessen, das der TV 1905 Mainzlar e.V. in der Hauptstadt vertreten hat.

Auszeichnung durch den Bundespräsidenten

Die Veranstaltung, die als „Oscar des Breitensports“ gilt, fand in Anwesenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier statt, der die Gewinner würdigte. Der Bundespräsident betonte in seiner Ansprache die wichtige Rolle des Breitensports für die Gesellschaft: „Vereine wie der TV 1905 Mainzlar e.V. zeigen, wie durch gemeinsames Engagement große Dinge bewegt werden können.“

Der ehemalige Präsident des Vereins, Stefan Naumann, nahm die Ehrung stellvertretend für alle Mitglieder und Unterstützer des Vereins entgegen. „Wir sind unglaublich stolz, als Vertreter Hessens einen solch ehrenvollen Platz erreicht zu haben. Der 4. Platz bestätigt, dass unser Projekt Aktivpark Lumdatal Menschen begeistert und die Jury überzeugt hat“, erklärte er.

Das Projekt „Aktivpark Lumdatal“

Der „Aktivpark Lumdatal“ ist ein generationenübergreifendes Bewegungs- und Freizeitangebot, das die Menschen in der Region verbindet. Das Projekt bietet zahlreiche Sport- und Bewegungsmöglichkeiten und schafft dabei eine Plattform für Integration, Gesundheit und Gemeinschaft. Durch innovative Ansätze und den Einsatz zahlreicher Ehrenamtlicher wurde der Aktivpark zu einem Vorzeigeprojekt für den Breitensport in Hessen.

Besonders hervorgehoben wurden von der Jury die nachhaltige Wirkung des Projekts sowie der Beitrag zur gesellschaftlichen Integration und Gesundheitsförderung. Der TV 1905 Mainzlar e.V. hat mit dem „Aktivpark Lumdatal“ bewiesen, wie Vereine einen entscheidenden Unterschied im Leben vieler Menschen machen können.

Die Gewinner des Abends

Der „Große Stern des Sports“ in Gold ging in diesem Jahr an den TSB Flensburg v. 1865 e.V. für ihr Projekt „Handy aus“. Der zweite Platz wurde an die Werrepiraten e.V. verliehen, während der dritte Platz an den TV Gengenbach e.V. ging. Alle Projekte zeichneten sich durch herausragende Innovationen und eine starke gesellschaftliche Wirkung aus.

Dank an die Unterstützer

Der Erfolg des TV 1905 Mainzlar e.V. wäre ohne die Unterstützung vieler Helfer, Sponsoren und Partner nicht möglich gewesen. „Wir möchten uns bei allen bedanken, die dieses Projekt begleitet und unterstützt haben. Besonders hervorzuheben ist die große Gemeinschaftsleistung unserer Mitglieder, die ihre Zeit und Energie in den Aufbau und die Weiterentwicklung des Aktivparks gesteckt haben“, so der ehemalige Präsident des Vereins.

Ein Rückblick auf Silber und Bronze

Bereits in der Vergangenheit konnte der TV 1905 Mainzlar e.V. auf Landesebene überzeugen. Mit dem Gewinn des Großen Silbernen und Großen Bronzenen Sterns des Sports in Hessen wurde das Engagement des Vereins mehrfach ausgezeichnet. Diese Erfolge legten den Grundstein für die Teilnahme auf Bundesebene und zeigen, dass der Verein kontinuierlich auf höchstem Niveau arbeitet.

Blick in die Zukunft

Trotz des großen Erfolges gibt es für den TV 1905 Mainzlar e.V. keinen Grund, sich auszuruhen. „Wir geben nicht auf und arbeiten bereits an neuen Projekten, um den Großen Stern in Gold eines Tages nach Hessen zu holen. Diese Auszeichnung motiviert uns, weiterhin innovative und nachhaltige Projekte für unsere Region zu entwickeln“, betonte Vizepräsident Björn Weil.

Eine Inspiration für die Region

Die Platzierung unter den Top5 auf Bundesebene ist nicht nur ein Erfolg für den TV 1905 Mainzlar e.V., sondern auch für die gesamte Region Lumdatal. Der Aktivpark hat sich als Treffpunkt etabliert, der die Lebensqualität steigert und Menschen jeden Alters zusammenbringt. Der Verein hofft, dass diese Auszeichnung weitere Impulse für ähnliche Projekte in Hessen und darüber hinaus gibt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TV 1905 Mainzlar e.V.

Herr Björn Weil

Brunnenstraße 15

35460 Staufenberg

Deutschland

fon ..: 064069091915

web ..: https://www.tv-mainzlar.de

email : presse@tv-mainzlar.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

TV 1905 Mainzlar e.V.

Herr Björn Weil

Brunnenstraße 15

35460 Staufenberg

fon ..: 064069091915

web ..: https://www.aktivpark-lumdatal.de

email : presse@aktivpark-lumdatal.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mustang Energy unterzeichnet Explorationsvereinbarung mit der English River First Nation Nova Pacific Metals kündigt im Anschluss an ein umfassendes Datenbank-Update eine umfangreiche Erweiterung seines Bohrprogramms im VMS-Projekt Lara an