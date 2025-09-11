TV 1905 Mainzlar e.V. mit dem Projekt Aktivpark Lumdatal für den Deutschen Nachbarschaftspreis 2025 nominiert

Der Aktivpark Lumdatal ist für den Deutschen Nachbarschaftspreis 2025 nominiert – ein starkes Zeichen für gelebte Nachbarschaft und Engagement in Mainzlar.

Große Anerkennung für den TV 1905 Mainzlar e.V.: Der Verein wurde mit seinem Projekt Aktivpark Lumdatal aus über 900 Bewerbungen von der nebenan.de Stiftung für den Deutschen Nachbarschaftspreis 2025 nominiert. Insgesamt 80 Projekte aus ganz Deutschland stehen damit im Rennen um eine der bedeutendsten Auszeichnungen für bürgerschaftliches Engagement.

Der Aktivpark Lumdatal gilt als beispielhaftes Projekt für gelebte Nachbarschaft: Ein Ort, an dem Bewegung, Sport, Begegnung und Gemeinschaft für alle Generationen möglich sind. Ob Familien, Jugendliche, Sportgruppen oder Senior:innen – der Park hat sich in kurzer Zeit zu einem lebendigen Treffpunkt entwickelt, an dem Nachbarschaft im besten Sinne entsteht.

Ein Preis für gelebte Nachbarschaft

Der Deutsche Nachbarschaftspreis wird seit 2017 von der nebenan.de Stiftung vergeben und zeichnet Projekte mit Vorbildcharakter aus, die das Miteinander vor Ort stärken. Mit insgesamt 59.000 Euro Preisgeld ist er eine der bedeutendsten Auszeichnungen im Bereich Engagement und Nachbarschaft. Höhepunkt ist die feierliche Preisverleihung in Berlin, bei der die 16 Landessieger sowie die fünf Bundessieger in den Kategorien Generationen, Kultur & Sport, Nachhaltigkeit, Öffentlicher Raum und Vielfalt geehrt werden. Jede Kategorie ist mit 5.000 Euro dotiert. Zusätzlich wird ein Sonderpreis in Höhe von 2.000 Euro vergeben.

Die Entscheidung über die Gewinner trifft eine hochkarätige Jury aus Expert:innen der Zivilgesellschaft, Vertreter:innen von Förderern sowie ehemaligen Preisträger:innen. Hauptförderer des Deutschen Nachbarschaftspreises ist die Deutsche Postcode Lotterie, unterstützt wird er zudem vom Deutschen Städtetag, der Diakonie Deutschland und der Wall GmbH.

Stolz und Dankbarkeit in Mainzlar

„Die Nominierung zeigt uns, dass unser Engagement im Aktivpark Lumdatal auch über die Region hinaus wahrgenommen und geschätzt wird“, freut sich der Vorstand des TV 1905 Mainzlar e.V. „Gleichzeitig ist sie ein Impuls, den Park gemeinsam mit unseren Mitgliedern, Unterstützer:innen und Partner:innen stetig weiterzuentwickeln.“

Ein besonderer Dank gilt allen ehrenamtlich Engagierten, Spender:innen und Förderern, ohne deren Unterstützung der Aktivpark nicht das geworden wäre, was er heute ist: Ein Ort der Begegnung, Bewegung und Gemeinschaft.

Ob der Preis am Ende tatsächlich nach Mainzlar geht, entscheidet sich bei der großen Preisverleihung in Berlin. Schon jetzt aber ist die Nominierung für den TV 1905 Mainzlar e.V. ein wichtiges Signal und eine Würdigung der Arbeit vieler engagierter Menschen.

