  • Familienfreundliches Hotel im Breisgau – Entspannter Urlaub mit Kindern im Heuboden Hotel Landhaus Blum

    Ein Urlaub mit den Kindern kann sehr anstrengend, oder die schönste, unvergesslichste Zeit des Jahres sein. Das familienfreundliche Heuboden Hotel Landhaus Blum verhilft Ihnen zu Letzterem.

    BildUmkirch, 28.09.2025 – Das Gute liegt oft so nah, Familienurlaub im Breisgau ist der pure Genuss

    Ein familienfreundlicher Urlaub im Süd-Schwarzwald oder im Breisgau: Der steht auf der Wunschliste zahlloser Eltern und Kinder ganz weit oben. Kein Wunder: Die Anfahrt ist kurz, das Klima angenehm und der Erholungsfaktor enorm. Das idyllisch gelegene Landhaus Blum, ein behagliches Familienhotel im Schwarzwald, bietet Groß und Klein beste Voraussetzungen für einen rundum gelungenen Urlaub.

    Vorteile eines Familienurlaubes im Breisgau

    Darum liegt ein familienfreundlicher Urlaub im Breisgau bei Eltern und Kids ganz hoch im Kurs
    Eine schier endlose Anreise mit zahllosen Staus sorgt dafür, dass bei vielen Familien schon zu Urlaubsbeginn die Nerven blank liegen. Doch es geht auch anders: Für deutsche Urlauber, aber auch für preisbewusste Schweizer Familien liegt der südliche Schwarzwald und das Breisgau nur einen Katzensprung entfernt. Das erspart Mama und Papa die ewige Frage „Wann sind wir endlich da?“ und jeder kommt ausgeruht am Ziel an.

    In der Region selbst ist für Abwechslung bestens gesorgt, und das zu jeder Jahreszeit. Schon die persönliche Atmosphäre in einem gemütlichen Familienhotel im Schwarzwald ist etwas Besonderes, denn hier dürfen Kinder noch Kinder sein. Und dann sind da natürlich die vielen familienfreundlichen Ausflugsziele in der Nähe: Die spannende Ruine Eckartsberg in Breisach beispielsweise, das Wildgehege Zell im Wiesental oder auch Adventure- und Soccer-Golf in Gutach.

    Spielt das Wetter mal nicht mit, empfiehlt sich das Museum „Natur und Mensch“ in Gerberau oder ein Besuch in „Rulantica“, der spektakulären Wasserwelt im Europapark Rust. Langweile kommt hier – vom Kleinkind bis zum Teenager – garantiert nicht auf.

    So schön ist ein familienfreundlicher Urlaub im Landhaus Blum

    Landhaus Blum, das behagliche Familienhotel in Umkirch, im Hoch-Schwarzwald (Landkreis Breisgau), ist mit seinen geräumigen Doppelzimmern, Suiten und Familienzimmern im kuscheligen Landhaus-Stil das perfekte Feriendomizil für fröhliche Eltern und aufgeweckte Kinder. Es hat sich perfekt auf die Wünsche und Bedürfnisse von Familien eingestellt.

    Alle Bäder verfügen über eine begehbare Dusche: Das macht das Körperpflegeritual auch für die Kleinen zu einem sicheren und unkomplizierten Erlebnis. Und weil heute viele Kinder (und auch Eltern) unter Allergien leiden, wurden auf den Böden schöne Holzdielen und keine Teppiche verlegt.

    Dank der Fußbodenheizung droht beim Spielen auf dem Boden auch kein Schnupfen, und da das Frühstück in der Woche schon ab 6.30 Uhr angeboten wird, müssen vor allem die jüngeren Kinder, die ja bekanntlich gerne Frühaufsteher sind, nicht lange auf ihr frisches Brötchen warten. Müsli und ganz viele Vitamine gibt es natürlich auch!

    Entspannungs- Erholungs- oder Aktivurlaub – für jeden etwas dabei

    Rund um das Landhotel Blum laden zahlreiche wunderschöne Spazier-, Wander- und Radwege zu tollen Erkundungstouren ein. Und während die Eltern vor allem von der herrlichen Natur begeistert sind, können die Kids von den liebevoll gestalteten Spielplätzen der Umgebung gar nicht genug bekommen. Warum also in die Ferne schweifen, wenn doch ein familienfreundlicher Urlaub im Familienhotel Schwarzwald viel erholsamer ist? Interessierte Familien können natürlich jederzeit mit dem Landhaus Blum Kontakt aufnehmen.
    https://www.heuboden.de/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Heuboden GmbH
    Herr Gerd Blum
    Am Gansacker 3-6
    79224 Umkirch
    Deutschland

    fon ..: 0049-7665-9343990
    web ..: http://www.heuboden.de
    email : info@heuboden.de

    Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

