Anmeldung für die World of Coffee 2025 in Genf ist jetzt offen: Die wichtigste Veranstaltung für Kaffeefachleute

Schließen Sie sich über 13.000 Besuchern und mehr als 430 Ausstellern auf Europas größter Fachmesse für Kaffee an

GENF, SCHWEIZ / ACCESS Newswire / 6. Februar 2025 / World of Coffee, die unverzichtbare Veranstaltung für Kaffeefachleute, -enthusiasten und -innovatoren aus aller Welt, findet vom 26. bis 28. Juni 2025 im Palexpo SA in Genf (Schweiz) statt. Nach dem rekordverdächtigen Erfolg der World of Coffee in Kopenhagen wird diese Leitmesse für Kaffee voraussichtlich über 13.000 Kaffeefachleute aus mehr als 160 Ländern zu drei Tagen voller Geschäftsmöglichkeiten, Networking und Weiterbildung begrüßen. Unterstützt wird die von der Specialty Coffee Association (SCA) veranstaltete Messe und Konferenz von den Sponsoren BWT Water + More (Host Sponsor), Barista Attitude (Platinum Sponsor), Nestlé Professional (Diamond Sponsor) und Alpro (Gold Sponsor). Café de Colombia wird Kolumbien als Portrait Country mit einzigartigen kulturellen Aktivitäten und einem Pop-up-Café-Erlebnis vorstellen.

Genf ist der ideale Austragungsort für unsere europäische Leitmesse, denn die Stadt befindet sich in strategisch günstiger Lage im Herzen Europas und ist ein wichtiger Akteur auf dem globalen Kaffeemarkt. Die World of Coffee ist bekannt für ihre dynamische Atmosphäre, ihre interessanten Ausstellungen und ihre innovativen Erkenntnisse. Auch unsere Veranstaltung 2025 verspricht, diese Tradition weiterzuführen und eine Plattform für globale Zusammenarbeit und Innovation zu bieten, so Yannis Apostolopoulos, CEO der Specialty Coffee Association. Genf verfügt über eine hervorragende Verkehrsinfrastruktur, erstklassige Konferenzeinrichtungen und ist ein internationales Drehkreuz, das für Teilnehmer aus aller Welt erreichbar ist. Wir freuen uns darauf, mit der lebendigen und leidenschaftlichen Schweizer Kaffeegemeinschaft und dem Schweizer Ortsverband der SCA auf der letztjährigen erfolgreichen World of Coffee Europe-Veranstaltung aufzubauen und die globale Kaffeegemeinschaft zusammenzubringen, um Ideen auszutauschen, Erfolge zu feiern und die Branche voranzubringen.

Es ist uns eine große Freude, erneut als Host Sponsor der World of Coffee 2025 in Genf aufzutreten! Dieses große Kaffee-Event bringt Experten, Innovatoren und Enthusiasten aus der ganzen Welt zusammen, um die neuesten Trends, Technologien und Produkte auszuloten, erklärt Dr. Frank Neuhausen, Managing Director von BWT water+more, dem langjährigen Sponsor der World of Coffee. Wir freuen uns darauf, die World of Coffee mitzugestalten und alle Teilnehmer zu inspirieren, und laden sie ein, uns an unserem Stand zu besuchen, um mehr über unsere neuesten Produkte und Dienstleistungen zu erfahren.

Fachleute aus der gesamten Wertschöpfungskette von Kaffee – darunter Röstereien, Einzelhändler, Einkäufer, Produzenten, Großhändler, Gerätehersteller, Baristas und mehr – werden in Genf die Gelegenheit haben, die neuesten Trends, Technologien, Dienstleistungen und vieles mehr zu diskutieren und zu entdecken. Fachleute aus dem Hotel- und Gastgewerbe, dem Einzelhandel und der Gastronomie sind ebenfalls eingeladen, an der World of Coffee in Genf teilzunehmen. Hier können sie erfahren, wie sie ihr Angebot erweitern und aufwerten und wie sie Kaffeespezialitäten in ihre bestehenden Geschäftspläne integrieren können. Die Besucher haben die einmalige Gelegenheit, auf der Messe persönlich Kaufentscheidungen zu treffen.

Glanzpunkte des Programms:

– Kaffee-Weltmeisterschaften: Erleben Sie, wie die Elite der Kaffeefachleute in vier globalen Wettbewerben gegeneinander antritt: World Latte Art, World Coffee in Good Spirits, World Cup Tasters und Cezve/Ibrik Championships.

– Auszeichnungen & mehr: Entdecken Sie bahnbrechende Produkte, Verpackungen und mehr bei den Best New Product Awards und den Coffee Design Awards.

– Zwei Röstungs- & Verkostungsräume: Erleben Sie Boutique-Röstereien und Spitzenimporteure, die außergewöhnliche Kaffeesorten aus der ganzen Welt präsentieren.

– Green Coffee Connect: Ein eigener Raum für Rohkaffee-Experten, um Herausforderungen, Trends und Geschäftsmöglichkeiten der Branche zu sondieren.

– Lounge für Einkäufer aus dem Einzelhandel: Ein spezielles Umfeld für Einzelhandelsfachleute, um Kontakte zu knüpfen, voneinander zu lernen und Partnerschaften aufzubauen.

– Umfassende Networking-Möglichkeiten: Von Happy Hours über Abendempfänge und Branchenpartys bis hin zu exklusiven Treffen bietet die World of Coffee in Genf Ausstellern und Besuchern unzählige Möglichkeiten, Beziehungen aufzubauen und das Geschäft zu fördern.

– Wirkungsstarke Bildung: Die Workshops bei der World of Coffee und die SCA-Vortragsreihe bieten tiefe Einblicke in Branchentrends, Verbraucherverhalten und technische Fortschritte und helfen so Unternehmen, in einem wettbewerbsintensiven Markt die Nase vorn zu haben.

Sichern Sie sich Ihr Ticket zur World of Coffee in Genf

– Die Anmeldung für die World of Coffee ist ab sofort möglich unter www.worldofcoffee.org/.

– Frühbucherrabatte sind bis zum 31. März 2025 erhältlich.

– SCA-Mitglieder erhalten exklusive Rabatte bei der Anmeldung.

– Aussteller und Sponsoren richten ihre Anfragen bitte an info@sca.coffee.

Über die Specialty Coffee Association (SCA)

Die Specialty Coffee Association (SCA) ist der größte globale Kaffeehandelsverband, der sich der Verbesserung der Welt des Kaffees widmet, indem er die globale Kaffee-Community fördert und Aktivitäten unterstützt, sodass Kaffeespezialitäten zu einem florierenden, gerechten und nachhaltigen Unterfangen für die gesamte Wertschöpfungskette werden. Durch Zusammenarbeit und fortschrittliche Ansätze unterstützt er die Branche im Rahmen von Forschung, Standards, Bildung und Veranstaltungen. Die SCA ist rund um den Globus aktiv und hebt die weltweiten Standards an, denn sie bietet der wachsenden globalen Community einen Mehrwert und Konnektivität. Wenn Sie die World of Coffee und die anhaltende Arbeit der SCA unterstützen möchten, wenden Sie sich an sponsorships@sca.coffee. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte sca.coffee oder folgen Sie @specialtycoffeeassociation in den sozialen Medien.

