Preservica sorgt mit neuen KI-Innovationen und Active Digital Preservation für verwertbare und zuverlässige Langzeitdaten

Boston, MA und Oxford, UK / ACCESS Newswire / 6. Februar 2025 / Preservica, Branchenführer auf dem Gebiet der Datenarchivierung mittels Active Digital Preservation, hat heute eine Reihe von bahnbrechenden Innovationen auf seiner zukunftsweisenden Plattform bekannt gegeben. Diese Verbesserungen sollen die komplexe Aufgabe der Konservierung kritischer Langzeitdaten weiter vereinfachen und automatisieren und damit sicherstellen, dass diese im Hinblick auf die Compliance und den immer stärkeren Einsatz von KI für die sofortige Nutzung verfügbar, zuverlässig und vertrauenswürdig bleiben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78387/PreservicaNR0206_DE_PRCOM.001.jpeg

Da laut IDC bis zu einem Drittel der digitalen Inhalte langfristig (mehr als sieben Jahre lang) aufbewahrt werden müssen, stellen unleserliche oder verlorene Daten aufgrund mangelhafter Aufbewahrungsrichtlinien, veralteter Dateiformate und versehentlicher oder absichtlicher Änderungen oder Löschungen nicht nur ein ernsthaftes Compliance-, Reputations- und Rechtsrisiko dar, sondern beeinträchtigen auch die Fähigkeit eines Unternehmens, KI für die Wertschöpfung und Prozessautomatisierung zu nutzen.

Da das Volumen und die Komplexität digitaler Inhalte immer rascher zunehmen, ist eine solide und sichere Grundlage von sofort nutzbaren, zuverlässigen und vertrauenswürdigen Langzeitdaten zu einem strategischen Muss geworden, das für die Minimierung von Compliance-Risiken, die Optimierung der SharePoint-Nutzung und den Einsatz von KI für Wettbewerbsvorteile unerlässlich ist, so Stuart Read, Chief Product Officer bei Preservica. Die Sicherstellung, dass Langzeitdaten intelligent verwaltet und automatisiert in nutzbaren Formaten gepflegt werden, ist ein zentrales Anliegen unserer Active Digital Preservation-Software. Wir freuen uns schon sehr darauf, gemeinsam mit unserer globalen Community von Anwendern im Jahr 2025 daran zu arbeiten – mit neuen Innovationen wie einem Rahmenwerk für die optimierte Nutzung von KI, flexiblen und intuitiven Metadatenfunktionen sowie erweiterten Optionen für die eingebettete Archivierung und digitale Konservierung in Microsoft 365.

Innovationsthemen für 2025:

Optimized for AI (für den Einsatz von KI optimiert)

Ein neuer Rahmen für die sichere und skalierbare Anwendung von KI in der digitalen Datenkonservierung, einschließlich KI-Tools für die Ermittlung personenbezogener Daten unter menschlicher Aufsicht und die multimodale Anreicherung, sowie eine vertrauenswürdige und nutzbare Datengrundlage zur rascheren Verbreitung und Einführung der KI.

Active Digital Preservation

Laufende Einführung intelligenter und automatisierter digitaler Datenkonservierungslösungen für sofort nutzbare und vertrauenswürdige Langzeitdaten, einschließlich fortschrittlicher Aufbewahrungsrichtlinien und Digital Asset Viewer.

Archivierung und digitale Konservierung in Microsoft 365

Erweiterung von Preserve365®, eingebettete Active Digital Preservation für Microsoft 365 einschließlich Konnektivität für Teams und Outlook sowie Expansion in neue Regionen.

Höchste Flexibilität für Metadaten

Einfache Anwendung von Metadatenänderungen und vereinfachte Katalogsynchronisierung. Erweiterbare Schemaunterstützung für die rasche Erkennung unterschiedlicher Arten von Content sowie KI-Anreicherungs- und Provenienzdaten.

Intuitive und einfach zugängliche Benutzeroberfläche

Stets im Fokus: eine anwenderfreundliche, intuitive Benutzeroberfläche, die auf WCAG-Konformität ausgerichtet ist. Neue Portalverbesserungen, einschließlich Links zu externen Seiten und bedarfsgerechte Metadatenanzeige.

Mit seinen brandneuen Innovationen versetzt Preservica Unternehmen in die Lage, das volle Potenzial ihrer Langzeitdaten auszuschöpfen. Das Optimized for AI-Framework gewährleistet die Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit von Daten für die KI-Nutzung. Gleichzeitig ermöglicht eine Reihe von KI-gestützten Tools den für die Archivierung zuständigen Teams eine bessere Auffindbarkeit und Zugänglichkeit von Langzeitinhalten durch multimodale Anreicherung, wie z. B. AV-Transkription, Bilderkennung, Szenenbeschreibung, Übersetzung, Klassifizierung und redaktionelle Bearbeitung. Preservica kündigt außerdem die Verfügbarkeit der PII-Klassifizierung und -Identifizierung (PII = personenbezogene Daten) beim Daten-Ingest an, womit Datenschutz- und Sicherheitsrisiken eliminiert werden sollen. Dateien mit personenbezogenen Inhalten werden gekennzeichnet und neue Metadaten erstellt, damit vor der öffentlichen Freigabe von Assets entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können.

Diese Fortschritte in Verbindung mit Verbesserungen bei Preservicas eingebetteter Archivierung und digitaler Konservierung für Microsoft 365 und dem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit machen Preservicas Active Digital Preservation zum Herzstück der digitalen Agenda und versetzen Unternehmen in die Lage, den Wert von Langzeitdaten zu nutzen und die Archivierung von der reinen Risikoabwehr hin zu einem Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.

Nähere Informationen zu Preservicas Active Digital Preservation-Lösungen, und wie Sie diese auch in Ihrem Unternehmen nutzen können, finden Sie unter preservica.com.

Über Preservica

Preservica verändert die Art und Weise des Schutzes und der Wiederverwendung von digitalen Langzeitdaten für Tausende von Unternehmen auf der ganzen Welt. Die einzigartige, zum Patent angemeldete Active Digital Preservation-Archivierungssoftware von Preservica hält automatisch jede Datei über Jahrzehnte hinweg in zukunftsfähigen Formaten am Leben und stellt damit sicher, dass kritische, hochwertige Informationen stets rasch gefunden und für FOI-, Compliance-, Rechts-, Marken-, Wissenswiederverwendungs- und Kulturzwecke genutzt werden können. Zu den Kunden von Preservica zählen führende Unternehmen, Archive, Bibliotheken, Museen und Regierungsorganisationen auf der ganzen Welt, die Preservica ihren Datenschutz und ihre Zukunftssicherheit anvertrauen. Weitere Informationen erhalten Sie unter preservica.com/.

Twitter: @Preservica

LinkedIn: @Preservica

Medienkontakt:

Meg Fornataro

York IE

meg@york.ie

Quelle: Preservica

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

P2P Group Ltd. plant Namensänderung in „Inturai Ventures Corp.“ Anmeldung für die World of Coffee 2025 in Genf ist jetzt offen: Die wichtigste Veranstaltung für Kaffeefachleute