Ansgar Deters singt sehnsüchtig und verträumt über „Das Mädchen mit dem Saxophon“

Das neue Werk des tiefenentspannten Künstlers aus dem Emsland

Die Liebe zur Musik kann auch große Gefühle für einen anderen Menschen entfachen. Ansgar Deters erzählt eine solche Geschichte in seinem neuen Titel „Das Mädchen mit dem Saxophon“, der sich gleich als Ohrwurm entpuppt.

„Das Mädchen mit dem Saxophon – das hat mich voll besiegt. Ich habe mich mit jedem Ton – noch mehr in sie verliebt“, heißt es im Refrain. Und so verträumt wie der Text von Heiner Graf daher kommt, der schon für die Flippers, G.G. Anderson oder Daniela Alfinito goldene Worte gefunden hat, ist auch die Melodie von Erfolgskomponist Hannes Marold, in dessen Grazer Studio der Song produziert wurde. So hat „Das Mädchen mit dem Saxophon“ nicht nur das Herz des Künstlers musikalisch erobert, sondern wird sicher auch die Seelen der immer größer werdenden Fan-Gemeinde von Ansgar Deters wärmen und beglücken.

„Partyqueen“, „Vielleicht nicht jetzt doch irgendwann“ und „Männer mit grauen Schläfen“ hießen die ersten Erfolgstitel des Meppeners, der mit seiner einfühlsamen Stimme auch diesem Song pure Melancholie schenkt. „Ich wusste dann auf einmal – jetzt spielt sie nur für mich. Wie schön doch Liebe sein kann – die Herzen fanden sich.“ So kommt es natürlich zum Happy-end in dieser bewegenden Geschichte, die einmal mehr deutlich macht, warum sich Ansgar Deters immer wieder selbst als tiefenentspannten Emsländer charakterisiert. Es besteht kein Zweifel, dass er mit dem „Mädchen mit dem Saxophon“ wieder sein musikalisches Glück findet.

Interpret: Ansgar Deters

Titel: Das Mädchen mit dem Saxophon

Länge: 03:30 Minuten

Musik: Hannes Marold

Text: Heiner Graf

Verlag: Copyright Control

Label: Schlagerhimmel (LC 92267)

Produktion, Arrangement & Programming: Hannes Marold

Chor: Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold

Saxofon: Manuel Trabucco

Mix & Master: Roland Krainz

Coverfoto: Johannes Fichtner, Fotostudio J|F photography

Covergestaltung: Markus Bulinski, MB CREATIVE

ISRC: ATKC82400026

EAN: 9008798614578

VÖ: 24.5.2024

Quelle: Büro Ansgar Deters

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

De.mem setzt auf strategische Akquisitionen für Wachstum Chinesen lieben Elektroautos – Bedarf an Batteriemetallen wird steigen