Anuschka Miccoli – Glückskind

Das Glück ist vielfältig

Mit ihrer sechsten Single „Glückskind“, erschienen beim Label Bertl’s Records/Waldkirchen möchte Anuschka Miccoli einen Denkanstoß geben, dass wir uns wieder daran erinnern. Ein motivierender, beschwingter und herzerfrischender Schlagersong, mit dem man gut gelaunt in den Tag startet. Die Intension der Schlagersängerin aus Leonberg bei Stuttgart ist es, Funken in die Welt zugeben damit es heller wird.

Als waschechter „Schwabitolo“ vereinbart Ansuchka Miccoli, die auch regelmäßig als Curvy-Model bei Alfredo Pauly auf HSE24 zu sehen ist, ihr italienisches Vollblut sowie Ihren schwäbischen, einfühlenden Humor und Ihre Ausstrahlung.

Durch ihr musikalisches, familiäres Umfeld, trägt sie die Affinität zum Schlager schon lange in sich und kreiert zumeist auf längeren Reisen, Texte und Melodien. Zur Erstveröffentlichung Ihrer EP „Gib niemals auf“, führte 2016 die Begegnung mit Medien- und Musikproduzent Florian Glötzl. Es folgten zahlreiche Auftritte auf Fashionshows in ganz Deutschland, sowie Radio und TV Interviews. Ein besonderes Highlight war der Auftritt beim Reitsport-Event Badenclassics 2018.

