  • Anwaltskanzlei veröffentlicht witziges „Ausländerbehördenquartett“

    Migrationsrechtskanzlei aus Berlin veröffentlicht satirisches Kartenspiel: Das „Ausländerbehördenquartett“ wird ein Weihnachtshit!

    BildWer dieses Weihnachten ein originelles, unerwartetes und zugleich fachlich pointiertes Geschenk für Anwältinnen, Jurastudierende oder Behördenmitarbeiterinnen sucht, sollte unbedingt einen Blick auf das neue Ausländerbehördenquartett der Visumskanzlei VISAGUARD.Berlin werfen. Das satirische Kartenspiel verwandelt den oft trocken, schwerfällig oder gar frustrierend empfundenen Alltag deutscher Migrationsbehörden in überraschend leichte und humorvolle Unterhaltung.

    Statt der klassischen Quartett-Motive wie Autos, Flugzeuge oder Tiere stehen hier Ausländerbehörden, Ministerien, Botschaften und Gerichte im Mittelpunkt. Jede Karte ist mit einem Augenzwinkern gestaltet, liebevoll überzeichnet und versehen mit satirischen Werten wie Erreichbarkeit, Kompetenz, Bearbeitungszeit, Wohlwollen und Dreistigkeit. Die witzigen Illustrationen und Beschreibungen basieren auf echten Erfahrungen aus dem Migrationsrecht, denn entwickelt wurde das Spiel von den Rechtsanwält*innen von VISAGUARD, die die täglichen Absurditäten, Eigenheiten und Lichtblicke des Fachgebiets bestens kennen.

    Das Quartett eignet sich sowohl für klassische Quartett-Runden als auch für spannende „Supertrumpf“-Duelle. Gleichzeitig ist es eine charmante und humorvolle Geschenkidee – ideal für Wichtelrunden, Weihnachtsfeiern, den Kanzlei-Adventskaffee oder als kleines Mitbringsel für Kolleg*innen aus der Verwaltung oder Justiz.

    Mit dem Ausländerbehördenquartett zeigt VISAGUARD, wie kreatives Marketing, juristische Expertise und satirische Gesellschaftsbeobachtung nahtlos ineinandergreifen können. Es beweist, dass selbst vermeintlich trockene Themen wie das Ausländerrecht mit Humor, Fingerspitzengefühl und einem guten Blick für Details unterhaltsam und zugänglich gemacht werden können – und vielleicht sogar für Gesprächsstoff sorgen, der über den Feiertagen hinaus nachhallt.

    Verfügbarkeit und Preis
    Das Ausländerbehördenquartett ist ab sofort wie folgt erhältlich:
    – VISAGUARD Onlineshop: https://www.visaguard.berlin/product-page/auslaenderbehoerdenquartett
    – VISAGUARD Etsyshop: https://www.etsy.com/de/shop/VISAGUARDshop

    VISAGUARD.Berlin ist eine auf Migrationsrecht spezialisierte Anwaltsplattform, die Mandant*innen und Arbeitgeber im Fachkräfteeinwanderungsrecht, Arbeitsmigrationsrecht und Ausländerrecht unterstützt. Neben der anwaltlichen Tätigkeit engagiert sich VISAGUARD für mehr Transparenz, Aufklärung und einen kritisch-humorvollen Blick auf deutsche Verwaltungsrealitäten.

