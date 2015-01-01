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Apotheke Essen-Kettwig – Die Ruhrapotheke als persönlicher Gesundheitsbegleiter
Die Ruhrapotheke in Essen-Kettwig verbindet persönliche Beratung mit digitalen Services. e-Rezept, Medikamente und Gesundheitsberatung – Ihr moderner Ansprechpartner vor Ort.
Mitten in Essen-Kettwig ist die Ruhrapotheke ein zentraler Ansprechpartner für alle Fragen rund um Gesundheit, Medikamente und Vorsorge. Hier treffen persönliche Betreuung und moderne Apothekenleistungen aufeinander.
Individuelle Beratung statt Standardlösung
Im Fokus steht eine verständliche und persönliche Beratung. Ob Wechselwirkungen, richtige Einnahme oder die Zusammenstellung einer Hausapotheke – das Team nimmt sich Zeit für jede Anfrage. Besonders Menschen mit chronischen Erkrankungen, Familien und ältere Patientinnen und Patienten profitieren von dieser individuellen Betreuung.
Moderne digitale Apothekenservices
Die Ruhrapotheke kombiniert klassische Apothekenarbeit mit digitalen Lösungen. Medikamente können online vorbestellt und e-Rezepte bequem eingereicht werden. Dadurch wird der Besuch vor Ort effizienter, da benötigte Arzneimittel bereits vorbereitet sind.
Vielfältige Leistungen für den Alltag
Neben der Arzneimittelversorgung bietet die Apotheke zahlreiche Zusatzleistungen wie Reiseimpfberatung, Verleih von Milchpumpen und Babywaagen sowie einen umfangreichen Gesundheitsratgeber. Auch ein Notdienstfinder und eine App für mobile Services gehören zum Angebot.
Fazit – nah, kompetent und modern
Die Ruhrapotheke in Essen-Kettwig steht für eine Verbindung aus persönlicher Nähe, fachlicher Kompetenz und digitalen Möglichkeiten. Sie ist damit ein zuverlässiger Partner für die Gesundheitsversorgung im Alltag.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Die Ruhrapotheke
Frau Almutt Burgsmüller
Werdener Str. 26
Essen 45219
Deutschland
fon ..: 02054 970060
fax ..: 02054 970061
web ..: http://www.die-ruhrapotheke.de
email : pr@dsa-marketing.ag
Pressekontakt:
Die Ruhrapotheke
Frau Almutt Burgsmüller
Werdener Str. 26
Essen 45219
fon ..: 02054 970060
web ..: http://www.die-ruhrapotheke.de
email : pr@dsa-marketing.agDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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