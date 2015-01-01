  • Apotheke Essen-Kettwig – Die Ruhrapotheke als persönlicher Gesundheitsbegleiter

    Die Ruhrapotheke in Essen-Kettwig verbindet persönliche Beratung mit digitalen Services. e-Rezept, Medikamente und Gesundheitsberatung – Ihr moderner Ansprechpartner vor Ort.

    Mitten in Essen-Kettwig ist die Ruhrapotheke ein zentraler Ansprechpartner für alle Fragen rund um Gesundheit, Medikamente und Vorsorge. Hier treffen persönliche Betreuung und moderne Apothekenleistungen aufeinander.

    Individuelle Beratung statt Standardlösung

    Im Fokus steht eine verständliche und persönliche Beratung. Ob Wechselwirkungen, richtige Einnahme oder die Zusammenstellung einer Hausapotheke – das Team nimmt sich Zeit für jede Anfrage. Besonders Menschen mit chronischen Erkrankungen, Familien und ältere Patientinnen und Patienten profitieren von dieser individuellen Betreuung.

    Moderne digitale Apothekenservices

    Die Ruhrapotheke kombiniert klassische Apothekenarbeit mit digitalen Lösungen. Medikamente können online vorbestellt und e-Rezepte bequem eingereicht werden. Dadurch wird der Besuch vor Ort effizienter, da benötigte Arzneimittel bereits vorbereitet sind.

    Vielfältige Leistungen für den Alltag

    Neben der Arzneimittelversorgung bietet die Apotheke zahlreiche Zusatzleistungen wie Reiseimpfberatung, Verleih von Milchpumpen und Babywaagen sowie einen umfangreichen Gesundheitsratgeber. Auch ein Notdienstfinder und eine App für mobile Services gehören zum Angebot.

    Fazit – nah, kompetent und modern

    Die Ruhrapotheke in Essen-Kettwig steht für eine Verbindung aus persönlicher Nähe, fachlicher Kompetenz und digitalen Möglichkeiten. Sie ist damit ein zuverlässiger Partner für die Gesundheitsversorgung im Alltag.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Die Ruhrapotheke
    Frau Almutt Burgsmüller
    Werdener Str. 26
    Essen 45219
    Deutschland

    fon ..: 02054 970060
    fax ..: 02054 970061
    web ..: http://www.die-ruhrapotheke.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Die Ruhrapotheke
    Frau Almutt Burgsmüller
    Werdener Str. 26
    Essen 45219

    fon ..: 02054 970060
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