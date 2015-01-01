Ruhrapotheke Burgsmüller – Ihre Apotheke in Essen Kettwig mit persönlicher Beratung

Ihre Gesundheit in guten Händen: Die Ruhrapotheke Burgsmüller in Essen-Kettwig steht für kompetente Beratung und Nähe.

Die Ruhrapotheke Burgsmüller ist Ihre zuverlässige Anlaufstelle in Essen-Kettwig, wenn es um Gesundheit, Wohlbefinden und individuelle Betreuung geht. Seit vielen Jahren schenken Kundinnen und Kunden aus Kettwig und Umgebung der Apotheke ihr Vertrauen. Die Kombination aus fachlicher Kompetenz und freundlichem Service macht sie zu einem geschätzten Partner in allen Gesundheitsfragen. Als moderne Apotheke verbindet sie aktuelles pharmazeutisches Wissen mit einer persönlichen und nahbaren Beratung.

Individuelle und kompetente Beratung

In der Ruhrapotheke Burgsmüller steht der Mensch im Mittelpunkt. Das erfahrene Apothekenteam nimmt sich Zeit für eine persönliche und verständliche Beratung. Ganz gleich, ob akute Beschwerden, eine langfristige Behandlung oder präventive Gesundheitsmaßnahmen im Vordergrund stehen – jede Kundin und jeder Kunde erhält eine individuell abgestimmte Betreuung. Durch ihre zentrale Lage in Essen-Kettwig ist die Apotheke gut erreichbar und fest in die lokale Gesundheitsversorgung eingebunden.

Breites Sortiment und umfassende Leistungen

Die Apotheke in Essen-Kettwig bietet ein vielfältiges und klar strukturiertes Sortiment an Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. Dazu zählen sowohl verschreibungspflichtige Medikamente als auch frei erhältliche Präparate für den täglichen Bedarf. Ergänzt wird das Angebot durch pflanzliche sowie homöopathische Arzneimittel.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der kompetenten Beratung zu Medikamenteneinnahme und möglichen Wechselwirkungen. Auch bei Langzeittherapien unterstützt das Team zuverlässig. Zusätzlich erhalten Kundinnen und Kunden persönliche Empfehlungen bei typischen Beschwerden wie Erkältungen, Schmerzen oder Magen-Darm-Problemen sowie ein breites Sortiment an Pflege- und Gesundheitsprodukten.

Vertrauen, Service und persönliche Erreichbarkeit

Die Ruhrapotheke Burgsmüller in Essen-Kettwig steht für Freundlichkeit, Vertrauen und fachliche Kompetenz. Das engagierte Team sorgt für eine angenehme Atmosphäre und eine zuverlässige Betreuung in allen Gesundheitsfragen.

Ob direkt vor Ort oder telefonisch – die Apotheke ist jederzeit gut erreichbar und bietet eine persönliche Beratung auf Augenhöhe. Besuchen Sie die Ruhrapotheke Burgsmüller in Essen-Kettwig oder informieren Sie sich unter www.die-ruhrapotheke.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Ruhrapotheke

Frau Almutt Burgsmüller

Werdener Str. 26

Essen 45219

Deutschland

fon ..: 02054 970060

fax ..: 02054 970061

web ..: http://www.die-ruhrapotheke.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

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