  • Felix Neureuther und TOM FYFE starten Partnerschaft

    Prominente Kooperationen gibt es viele. Diese beginnt nicht mit einem Werbevertrag, sondern mit gemeinsamen Werten: Felix Neureuther und TOM FYFE starten eine Partnerschaft.

    BildAuthentisch, bodenständig und eng mit der Natur verbunden – genau diese Werte verbinden Felix Neureuther und TOM FYFE. Die fränkische Merino-Marke startet eine Partnerschaft mit dem ehemaligen Skirennläufer, der TOM FYFE künftig als Markenbotschafter begleiten wird.

    Im Mittelpunkt steht dabei weit mehr als eine klassische Zusammenarbeit. Beide stehen für einen bewussten Lebensstil, die Wertschätzung von Mensch, Tier und Natur sowie die Überzeugung, dass Qualität, Nachhaltigkeit und Nahbarkeit kein Widerspruch sind. Zudem verbindet sie die enge Verbundenheit mit ihrer Heimat sowie die Überzeugung, dass Verantwortung dort beginnt, wo man selbst verwurzelt ist.
    „Ich bin viel unterwegs und schätze Dinge, die unkompliziert funktionieren und dabei hochwertig sind. Genau das hat mir bei TOM FYFE direkt gefallen. Die Produkte begleiten mich im Alltag, auf Reisen oder draußen in der Natur – und sie passen zu den Werten, die mir wichtig sind“, erklärt Felix Neureuther.
    Auch für TOM FYFE war die gemeinsame Wertebasis entscheidend. „Mit Felix Neureuther haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte glaubwürdig verkörpert. Er steht für Bodenständigkeit, Familienverbundenheit, Naturverbundenheit und Begeisterung für das, was er tut. Genau das prägt auch TOM FYFE“, sagt Christoph Hausner, Geschäftsführer von TOM FYFE.

    Begeisternd verantwortungsvoll
    Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen, Tieren und Menschen sowie hohe Qualitätsansprüche prägen das Handeln von TOM FYFE. Mit seinen Produkten positioniert sich das Unternehmen bewusst zwischen Alltag und Outdoor. Nicht als Marke für Extreme oder große Inszenierungen, sondern für Menschen, die Wert auf Komfort und Verlässlichkeit legen.
    TOM FYFE steht für Merino-Bekleidung, die sich selbstverständlich in unterschiedlichste Lebenssituationen integriert. Im Mittelpunkt stehen natürliche Materialien sowie ein zeitloses Design. Merinowolle spielt dabei wegen ihrer Vielseitigkeit und Alltagstauglichkeit eine zentrale Rolle.
    Die Partnerschaft mit Felix Neureuther soll diese Werte künftig noch sichtbarer machen: ehrlich, nahbar und authentisch. Denn sowohl Felix Neureuther als auch TOM FYFE verbindet die Überzeugung, dass die besten Geschichten dort entstehen, wo Menschen mit Leidenschaft das tun, woran sie glauben.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TVU Garnvertrieb GmbH
    Herr Christoph Eder
    Rammersdorfer Straße 8
    91578 Leutershausen
    Deutschland

    fon ..: 09823955161
    web ..: https://www.tomfyfe.com
    email : christoph.eder@tvu.de

    TOM FYFE ist eine deutsche Merino-Bekleidungsmarke aus dem fränkischen Leutershausen. Seit 2021 entwickelt sie hochwertige Kleidung aus ZQ+-zertifizierter Merinowolle für Alltag, Reisen, Bewegung und Freizeit. Hinter der Marke steckt über 100 Jahre textiles Know-how, das bis heute den Anspruch an Material, Qualität und verantwortungsvolle Herstellung prägt. Die Produkte werden aus mulesingfreier Merinowolle in Europa hergestellt und setzen auf Qualität, natürliche Funktionalität und verantwortungsvolle Materialien. Zur Kollektion gehören T-Shirts, Polo-Shirts, Longsleeves, Unterwäsche sowie verschiedene Accessoires aus Merinowolle

    Pressekontakt:

    TVU Garnvertrieb GmbH
    Herr Christoph Eder
    Rammersdorfer Straße 8
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