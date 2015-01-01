-
ARAmatic GmbH: 30 Jahre Referenzen in der Automatisierungstechnik
30 Jahre Erfahrung, hunderte Projekte: ARAmatic realisiert Automatisierungslösungen für Kläranlagen, Pumpwerke, Wasserversorgung, Energieanlagen und Maschinenbau.
Seit mittlerweile 30 Jahren realisiert die ARAmatic GmbH Automatisierungs- und EMSR-Projekte in ganz Österreich. Zahlreiche erfolgreich umgesetzte Anlagen in unterschiedlichen Branchen belegen die technische Kompetenz und die breite Erfahrung des Unternehmens – von kommunaler Infrastruktur bis hin zu industriellen Sonderlösungen.
Im Bereich Umwelttechnik zählen Kläranlagen zu den wichtigsten Referenzen – von der Kleinkläranlage bis hin zu kommunalen Anlagen mit anspruchsvoller Prozessführung. Ebenso gehören Pumpwerke – vom Einzelpumpwerk bis zur Mischwasseranlage – sowie moderne Wasserversorgungen mit Brunnen, Hochbehältern und UV-Anlagen zum Projektportfolio. Ergänzt wird dieser Bereich durch Wasseraufbereitungsanlagen mit automatisierter Filter- und Dosiertechnik, Hochwasserschutzanlagen zur Steuerung von Rückhalte- und Schutzsystemen sowie Lösungen im Regenwassermanagement für Regenüberlaufbecken (RÜB) und Brauchwasserzisternen.
Auch in der Energietechnik ist ARAmatic breit aufgestellt. Dazu zählen Energiemanagementsysteme mit intelligenter Steuerung (iEMS), Kleinwasserkraftwerke inklusive Turbinenregelung und Anlagenüberwachung sowie Biogasanlagen mit Blockheizkraftwerken (BHKW). Ziel ist es, Energieflüsse effizient zu steuern, Eigenverbrauch zu optimieren und Anlagen wirtschaftlich zu betreiben.
Im Bereich Maschinenbau wurden unter anderem Projekte für Mühlen, Pressen und Förderanlagen realisiert – von der Prozessregelung und Materialzuführung bis hin zur automatisierten Steuerung von Produktions- und Logistikabläufen.
Die Technik von ARAmatic kommt bei Gemeinden und Genossenschaften, Industrie- und Gewerbebetrieben sowie in Landwirtschaften und Lebensmittelbetrieben zum Einsatz. Durch diese Vielseitigkeit bietet ARAmatic maßgeschneiderte Lösungen, die zuverlässig, wartungsfreundlich und zukunftssicher umgesetzt werden – von der Planung über die Umsetzung bis hin zu Service und Betreuung im laufenden Betrieb.
Die ARAmatic GmbH mit Sitz in Würnsdorf (NÖ) ist seit 1995 auf Automatisierungslösungen für Umwelt-, Wasser- und Energietechnik spezialisiert. Das Unternehmen plant und realisiert Steuerungs-, Visualisierungs- und Fernwirktechnik für Kläranlagen, Pumpwerke und Wasserversorgungen in ganz Österreich. Mit Eigenentwicklungen wie dem digitalen Betriebsprotokoll ARAkoll und dem Energiemanagementsystem iEMS steht ARAmatic für Innovation, Zuverlässigkeit und Technik mit Handschlagqualität.
email : office@aramatic.at
