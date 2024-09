Arbeitsschutz, Compliance, Fremdfirmenmanagement und Trends im Facility Management

In Zukunft werden die Anforderungen an das Arbeitsschutzmanagement und die Compliance weiter steigen.

Seestermühe, 19. September 2024 – Am 25. September 2024 lädt die FM-Connect.com Network GmbH zur nächsten FM Power Hour ein, die sich ganz den zentralen Themen des modernen Facility Managements widmet: Arbeitsschutz, Compliance, Fremdfirmenmanagement und den aktuellsten Trends in der Branche. Die Veranstaltung bietet eine exklusive Plattform für den Austausch von Know-how, Best Practices und innovativen Ansätzen, die über den Erfolg im Facility Management entscheiden.

Facility Management steht an der Schnittstelle zwischen operativer Effizienz, rechtlichen Anforderungen und der Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und externen Partnern. In einem Umfeld, das durch hohe Sicherheitsstandards und eine ständige Anpassung an neue Herausforderungen gekennzeichnet ist, erfordert die erfolgreiche Umsetzung von Arbeitsschutz und Compliance eine systematische Herangehensweise, die nicht nur rechtliche Vorgaben erfüllt, sondern auch zur strategischen Weiterentwicklung von Unternehmen beiträgt.

Die Bedeutung der FM Power Hour für die Branche:

In der FM Power Hour werden nicht nur Lösungen für aktuelle Herausforderungen präsentiert, sondern auch die Trends und rechtlichen Entwicklungen diskutiert, die die Zukunft der Branche gestalten. Das Facility Management spielt eine zentrale Rolle für die Funktionsfähigkeit von Gebäuden und Anlagen, und dies betrifft nicht nur technische und betriebliche Prozesse, sondern auch die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Wer Facility Management strategisch einsetzt, kann die Effizienz steigern, Kosten senken und gleichzeitig höchste Standards im Arbeitsschutz und in der Einhaltung von Vorschriften sicherstellen.

Highlights der FM Power Hour:

Aktuelle Trends im Facility Management: Die FM Power Hour bietet umfassende Einblicke in die neuesten Entwicklungen im Facility Management. Ob Nachhaltigkeit, Kostenoptimierung oder der gezielte Einsatz von Ressourcen – die Anforderungen an Facility Manager wachsen ständig, und es ist wichtig, stets auf dem neuesten Stand zu bleiben, um den Betrieb von Gebäuden und Anlagen effizient und sicher zu gestalten.

Arbeitsschutz als Kernaufgabe: In einer zunehmend regulierten und komplexen Arbeitswelt müssen Unternehmen mehr denn je darauf achten, den Arbeitsschutz nicht nur als gesetzliche Verpflichtung, sondern als strategisches Element der Unternehmensführung zu sehen. Der Arbeitsschutz ist ein zentrales Thema im Facility Management, da er nicht nur die Sicherheit der Mitarbeiter gewährleistet, sondern auch eine wichtige Grundlage für die betriebliche Kontinuität bildet. In der FM Power Hour erfahren die Teilnehmer, wie sie durch den Einsatz von Arbeitsschutzmanagementsystemen (AMS) und regelmäßige Gefährdungsbeurteilungen Gefahren frühzeitig erkennen und Unfälle vermeiden können.

Compliance und rechtliche Entwicklungen: Die rechtlichen Anforderungen im Facility Management sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Unternehmen müssen sich nicht nur auf Gesetzesänderungen und neue Vorschriften einstellen, sondern auch sicherstellen, dass ihre internen Prozesse den aktuellen Compliance-Vorgaben entsprechen. Hierzu gehört die genaue Dokumentation aller sicherheitsrelevanten Maßnahmen und die Einhaltung branchenspezifischer Normen und Standards. Die Einhaltung dieser Vorschriften schützt Unternehmen nicht nur vor rechtlichen Konsequenzen, sondern trägt auch zur Risikominimierung bei.

Fremdfirmenmanagement: Das Management von Fremdfirmen stellt eine besondere Herausforderung im Facility Management dar. Unternehmen, die externe Dienstleister für ihre Gebäude- und Anlagenbewirtschaftung einsetzen, müssen sicherstellen, dass diese denselben hohen Standards in Bezug auf Arbeitsschutz und Compliance folgen wie die eigenen Mitarbeiter. Die FM Power Hour zeigt auf, wie eine systematische Integration von externen Dienstleistern in das Arbeitsschutzmanagement erfolgen kann und welche Rolle klare vertragliche Vereinbarungen und kontinuierliche Überprüfungen dabei spielen.

Arbeitsschutz auf Baustellen: Baustellen gehören zu den risikoreichsten Arbeitsumgebungen im Facility Management. Hier müssen Facility Manager besonders wachsam sein und sicherstellen, dass Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt und geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Die FM Power Hour gibt wertvolle Einblicke in praxiserprobte Ansätze zur Reduzierung von Unfallrisiken und die sichere Koordination von Bauprojekten. Die klare Strukturierung von Sicherheitsprotokollen und regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter sind entscheidend, um einen reibungslosen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Nachhaltigkeit und rechtliche Rahmenbedingungen: Ein weiterer wichtiger Trend im Facility Management ist die steigende Bedeutung von Nachhaltigkeit. Unternehmen sehen sich zunehmend mit der Herausforderung konfrontiert, nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch verantwortungsvoll zu handeln. Die Einhaltung von Umweltstandards und die Integration nachhaltiger Praktiken in den täglichen Betrieb sind nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch ein wichtiger Faktor, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Die FM Power Hour zeigt, wie Facility Manager durch den gezielten Einsatz nachhaltiger Technologien und Prozesse die Umweltbelastung reduzieren und gleichzeitig die Betriebskosten senken können.

Interview mit Kay Meyer, Geschäftsführer der FM-Connect.com Network GmbH:

Frage: Herr Meyer, welche Rolle spielt der Arbeitsschutz im modernen Facility Management?

Kay Meyer: Arbeitsschutz ist heute mehr als nur eine gesetzliche Pflicht – er ist ein zentraler Baustein für die langfristige Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Facility Manager müssen sicherstellen, dass alle Bereiche eines Unternehmens, von der Gebäudeverwaltung bis hin zu den Arbeitsbedingungen auf Baustellen, höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Ein effektives Arbeitsschutzmanagementsystem ist unerlässlich, um Risiken frühzeitig zu erkennen und präventive Maßnahmen zu ergreifen.

Frage: Wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Compliance-Vorgaben den rechtlichen Anforderungen entsprechen?

Kay Meyer: Die Einhaltung von Compliance-Vorgaben ist unerlässlich, um rechtliche Risiken zu minimieren und das Vertrauen der Mitarbeiter und Partner zu stärken. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie sich über die gesetzlichen Vorgaben im Klaren sind und regelmäßig ihre internen Prozesse überprüfen. Dabei ist die Dokumentation aller Sicherheitsmaßnahmen von entscheidender Bedeutung. Dies ist nicht nur eine Schutzmaßnahme, sondern auch eine strategische Entscheidung, um den reibungslosen Betrieb des Unternehmens zu gewährleisten.

Frage: Welche Trends sehen Sie im Bereich Fremdfirmenmanagement?

Kay Meyer: Das Fremdfirmenmanagement gewinnt zunehmend an Bedeutung, da immer mehr Unternehmen auf externe Dienstleister angewiesen sind, um bestimmte Aufgaben im Facility Management zu erfüllen. Dabei ist es entscheidend, dass Facility Manager klare vertragliche Regelungen treffen und sicherstellen, dass die externen Partner die gleichen hohen Sicherheitsstandards einhalten. Nur durch eine enge Zusammenarbeit und regelmäßige Überprüfung kann gewährleistet werden, dass alle Beteiligten sicher arbeiten.

Teilnahme:

Die Teilnahme an der FM Power Hour ist kostenlos. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird die Veranstaltung nicht aufgezeichnet – nutzen Sie daher die Chance, live dabei zu sein!

