FM-Connect.com: Erfolgreich im Facility Management und in der Vernetzung von Fachleuten

Partner. Networking. Lösungen vereint: FM-Connect.com

Das FM-Beratungs- und Ingenieurnetzwerk

Seestermühe/Hamburg, 30. August 24 – FM-Connect.com positioniert sich erfolgreich im Facility Management (FM) und bietet ein breites Spektrum an Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen, die darauf abzielen, die Effizienz und Qualität im Facility Management zu fördern. Mit einem Fokus auf strategisches und taktisches Facility Management sowie innovative, modulare Lösungen unterstützt FM-Connect.com Unternehmen dabei, den Betrieb zu optimieren und nachhaltig FM zu betreiben.

Stärkung durch Networking und digitale Innovationen

FM-Connect.com ist bestrebt, die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch innerhalb der FM-Branche zu fördern. Regelmäßige Veranstaltungen wie die „FM Power Hour“ bieten eine wertvolle Plattform für den Austausch unter Fachleuten, um Best Practices und innovative Lösungsansätze zu diskutieren. Die umfassende Networking-Seite auf der Website deckt alle wesentlichen Fragen zu den Networking-Möglichkeiten und den Vorteilen, die FM-Connect.com Partnern, Autoren und Endkunden bietet, ab.

Häufig gestellte Fragen umfassen:

* Was ist die „FM Power Hour“ und wie funktioniert sie?

Die „FM Power Hour“ ist ein wöchentlicher Event, das Fachleute der Branche an jedem Mittwoch um 14:00 Uhr per Teams zusammenbringt, um FM-Themen zu debattieren und neue Kontakte zu knüpfen.

* Wer kann teilnehmen und wie erfolgt die Anmeldung?

Die Veranstaltungen stehen allen Fachleuten offen. Eine Anmeldung über die Website ist nicht erforderlich. Moderiert wird durch FM-Connect.com.

* Welche Vorteile bietet FM-Connect.com Partnern, Autoren und Endkunden?

Networking, Zugang zu wertvollen Inhalten, Teilnahme an Events und vielfältige Netzwerkmöglichkeiten für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung.

Einführung des Dokumentenshops für Geschäftskunden

Ein weiterer Meilenstein in der Digitalisierung von FM-Connect.com ist der Dokumentenshop für Geschäftskunden im Facility Management. Über diese Plattform können Unternehmen eine Vielzahl an maßgeschneiderten Dokumenten und Vorlagen erwerben, die auf die spezifischen Bedürfnisse im FM zugeschnitten sind. Der Shop bietet eine effiziente Lösung, um schnell auf relevante Ressourcen zuzugreifen, die die täglichen Aufgaben und strategischen Planungen der Geschäftskunden unterstützen. Täglich kommen weiter Fachdokumente hinzu.

Strategische Ziele

In den nächsten Jahren strebt FM-Connect.com an, seine Rolle als Vordenker in der Facility-Management-Branche weiter auszubauen. Zu den strategischen Zielen gehören:

* Anpassung unserer FM-Solutions: Fortentwicklung unserer Lösungen, die den zukünftigen Anforderungen der Branche gerecht werden, insbesondere durch die Integration fortschrittlicher Technologien.

* Erweiterung der digitalen Präsenz: Ausbau der Online-Plattform, um eine stärkere Interaktion und Vernetzung im Facility Management zu fördern.

* Vertiefung der Netzwerkzusammenarbeit: Verstärkung der Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks, um Synergien zu nutzen und den Wissenstransfer zu fördern.

* Anpassung an neue Trends und Technologien: Kontinuierliche Anpassung der Strategien an technologische Entwicklungen und Markttrends, um an der Spitze der Innovation zu bleiben.

Statement des Geschäftsführers

Kay Meyer, Geschäftsführer von FM-Connect.com, sagt: „Unser Ziel ist es, die Facility Management-Branche durch Solutions, Innovationen, Fachdokumente und starke Netzwerke zu transformieren. Mit der Einführung unseres neuen Dokumentenshops und der Stärkung unserer digitalen Präsenz setzen wir einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft. Wir möchten unseren Kunden und Partnern stets die besten Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung stellen, um gemeinsam bestes Facility Management zu fördern.“

FM-Connect.com setzt auf eine Kombination aus innovativen Lösungen und starkem Networking, um die Standards im Facility Management zu heben und die Branche nachhaltig zu stärken. Weitere Informationen und eine Übersicht der angebotenen Dienstleistungen finden Sie auf der FM-Connect Website

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FM-Connect com Network GmbH

Herr Kay Meyer

Am Altenfeldsdeich 16

Seestermüh 25371

Deutschland

fon ..: 01717044665

web ..: https://fm-connect.com/

email : info@fm-connect.com

