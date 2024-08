Innocan Pharma gibt den Abschluss der Privatplatzierung und die Gewährung von Aktienoptionen bekannt

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 29. August 2024 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (Innocan oder das Unternehmen), ein Pionier in der Pharma- und Biotechnologiebranche, freut sich bekannt geben zu können, dass es seine zuvor angekündigte, nicht vermittelte Privatplatzierung von 5.025.725 Einheiten des Unternehmens (Einheiten) zu einem Preis von 0,22 C$ pro Einheit für einen Bruttoerlös von 1.105.659,50 C$ (das Emissionsangebot) abgeschlossen hat.

Jede Einheit besteht aus: (i) einer (1) Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie); und (ii) einem (1) Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeweils ein Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber während eines Zeitraums von vier (4) Jahren ab dem Abschlussdatum zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,32 C$.

Innocan hat die Absicht, den Erlös aus dem Emissionsangebot als Working Capital und für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.

Die im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot an kanadische Zeichner ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabetag.

Iris Bincovich, Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärte: Wir sind sehr zufrieden mit unserem erfolgreichen Emissionsangebot. Ich möchte unseren Investoren meinen aufrichtigen Dank für ihre fortwährende Unterstützung aussprechen. Wir betrachten dies als ein deutliches Zeichen des Vertrauens sowohl der bisherigen als auch der neuen Investoren, das die Unterstützung unserer Vision und strategischen Ausrichtung durch die Anleger demonstriert. Diese neuen Mittel werden uns zusätzliches Working Capital geben, damit wir neue Chancen nutzen und unsere Wachstumspläne zügig umsetzen können.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass es bestimmten Beratern des Unternehmens gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens (der Plan) insgesamt 300.000 Aktienoptionen (jeweils eine Option) gewährt hat. Jede Option kann für eine (1) Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine Aktie) zu einem Preis von 0,25 $ je Aktie ausgeübt werden. Die Optionen laufen am 27. August 2029 ab.

Alle Optionen werden gemäß dem folgenden Zeitplan unverfallbar: (i) 1/3.der Optionen ist sofort bei Gewährung, (ii) 1/3.der Optionen wird am 28. Februar 2025 und (iii) 1/3.wird am 27. August 2025 unverfallbar, wobei alle den Bedingungen des Plans unterliegen.

Über Innocan Pharma:

Innocan ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung von innovativen Technologien der Arzneimittelverabreichung, die auch die Wissenschaft der Cannabinoide zur Behandlung von verschiedenen Erkrankungen umfasst mit dem Ziel, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzmanagement. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, das sich auf die Entwicklung eines fortschrittlichen, zielgerichteten Online-Vertriebs konzentriert. innocanpharma.com/

Kontaktinformation:

Für Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1 5162104025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com

