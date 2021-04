ArealPilot 360° App jetzt im Mercedes-Benz Truck App Portal

Schneller Einstieg in die Telematik – Tracking, Messaging, Navigation, Zielübernahme, Auftrags-Management – Transportmanagementsystem mit digitalem PlanBoard – Automatische Disposition

Stuttgart, 21. April 2021 – _Die für das mobile Auftragsmanagement konzipierte Telematik-App ArealPilot 360° ist ab sofort auch im Mercedes-Benz Truck App Portal abrufbar. Die Lösung bietet einen schnellen Einstieg in die Telematik inklusive GPS-Ortung, Tracking, Messaging, Navigation, Zielübernahme und Auftrags-Management. Die App harmoniert mit fast allen Transportmanagementsystemen (TMS) und mit der von Arealcontrol entwickelten Lösung ArealPilot 360° PowerTMS.

Nach dem Freischalten und Registrieren synchronisiert sich die App automatisch mit den gebuchten Leistungen und Funktionen. In der Basis-Version sind dies Ortungsdaten mit Geschwindigkeit, Richtung, Zeitstempel und Messaging mit Zielübergabe in die Navigation. Das Nutzen und Erfassen betriebsspezifischer Tätigkeiten wie zum Beispiel Abfahrtskontrolle, Beladen, Entladen, Fahren, Pause, Wartung, Panne, Warten, Koppeln, Stau können hinzugebucht werden.

Ein weiteres Modul ist ein vollwertiges TMS-Auftragsmanagement, das für Teil- und Komplett-Ladungen, Stückgut und Tank-/Silo-Transporte einsetzbar ist. Per Drag & Drop werden die Aufträge in gewünschter Reihenfolge auf die Fahrzeuge disponiert und anschließend einzeln oder gesammelt an alle Fahrzeuge versendet. Alternativ kann der Versand auch zu einem Wunschtermin durch das Telematik-Portal erfolgen.

In der App erscheinen alle Aufträge in einer Übersicht. Beim Tour-Start wird über den „Touch Button“ Schritt für Schritt der Tagesplan mit Status-Rückmeldungen abgearbeitet. Parallel erfolgt der Soll-Ist-Vergleich im Portal, um rechtzeitig eingreifen und informieren zu können.

Die Funktion „Auto-Dispatcher“ ermöglicht das automatische Disponieren im PlanBoard des Arealcontrol-Telematik-Portals. Der Auto-Dispatcher liefert eine optimierte Touren-Planung auf der Basis intelligenter Algorithmen unter der Maßgabe der maximalen Wirtschaftlichkeit des Fahrzeugs. Der herkömmliche Dispositionsaufwand wird so um bis zu 80 Prozent reduziert.

Für einen medienbruchfreien und sicheren Datenaustausch kann die App in beliebige Transportmanagementsysteme (TMS) integriert werden. Aber auch das Anbinden an Kollaborations-Plattformen wie TIMOCOM, Agheera (Deutsche Post DHL), Project44 (GateHouse), NiC-Place oder Sixfold Transporeon ist problemlos möglich.

Das ArealPilot 360° Power TMS wurde für mittelständische Unternehmen konzipiert und ist vollständig in Microsoft Office 365 mit Intranet und Dokumenten-Verwaltung integrierbar. Die Lösung bildet den gesamten betrieblichen Prozess- und Arbeitsablauf transparent in einem System ab. Die Speditionssoftware ist inzwischen bei einer zweistelligen Anzahl Transportunternehmen im Einsatz und bietet eine Adressen-, Fahrzeug- und Personalverwaltung sowie ein durchgängiges Auftragsmanagement mit Tarifierung, Disposition, Faktura und Mahnwesen. Ein Dokumenten-Management eine Buchhaltungs- sowie DATEV-Anbindung runden das System ab.

Die Lösungs-Palette von Arealcontrol reicht von automatisierten Zeit- und Leistungsnachweisen pro Fahrzeug, Mitarbeiter und Einsatzort über elektronische Fahrtenbücher für Pool-Flotten bis hin zu Lösungspaketen aus Telematik, Transportmanagement und Integration von ERP-/CRM-Systemen. Zu den Kunden zählen Transport-/Logistik-, Bau-, Handwerks- und Service-Unternehmen sowie größere Flotten-Betreiber aus vielen Branchen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AREALCONTROL GmbH

Herr Ulric Rechtsteiner

Strohberg 1

70180 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711-60179-0

fax ..: 0711-60179-21

web ..: https://www.arealcontrol.de

email : ur@arealcontrol.de

Die AREALCONTROL GmbH ist ein im Jahr 2003 gegründeter Anbieter für GPS-Ortungs-, Tracking-, Telematiklösungen und Software für Transport/Logistik, Handel, Handwerk und mittelständische Industrie. Heute stehen mehrfach mit Awards ausgezeichnete Lösungen für den Flottenbedarf in vielen Anwendungen zur Verfügung. Zuletzt gewann Arealconrol den Deutschen Telematik Preis 2018 für Service-Flotten sowie mehrere 2. und 3. Plätze in 2018 – 2020.

Weitere Infos unter www.arealcontrol.de



Pressekontakt:

KfdM – Kommunikation für den Mittelstand

Herr Marcus Walter

Schulstraße 29

84183 Niederviehbach

fon ..: +49 (0) 170 77 36 70 5

email : walter@kfdm.eu

