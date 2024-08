Arktische Wärmetechnologie für deutsche Baustellen: HeatWork erstmals auf NordBau und GaLaBau

HeatWork präsentiert der NordBau und GaLaBau 2024 seine innovative, mobile Wärmetechnologie aus dem arktischen Norwegen. Die umweltfreundlichen Systeme reduzieren Energieverbrauch und CO-Emissionen.

Seit 20 Jahren entwickelt das nordnorwegische Unternehmen HeatWork innovative Wärmelösungen für Baustellen. Dieses Jahr präsentiert das Unternehmen seine Technologie erstmals auf den deutschen Fachmessen NordBau und GaLaBau. HeatWork konzipiert und produziert seine mobilen Heizsysteme in Narvik, nördlich des Polarkreises, wo extreme Wetterbedingungen besonders robuste und zuverlässige Lösungen erfordern. Die umweltfreundlichen Heizgeräte haben sich bereits in rund 15 Ländern bewährt.

Das Herzstück der HeatWork-Produkte ist ein patentiertes flüssigkeitsbasiertes System, das eine präzise und energieeffiziente Wärmeverteilung ermöglicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizlösungen mit Gas und Diesel kann das geschlossene System den Energieverbrauch und die CO?-Emissionen auf Baustellen drastisch – um bis zu 100 Prozent – reduzieren.

HeatWorks flüssigkeitsbasierte Systeme ermöglichen Betriebstemperaturen von 0 bis 100°C und sind in Leistungsklassen von 9 kW bis über 400 kW erhältlich. Flexibilität wird großgeschrieben: Die Systeme lassen sich mit Biodiesel, Strom oder als Hybridsystem betreiben. Einige der Systeme können auch Fernwärme nutzen, um Wärmeprojekte im Bau- und Anlagensektor zu betreiben. Diese Vielseitigkeit in Kombination mit der hohen Energieeffizienz machen die HeatWork-Systeme zu einer umweltfreundlichen Alternative zu herkömmlichen Methoden.

„Ausgehend von unserer führenden Position im Bereich der flüssigkeitsbasierten Wärme bieten wir ein komplettes mobiles Wärmekonzept, das Bauprojekte von Anfang bis Ende unterstützt“, sagt Reidar J. Schille, Geschäftsführer von HeatWork. „Unsere Produkte haben sich unter extremen arktischen Bedingungen vielfach bewährt. Jetzt möchten wir dem deutschen Markt demonstrieren, wie effizient und zuverlässig unsere Technologie arbeitet. Selbst bei anspruchsvollen Aufgaben wie der Betonhärtung bei kühlen Temperaturen oder der Beheizung und Trocknung großer Gebäude verfügt HeatWork über die Systeme und die Kompetenz, die für erfolgreiche Projekte unerlässlich sind.“

HeatWorks mobile Heizsysteme sind in verschiedenen Größen und Leistungen erhältlich. Dank ihres geringen Gewichts und ihrer hohen Mobilität lassen sie leicht mit Transportfahrzeugen, Baumaschinen, Hubschraubern und anderen Transportmitteln bewegen und vor Ort unkompliziert installieren. Ihr Einsatzspektrum auf Baustellen reicht vom Frostschutz bis zur Beheizung großer Flächen. Darüber hinaus finden HeatWork-Systeme vielfältige Anwendungsmöglichkeiten jenseits der Bauindustrie, etwa in der Fernwärmeversorgung, bei Notfall- und Verteidigungsanwendungen sowie in der Schädlingsbekämpfung.

Auf der NordBau (4.-8.9., Neumünster) und der GaLaBau (11.-14.9., Nürnberg) präsentiert HeatWork seine innovativen Produkte. HeatWork-Vertreter stehen dort auch für Gespräche über mögliche Kooperationen im Bereich Vertrieb und Distribution des HeatWork-Portfolios im DACH-Raum zur Verfügung.

Über HeatWork:

* HeatWork AS, gegründet 2004 im arktischen Narvik, Nordnorwegen, ist ein Familienunternehmen und Spezialist für mobile industrielle Wärmelösungen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 50 Mitarbeitende und produziert in Narvik.

* HeatWorks Systeme ermöglichen viele Anwendungen auf Baustellen, einschließlich Frostschutz, Auftauen von Boden, Betonhärtung, Bautrocknung sowie Fernwärme- und Energieversorgung.

* Die vielen patentierten Produkte, die weltweit von der Antarktis bis Spitzbergen eingesetzt werden, erhielten 2017 den norwegischen Innovationspreis für die Bauindustrie.

* Seit März 2023 ist HeatWork Teil des börsennotierten schwedischen Sdiptech-Konzerns.

* www.HeatWork.com

Kontakt: Reidar J. Schille, reidar@heatwork.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HeatWork AS

Herr Reidar Schille

Skarvenesveien 6

8514 Narvik

Norwegen

fon ..: [+47] 76 96 58 90

web ..: https://heatwork.com/en/

email : reidar@heatwork.com

Über Heatwork

Pressekontakt:

Innovation Norway

Frau Hilke von Hoerschelmann

Caffamacherreihe 5

20355 Hamburg

fon ..: 01739807741

email : hihoe@innovationnorway.no

