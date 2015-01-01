Armut macht krank und Krankheit macht arm

Wie sehr das Thema Geld bei gesundheitlichen Themen eine Rolle spielt, wird selten thematisiert. Dabei ist es häufig elementar.

In unserer Gesellschaft reden wir viel über Gesundheit: über gesunde Ernährung, Bewegung, Vorsorge, Stressmanagement und über das, was wir tun sollten, um lange fit und leistungsfähig zu bleiben. Vieles klingt vertraut, die Empfehlungen sind oft bekannt. Hin und wieder gibt es ein neues Superfood. Doch ein Aspekt wird häufig außen vor gelassen: das Thema Geld.

Dabei wissen viele Menschen sehr genau, wie eng beides miteinander verbunden ist. Wer ständig mit dem Geld rechnen muss, wer wenig Geld hat, lebt anders als jemand, der genug Geld für Gesundheit und einen guten Lebensstandard zur Verfügung hat. Geldmangel verursacht Stress, finanzielle Entscheidungen fallen schwerer. Spielräume sind enger. Geldmangel verursacht häufig auch Schlafmangel durch das nächtliche Kreisen der Gedanken. Der Körper steht unter Anspannung und Strom. Dass das auf Dauer nicht ohne Folgen bleibt, überrascht niemanden und wird trotzdem selten ausgesprochen.

Armut macht krank. Krankheit macht arm.

Ein Satz, der die Situation vieler Menschen ausgesprochen gut beschreibt. Sie würden sich gerne gesund ernähren, aber es fehlt an Geld. Sie würden gerne all die wunderbaren Therapeuten und Heilpraktiker aufsuchen, die es neben der Schulmedizin noch so gibt. Doch das ist für viele Menschen einfach unbezahlbar. Doch was ist die Lösung? Anregungen und Ideen hierzu gibt es in dem Buch »Du bist die beste Medizin«.

22 Experten – Mediziner, Heilpraktiker, Therapeuten und Betroffene lassen die Leserinnen und Leser in 20 Kapiteln an ihrem Wissen teilhaben. Das Buch bietet einen 360 Grad Blick auf das Thema Gesundheit und gesund werden. Es ist ein Schatzkästchen an Inspirationen und wertvollen Tipps. Die Expertinnen und Experten erzählen davon, wie Gesundheit tatsächlich entsteht oder auch verloren geht.

Neben dem Kapitel »Krankheit macht arm und Armut macht krank« gibt es viele weitere Kapitel, die aufzeigen, wie häufig Krankheiten mit zu viel innerem Druck zu tun haben, zum Beispiel mit Verantwortung, die nicht abgegeben werden kann oder mit Glaubenssätzen, die bereits in der Kindheit entstanden sind. Wie oft werden Menschen deswegen krank, weil sie das Gefühl haben, funktionieren zu müssen, egal wie es gerade um sie steht.

Häufig werden nur Symptome behandelt, doch die Ursachenforschung bleibt aus. Viele Erkrankungen haben ihre erste Ursache bereits in der Kindheit. Und so hat auch die Suche nach Diagnosen ein extra Kapitel in diesem Buch bekommen.

Doch was machen die Diagnosen dann mit den Menschen? Auch das wird aufgezeigt: was bedeuten Diagnosen für die Betroffenen, jenseits von Befunden und Laborwerten.

Immer wieder führt der Blick zurück in frühere Lebensphasen. In die Kindheit und Jugend, in Zeiten, in denen Anpassung notwendig war oder Zeiten, in denen Sicherheit fehlte beziehungsweise Verantwortung früh übernommen wurde. Vieles davon wird später nicht bewusst erinnert. Doch der Körper vergisst es nicht.

Einige Kapitel beschäftigen sich mit Erschöpfung, mit Dauerstress und mit der Frage, warum so viele Menschen erst dann innehalten, wenn nichts mehr geht. Und es gibt Perspektiven, die im klassischen Gesundheitssystem wenig Platz haben: ganzheitliche Ansätze, Herzenergie, Stille. Diese Themen sind eine wunderbare Ergänzung zu schulmedizinischen Ansätzen, denn der ganzheitliche Ansatz fehlt dort oft.

Das Buch bietet eine ganzheitliche Betrachtung von gesundheitlichen Themen. Nicht die Symptome allein sind entscheidend, sondern auch Lebensumstände, Beziehungen, Sprache, Prägungen, sowie eben auch die finanzielle Realität.

Das Buch »Du bist die beste Medizin« zeigt Zusammenhänge auf, die viele spüren, aber selten benennen. Es zeigt den ganzheitlichen Blick auf die Themen Krankheit und Gesundheit und bietet Lösungen an für ein gesünderes Leben.

Es ist überall im Buchhandel erhältlich – online und offline.

