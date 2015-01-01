-
AsadoGrill verwandelt Gärten in Erlebnisräume – argentinischer Grill aus Wien verbindet Design & Handwerk
AsadoGrill aus Wien vereint argentinische Grilltradition mit österreichischer Präzision. Handgefertigte Edelstahlgrills für Garten, Terrasse und Gastronomie – Design, Qualität und Leidenschaft pur.
Wien, November 2025 – Die Wiener Manufaktur AsadoGrill, Marke der Stahlkraft GmbH, bringt mit ihren handgefertigten argentinischen Edelstahlgrills eine neue Dimension von Grillkultur direkt in den Garten. Diese Premium-Grills kombinieren die Leidenschaft der argentinischen Asado-Tradition mit hochwertiger österreichischer Ingenieurskunst – entworfen für Gartenliebhaber, Terrassen-Genießer und Profis, die beim Grillen auf Stil, Technik und Qualität Wert legen.
Handgefertigte Maßanfertigung – für Garten, Terrasse oder Gastronomie
Bei AsadoGrill wird jeder Grill individuell gefertigt: vom Maß über Ausstattung bis zur Kurbelposition. Die Grills sind „individuell nach Ihren Wünschen gefertigt, 100 % Edelstahl, 100 % handgefertigt in Österreich“ – mit ergonomischem Design im traditionellen Asado-Stil.
Diese Philosophie macht deutlich, dass es nicht nur um ein Produkt geht, sondern um ein Gesamterlebnis, das sich harmonisch in Garten- und Outdoor-Küchen integriert.
Hauptmerkmale im Überblick:
100 % Edelstahl – korrosionsbeständig, wetterfest und ideal für Garten und Outdoorküche
Höhenverstellbare Grillroste mit Kurbelmechanik – präzise Feuer- und Hitzeregulierung für echtes Asado-Grillen
Individuelle Anpassung – Wahl von Größe, Rosttyp, Kurbelposition und optionalem Feuerkorb
Nachhaltige Handarbeit aus Wien – langlebig, regional und hochwertig
Kostenloser europaweiter Versand in alle EU-Länder, die Schweiz und Großbritannien
Mehr als Grillen – Lifestyle und Gemeinschaft im Garten
Ein AsadoGrill ist weit mehr als eine Feuerstelle: Er wird zum Mittelpunkt des Gartens, zur Outdoor-Küche und zur Bühne für gesellige Abende.
Ob auf der Terrasse oder in der Gastronomie – der argentinische Stil trifft modernes Design und schafft Atmosphäre.
Die klaren Linien, Edelstahloptik und Maßanfertigung machen jedes Modell zu einem echten Designobjekt.
„Unsere Grills vereinen das traditionelle Asado-Erlebnis mit Eleganz“, sagt Aaron Genswein, Geschäftsführer der Stahlkraft GmbH.
Mit diesem Anspruch richtet sich AsadoGrill gezielt an Gartenbesitzer, Outdoorküchenliebhaber und professionelle Gastronomen.
Für Gartenliebhaber & Profis – Qualität, Technik und Design auf höchstem Niveau
Ob für den privaten Garten oder die professionelle Küche: AsadoGrill bietet ein umfassendes Sortiment – von kompakten Modellen für Terrassen bis hin zu Großanlagen für Gastronomiebetriebe.
Damit erfüllt AsadoGrill die Anforderungen verschiedenster Nutzergruppen – vom anspruchsvollen Heimgriller bis hin zur professionellen Gastronomie-Lösung.
Jeder Grill ist ein Unikat, das Generationen überdauert – ein Symbol für die Verbindung von Feuer, Handwerkskunst und Lebensfreude im eigenen Garten.
Über AsadoGrill
AsadoGrill ist eine Marke der Stahlkraft GmbH mit Sitz in Wien, Österreich.
Seit 2023 produziert das Unternehmen handgefertigte Asado- und Parrilla-Grills aus Edelstahl – inspiriert von der argentinischen Grillkultur.
Alle Produkte werden in Wien entwickelt, geschweißt und geprüft.
AsadoGrill steht für Handwerkskunst, Langlebigkeit und die Leidenschaft für Feuer und Geschmack – geschaffen für Gartenliebhaber, Outdoor-Gourmets und Profiköche.
Kontakt
Stahlkraft GmbH – AsadoGrill
z. Hd. Aaron Genswein (Geschäftsführer)
Sobotagasse 7
A-1230 Wien, Österreich
Telefon: +43 699 102 302 25
E-Mail: office@asadogrill.at
Website: www.asadogrill.at
AsadoGrill verwandelt Gärten in Erlebnisräume – argentinischer Grill aus Wien verbindet Design & Handwerk
