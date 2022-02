Asendia ist ab sofort zu 100 % CO2-neutral

Ab 2022 wird Asendia alle anfallenden Kohlenstoffemissionen kompensieren – von der Abholung (First Mile) bis zur Zustellung (Last Mile)

Die Kompensation erfolgt hauptsächlich durch die Förderung erneuerbarer Energien wie etwa Windparks

Asendia, das Joint Venture aus La Poste und Swiss Post, gibt bekannt, ab 2022 zu 100 % CO2-neutral zu sein.

Seit der Gründung 2012 war Nachhaltigkeit einer der Kernpunkte Asendias. In den letzten 3 Jahren hat das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsstrategie allerdings noch einmal erweitert, um den zunehmenden Umweltbelastungen durch Supply Chain Operations Rechnung zu tragen. Asendia geht nun mit gutem Beispiel dafür voran, wie die Branche ihre Ökobilanz verbessern kann.

In 2020 hat Asendia alle Emissionen kompensiert, die beim internationalen Transport innerhalb Europas sowie von Europa auf andere Kontinente angefallen sind. Die gesamten Kompensationen beliefen sich auf 59.990 t CO2-eq, durch die ein von EcoAct zertifizierter Windpark in Indien unterstützt wurde. In 2021 hat Asendia angekündigt, ab sofort alle Emissionen zu kompensieren, die beim internationalen Transport weltweit anfallen.

Ab 2022 wird Asendia nicht nur alle Emissionen kompensieren, die beim internationalen Transport anfallen, sondern ebenfalls Emissionen, die beim Versand durch unsere First-Mile- und Last-Mile-Partner entstehen – sowie auch durch Gebäudeemissionen, Retouren, Maschinen und notwendige Geschäftsreisen.

Die Kompensationen aus 2021 und 2022 werden zudem ein weiteres EcoAct-zertifiziertes Windparkprojekt unterstützen – diesmal in China, dessen Energiebedarf immer noch zu 70 % durch Kohle gedeckt wird.

Der Verpflichtung zu mehr Nachhaltigkeit wird Asendia auch in seinem Management Board gerecht: So ist Asendias Chief HR Officer Barbara Schielke künftig auch für Corporate Social Responsibility zuständig – eine Aufgabe, die sie leidenschaftlich und engagiert angehen wird.

Barbara Schielke über die Bekanntgabe: „Unsere Welt wächst vor allem durch den internationalen Versand immer mehr zusammen. Als einer der größten Logistikanbieter der Welt wissen wir bei Asendia natürlich, wie wichtig Umweltschutz ist. Einen ersten großen Schritt haben wir im Januar 2022 erreicht: Wir kompensieren nun alle anfallenden Kohlenstoffemissionen. Wir sind stolz darauf, in der Branche mit gutem Beispiel voranzugehen und werden auch weiterhin daran arbeiten, möglichst nachhaltige Lösungen für unsere Kunden zu finden.“

Marc Pontet, CEO von Asendia, über die Schaffung der Position des Corporate Social Responsibility Officer: „Unser Commitment für mehr Nachhaltigkeit basiert auf dem Fundament, das unsere Gründungsunternehmen – La Poste und Swiss Post – gelegt haben. Asendia ist stolz darauf, dieses Erbe fortzuführen und Nachhaltigkeit zum Kernpunkt seiner strategischen Überlegungen zu machen. Die Schaffung einer eigenen Position im Management Board war der nächste logische Schritt dieser Entwicklung.“

Um mehr über Asendias Nachhaltigkeitspläne zu erfahren, besuchen Sie bitte:

www.sustainability.asendia.com/de/

Asendia – ein globales Netzwerk mit lokaler Präsenz

Asendia ist einer der führenden Anbieter von E-Commerce-Logistik und stellt weltweit Pakete, Päckchen, Post und Publikationen zu. Als Joint Venture aus der französischen La Poste und Swiss Post unterstützt Asendia Geschäftspartner beim internationalen Wachstum mit maßgeschneiderten Logistiklösungen und smarten Technologien – und macht Crossborder Commerce damit einfach, zuverlässig und nachhaltig.

Durch Akquisitionen und Kooperationen auf der ganzen Welt bietet Asendia allen Brands digitale Lösungen, die die E-Commerce Shopping Experience verbessern und das Wachstum durch die Anbindung an weltweite Marktplätze ankurbeln.

Alle Lieferungen Asendias weltweit sind zum jetzigen Zeitpunkt zu 100 % CO2-neutral.

Asendia beschäftigt über 1.500 Menschen in 17 Niederlassungen in Europa, Asien-Pazifik und den USA.

The World is Your Address

www.asendia.de

Asendia zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im internationalen E-Commerce und Postversand in über 200 Destinationen. Das Gemeinschaftsunternehmen von La Poste und Swiss Post bietet Geschäftskunden effiziente Lösungen zur Kundengewinnung und -bindung – vom grenzüberschreitenden Warenversand im B-to-C-Bereich, dem Direktmarketing über exzellente Services rund um Zeitungen und Zeitschriften bis hin zur Distribution der täglichen Geschäftspost national und international. Weltweit beschäftigt Asendia über 1.000 Mitarbeiter und ist mit insgesamt 25 Büros und einem Netzwerk von Partnern in Europa, Asien und den USA vertreten. Mit unseren E-Commerce- und Versandlösungen unterstützen wir Sie dabei, grenzüberschreitend zu wachsen.

