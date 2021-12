Partnerschaft zwischen Velux und Schneider Electric beschleunigt Lifetime Carbon Neutral-Verpflichtung

Grundlage für die erweiterte Partnerschaft sind die bereits angekündigten Beratungsdienstleitungen von Schneider Electric für erneuerbare Energien

Der Dachfenster-Hersteller Velux Gruppe und der Tech-Konzern Schneider Electric veröffentlichten heute ihre neue, erweiterte Partnerschaftsvereinbarung. Die Velux Gruppe möchte damit ihr Unternehmensziel, bis 2030 CO2-neutral zu sein, vorantreiben. Weiterhin soll die Zusammenarbeit die Pläne für die Lifetime Carbon Neutral-Verpflichtung, die lebenslange Klimaneutralität, beschleunigen.

Schneider Electric kündigte zum Jahresbeginn an, Velux dabei zu helfen, bis 2023 das Äquivalent von 100 Prozent erneuerbarem Strom zu beziehen und somit das RE100-Ziel zu erreichen. Als nächsten Schritt entwickelt der Tech-Konzern dann ein globales Programm mit Null-CO2-Aktionsplänen für alle Standorte der Velux Gruppe. Dazu gehört unter anderem ein reduzierter Energieverbrauch und die erhöhte Nutzung von erneuerbaren Energien.

Velux strebt 100 Prozent Klimaneutralität bis 2030 an

Der erweiterte Fokus der Partnerschaft unterstützt das Ziel der Velux Gruppe: die Erreichung voller Klimaneutralität (Scope 1 und 2) bis 2030 und Klimaneutralität auf Lebenszeit bis zum 100-jährigen Jubiläum der Gruppe im Jahr 2041 – und damit Jahrzehnte vor anderen Unternehmen. Das bedeutet, dass die Gruppe sich verpflichtet hat, ihren historischen CO2-Fußabdruck zu binden sowie ihre zukünftigen CO2-Emissionen in Übereinstimmung mit dem Pariser Klimaabkommen zu reduzieren. Zudem wird eine Zusammenarbeit mit dem World Wide Fund for Nature (WWF) zu Waldschutzprojekten auf der ganzen Welt umgesetzt. Die Velux Gruppe arbeitet auch daran, die CO2-Emissionen in ihrer gesamten Wertschöpfungskette (Scope 3) bis 2030 zu halbieren.

Drei Jahre globale Partnerschaft

Die dreijährige Partnerschaft umfasst alle Velux-Fabrikstandorte rund um den Globus: Schneider Electric – laut Corporate Knights weltweit nachhaltigstes Unternehmen 2021 – wird ein globales Dekarbonisierungsprogramm mit folgenden Punkten entwickeln:

o Energiebewertung aller Werksstandorte der Velux Gruppe mit dem Ergebnis der Entwicklung und Umsetzung von Null-Emissions-Aktionsplänen

o Unterstützung des Energy Excellence-Programms der Velux Gruppe gemäß ISO50001 und Verbesserung der Energieeffizienz sowie Ausbau der Kapazitäten für erneuerbare Energien vor Ort, um fossile Brennstoffe auslaufen zu lassen

o Implementierung eines globalen Überwachungssystems durch den EcoStruxure Resource Advisor von Schneider Electric zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs

Velux wird die Null-CO2-Aktionspläne in zwei der energieintensivsten Werke des Unternehmens testen, die etwa 25 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in der Velux Produktion ausmachen: JTJ Sonneborn Industrie GmbH in Deutschland und NM Polska Sp. Z o.o. in Polen. An diesen Standorten werden erhebliche Investitionen getätigt, um auf erneuerbare Heizquellen umzustellen. Dazu zählt die Installation von Wärmepumpen, die mit Ökostrom arbeiten und Holzabfälle aus zertifizierten (FSC/PEFC) Wäldern verwenden, die vor Ort erzeugt werden. Velux wird auch in Photovoltaik-Anlagen vor Ort investieren und die Energieeffizienz der Standorte durch Optimierung der Versorgungssysteme, der Produktionsprozesse und des Energiemanagements weiter verbessern.

Zitate

„Es ist uns eine Ehre, von der Velux Gruppe als Partner für Klimaneutralität ausgewählt worden zu sein“, sagt Christel Heydemann, Executive Vice President Europe Operations von Schneider Electric. „Beschleunigte Klimaschutzmaßnahmen sind unerlässlich, um die schlimmsten Auswirkungen der globalen Erwärmung zu vermeiden. Wir wissen, dass es heute möglich ist, durch bewährte Dekarbonisierungslösungen wie Ressourceneffizienz, die Beschaffung von erneuerbaren Energien sowie durch hochwertige Emissionsgutschriften und Kompensationen ein Szenario mit einer Erwärmung von nur 1,5°C zu erreichen. Wir loben die Velux Gruppe dafür, dass sie die Dringlichkeit des Klimawandels erkannt, ihre Klimaziele beschleunigt und die Zahnräder in Bewegung gesetzt hat, um deutlich vor 2050 Netto-Null zu erreichen.“

„Wir alle – Unternehmen, Regierung und Gesellschaft – müssen mehr tun, um die Klimakrise zu bewältigen und unsere CO2-Emissionen zu reduzieren. Und wir müssen schneller handeln“, erklärt Jörn Neubert, Senior Vice President of Supply der Velux Gruppe. „Die Velux Gruppe beseitigt operative Hindernisse und wir haben ein beträchtliches, zweckgebundenes Klimabudget eingerichtet, um unsere Klimastrategie und -ambitionen zu erhöhen und zu priorisieren. Auf diesem Weg haben wir Schneider Electric als verlässlichen Partner gewählt, weil wir gemeinsame Werte vertreten und Schneider uns bei der Entwicklung und Umsetzung eines beschleunigten globalen Programms entscheidend helfen kann. Unsere Partnerschaft wird sicherstellen, dass wir schnellstmöglich vorankommen“.

Über die Velux Gruppe

Velux Österreich GmbH ist Marktführer im Bereich Dachflächenfenster. Als Teil der globalen Velux – Gruppe haben wir die Vision, bessere Lebensbedingungen unter dem Dach mit Hilfe von Tageslicht und frischer Luft zu entwickeln. Das Produktprogramm beinhaltet eine große Vielfalt an Belichtungslösungen über das Dach (Dachflächenfenster, Modular Skylights, Flachdach-Fenster, Tageslicht-Spots) samt Hitze- und Sonnenschutz-Produkten.

Wir sind global aktiv und unterhalten Vertriebsniederlassungen und Produktionsstätten in mehr als 40 Ländern. Weltweit beschäftigen wir rund 11.500 Mitarbeiter. Die VELUX Gruppe ist im Besitz der VKR Holding A/S, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sich vollständig im Besitz von gemeinnützigen, wohltätigen Stiftungen (DIE VELUX-STIFTUNGEN) und der Familie befindet. Im Jahr 2019 erzielte die VKR Holding Gesamteinnahmen in Höhe von 2,9 Milliarden EUR, und DIE VELUX-STIFTUNGEN spendeten 178 Millionen EUR an gemeinnützige Organisationen. Diese unterstützen wissenschaftliche, ökologische, soziale und kulturelle Projekte und Initiativen.

Weitere Informationen über die Velux Gruppe finden Sie unter: www.velux.de

