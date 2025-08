Asklepion Pharmaceuticals unterzeichnet Vertrag zur Nutzung der NetraMark-Technologie im Rahmen seiner Phase-III-Studie zu pädiatrischen Herzerkrankungen

TORONTO, ON, 5. AUGUST 2025 / IRW-Press / NetraMark Holdings Inc. (das Unternehmen oder NetraMark) (CSE: AIAI) (OTCQB: AINMF) (FWB: PF0), ein führendes Unternehmen für Künstliche Intelligenz (KI), das klinische Studien transformiert, hat heute die Unterzeichnung eines Vertrags mit der Firma Asklepion Pharmaceuticals bekannt gegeben, bei dem es um die Einbindung der Plattform NetraAI zur Unterstützung der Analyse von Ergebnissen aus Asklepions klinischer Schlüsselstudie der Phase III im pädiatrischen Bereich geht.

Die Vereinbarung sieht den Einsatz der fortschrittlichen KI-Technologie von NetraAI im Rahmen der Analyse von Patientendaten aus Asklepions Studie CIT-003-01 vor. Diese Studie untersucht die Wirksamkeit von intravenösem L-Citrullin zur Vermeidung akuter Lungenverletzungen bei Kindern, bei denen wegen angeborener Herzfehler ein kardiopulmonaler Bypass gelegt werden muss.

Asklepion ist es ein großes Anliegen, wissenschaftliche Erkenntnisse in sinnvolle Therapien für Kinder zu übertragen. Mit der Einbindung der KI-Analytik von NetraMark in ihr Studiensystem will die Firma besser in der Lage sein, den Nutzen von L-Citrullin in spezifischen Patientenuntergruppen nachzuweisen. In diesem Ansatz zeigt sich, dass Asklepion in puncto Wissenschaft und Strategie kontinuierlich nach Spitzenleistungen strebt. Durch den Einsatz von erklärbarer KI und generativer Modellierung will NetraAI die Optimierung von Präzisionsstudien möglich machen. Es sollen verwertbare Erkenntnisse generiert werden, die für eine bessere Patientenstratifizierung und bessere Studienergebnisse sorgen.

Mit ihrer Entscheidung, NetraMark zu beauftragen, zeigt die Firma Asklepion, dass sie vorausdenkt und auf Innovation im Studiendesign setzt, erläutert Josh Spiegel, President von NetraMark. Wir sind stolz, unsere KI-Kompetenzen in ein Programm von so großer klinischer Bedeutung einbringen zu können und freuen uns darauf, mit unseren Erkenntnissen zu einer optimaleren Patientenauswahl und einem größeren Studienerfolg beitragen zu können.

Wir wollen die Grenzen der Arzneimittelentwicklung im pädiatrischen Bereich überschreiten, und die Technologie von NetraMark weist uns hier einen vielversprechenden Weg in die Zukunft, freut sich Jeff Courtney, Chief Executive Officer von Asklepion Pharmaceuticals. Durch die Einbindung von NetraAIs erklärungsfähiger KI-Analytik in unsere Spätphasenstudie hoffen wir, aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen, die unser Verständnis von L-Citrullin schärfen, so Dr. Gurdyal Kalsi, Chief Medical Officer von Asklepion Pharmaceuticals. Diese Partnerschaft unterstreicht unseren Glauben an die Kraft der Innovation, mit der es rascher gelingen wird, sicherere und wirksamere Therapien für Kinder zu entwickeln.

Die Analyse von NetraMark zielt auf die Ermittlung von Responder-Personas ab, also Untergruppen von Patienten, die am ehesten von einer Behandlung profitieren. Diese Erkenntnisse werden in die zukünftige Entwicklung von Studiendesigns zu L-Citrullin einfließen.

Über NetraMark

NetraMark ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Lösungen für Generative Künstliche Intelligenz (Gen AI) und maschinelles Lernen (ML) für die Pharmaindustrie konzentriert. Das Produktangebot des Unternehmens basiert auf einem neuartigen topologiebasierten Algorithmus, der in der Lage ist, Patientendatensätze in Teilmengen von Personen zu zerlegen, die gleichzeitig anhand mehrerer Variablen stark miteinander verbunden sind. Dadurch kann NetraMark je nach Charakter und Größe der Daten eine Vielzahl von ML-Methoden verwenden, um die Daten in leistungsstarke intelligente Daten umzuwandeln, die herkömmliche KI/ML-Methoden aktivieren. Das Ergebnis ist, dass NetraMark mit viel kleineren Datensätzen arbeiten und Krankheiten genau in verschiedene Typen unterteilen sowie Patienten hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit gegenüber Medikamenten und/oder der Wirksamkeit der Behandlung genau klassifizieren kann.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie in den öffentlich zugänglichen Dokumenten des Unternehmens, die auf dem System for Electronic Document Analysis and Retrieval+ (SEDAR+) hinterlegt sind.

Weiterführende Informationen zu NetraMark erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens oder folgen Sie NetraMark auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Dazu zählen unter anderem Aussagen über die Fähigkeit von Netra AI, verwertbare Erkenntnisse zu liefern, um die Patientenselektion zu optimieren und die Ergebnisse klinischer Studien zu verbessern, sowie die Fähigkeit von Netra AI, für Asklepion bedeutende Erkenntnisse im Zusammenhang mit L-Citrullin zu gewinnen, die das Verständnis dieser Substanz vertiefen und die Planung zukünftiger Studien zu ihrer Weiterentwicklung unterstützen können. Diese Aussagen basieren auf den derzeitigen internen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen von NetraMark sowie auf deren Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Informationen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwarten, wahrscheinlich, kann, wird, sollte, beabsichtigen, vorhersehen, potenziell, vorgeschlagen, schätzen und anderen ähnlichen Begriffen, einschließlich negativer und grammatikalischer Variationen davon, oder an Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können, würden oder werden, oder an Diskussionen über Strategien zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören Schätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Prognosen, Projektionen, Ziele, Leitlinien oder andere Aussagen, die keine Tatsachenaussagen sind. Bei den zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Erwartungen, die bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt NetraMark keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist für NetraMark nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen.

Bei der Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten die Leser die Risikofaktoren und andere vorsorgliche Aussagen berücksichtigen, die in den Unterlagen aufgeführt sind, die wir bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca einreichen, einschließlich unseres Lageberichts (Management’s Discussion and Analysis) für das am 30. September 2024 zu Ende gegangene Jahr. Diese Risikofaktoren und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Kontaktinformationen:

Swapan Kakumanu – CFO | swapan@netramark.com | 403-681-2549

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NetraMark Holdings Inc.

George Achilleos

Suite 101, 1655 Dupont St.

M6P 3T1 Toronto, ON

Kanada

email : investors@netramark.com

Pressekontakt:

NetraMark Holdings Inc.

George Achilleos

Suite 101, 1655 Dupont St.

M6P 3T1 Toronto, ON

email : investors@netramark.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ZenaTech schließt siebte Drone-as-a-Service- (DaaS-)Übernahme in North Carolina ab und erweitert seine Präsenz im Südosten der USA sowie Möglichkeiten im Regierungssektor Alternative Heizung gesucht?