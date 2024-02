Aspermont gibt das 30. aufeinanderfolgende Quartal mit Wachstum von Abonnements bekannt

1. Februar 2024 / IRW-Press / – Aspermont (ASX: ASP, FRA: 00W), der Marktführer im Bereich B2B-Medien für die globalen Rohstoffsektoren, freut sich, das 30. aufeinanderfolgende Quartal mit einem Wachstum der Abonnementumsätze bekannt zu geben. Das Wachstum der Abonnements hält an, da neue Content-Initiativen, verbesserte Marketingpraktiken und Veröffentlichungsplattformen der nächsten Generation – wie am 5. Dezember bekannt gegeben – ins Spiel kommen und bereits Wirkung zeigen.

Höhepunkte der Abonnement- und Publikumsentwicklung im 1. Quartal

– Abonnementumsatz von 2,4 Mio. $ – 5 % mehr als im Vorjahr

– Wiederkehrender Umsatz von 10,7 Mio. $ pro Jahr – 6 % mehr als im Vorjahr

– Nettobindungsrate von 99 % – 11 % mehr als im Vorjahr

– 236.000 aktive Nutzer pro Monat – 9 % mehr als im Vorjahr

– Durchschnittserlös pro Einheit von 1.900 $ – 23 % mehr als im Vorjahr

– Abonnementumsatz macht nun über 50 % des gesamten Umsatzes von Aspermont aus

– Lebenszeitwert von Abonnements von 65 Mio. $ – mittlerweile mehr als die vierfache aktuelle Marktkapitalisierung!

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73468/2675667_de_PRcom.001.png

Alex Kent, Managing Director von Aspermont, sagte:

Aspermont verzeichnete ein weiteres solides Quartal mit beständigem Wachstum der Abonnements. Unsere Content-Produktion, unsere technologischen Verbesserungen sowie unsere Marketingpraktiken tragen allesamt dazu bei, die ungünstigen Marktbedingungen wettzumachen, die sich auf die Werbeeinnahmen ausgewirkt haben.

Unsere zunehmende Schwerpunktlegung auf neue Daten- und Intelligenzprodukte verbessert das Wertangebot für Abonnenten, wobei unser Durchschnittserlös pro Einheit im Vorjahr um 28 % gestiegen ist. Wir rechnen mittel- bis langfristig mit einem nachhaltigen und organischen Wachstum der Abonnements.

Die Abonnements machen mittlerweile über 50 % des Konzernumsatzes aus und unsere Nettobindungsrate beträgt 99 %. Wir sind der Auffassung, dass unsere 30 aufeinanderfolgenden Quartale mit einem andauernden Wachstum des Abonnementumsatzes von 15 %, unsere Bruttomargen von 65 % sowie unser Wachstum des Durchschnittserlöses pro Einheit von über 20 % für ein B2B-Medienunternehmen außergewöhnlich sind.

Wir werden unsere Produktpalette zum Nutzen der Abonnenten kontinuierlich verbessern und somit unser Wertangebot sowohl für Abonnenten als auch für Aktionäre verbessern. Wir als Direktoren sind der Auffassung, dass die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens weder den Wert des Abonnementgeschäfts allein noch die anorganischen Wachstumsperspektiven unseres breiteren Geschäfts widerspiegelt. Wir beabsichtigen, unser Marketingprogramm im Laufe dieses Jahres umzugestalten, um sicherzustellen, dass unser Wertangebot besser verstanden wird.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

David Straface, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister für den globalen Rohstoffsektor. Aspermont hat ein kommerzielles XaaS-Modell für B2B-Medien entwickelt, das hochwertige Inhalte an ein wachsendes globales Publikum vertreibt. Dieses vielseitige Modell kann skaliert werden, um neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen zu bedienen. Da das globale (zahlende) Publikum von Aspermont weiter wächst, eröffnen sich neue Möglichkeiten, um die umfangreichen Datenbankdaten zu monetarisieren. Diese Möglichkeiten werden mit der Erweiterung des Wissenskapitals und der Fähigkeiten von Aspermont durch neues Management in Angriff genommen.

Aspermont ist an der australischen Börse gelistet und wird an der Frankfurter Börse gehandelt. Das Unternehmen hat Niederlassungen im Vereinigten Königreich, in Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur und auf den Philippinen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

