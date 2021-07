Atem und Meditation – Auf dem Weg in den Tempel

„Atem und Meditation“ ist ein spiritueller Ratgeber mit einer praktischen Anleitung des erfahrenen und renommierten Atem- und Psychotherapeuten Stefan Bischof.

Mit seinem neuen Buch möchte der Autor diejenigen Leserinnen und Leser ansprechen, die noch am Anfang einer neuen Reise stehen und auf der Suche nach einer anschaulichen Einführung in die Themen Atem und Meditation sind. In dieser Phase weiß man häufig noch nicht, wo die Tür zu Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis liegt und wie man sie öffnen kann. Doch auch Lesende, die bereits über erste Erfahrung verfügen, finden in diesem Buch neue Einblicke auf dem Weg zu innerer Tiefe.

In jeder Zeile des Buches spürt man die langjährige direkte Erfahrung des Autors mit Meditation sowie seine Erkenntnisse aus der Kultivierung und Nutzbarmachung des bewussten Atems. Mit anschaulicher, einfühlender und wohlwollender Sprache, zahlreichen Illustrationen und praktischen Übungen führt Stefan Bischof seine Leser Schritt für Schritt achtsam ins Thema ein und begleitet sie in die Offenbarung des Selbst.

Der Autor Stefan Bischof wurde 1949 geboren, ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Während seiner beruflichen Laufbahn war er als Atemtherapeut, Atempsychotherapeut sowie als Heilpraktiker für Psychotherapie tätig. Seit 1983 arbeitet er in seiner eigenen Praxis.

„Atem und Meditation" von Stefan Bischof ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25331-5 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

