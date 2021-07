Familien-Stressmanagement – Ein Hand- und Bilderbuch für den Alltag

In „Familien-Stressmanagement“ zeigt die Autorin Kirsten Schreiber typische Herausforderungen im Familienalltag auf und gibt ihren Lesern Tools an die Hand, die die Situationen entschärfen können.

Der Weg durch den häufig stressigen Familienalltag ist für jeden an der ein oder anderen Stelle steinig. Dabei sind es oft ähnliche Stolperfallen und Hürden, die hinter den Wohnungstüren lauern und die in Überforderung und Stress münden können. In der Folge leidet die Energie und es kommt im schlimmsten Fall zum Familienburnout.

Mit ihrem neuen Buch zeigt die Autorin, dass man diesen Zustand nicht hinnehmen muss. In ihren Ausführungen erklärt Schreiber, dass das Innehalten und das Aussteigen aus dem Reiz-Reaktionsmodus zunächst helfen kann. Denn nur mit Ruhe kann man verstehen, was gerade passiert, um im nächsten Schritt empathisch handeln zu können.

In ihrem Hauptberuf ist die Autorin Kirsten Schreiber als Sozialpädagogin, Sozialmanagerin sowie als Systemische Paar- und Familientherapeutin tätig. Dabei liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeit in der Bindungspsychotherapie. Zudem ist Schreiber Konzeptentwicklerin der Präventionskurse zum „multimodalen familienzentrierten Stressmanagement®“ am Familienforum Havelhöhe in Berlin.

„Familien-Stressmanagement“ von Kirsten Schreiber ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32098-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

