Charakterausbildung – Eine tiergerechte und vielseitig Pferdeausbildung

In ihrem neuen Fachbuch „Charakterausbildung“ gibt die erfahrene Reiterin und Pferdeausbilderin Antje Kreutzer ihre Erfahrung sowie ihr Wissen an interessierte Reiterinnen und Reiter weiter.

Aufgrund eigener Erlebnisse weiß die Autorin ganz genau, dass eine pferdegerechte und vielseitige Ausbildung für Tier und Mensch von zentraler Bedeutung ist. Denn die ersten gemeinsamen Monate und Jahre in der Pferdeausbildung legen den Grundstein für die Motivation und die Lernbereitschaft des Pferdes. Egal, ob das Tier im Sport oder in der Freizeit eingesetzt wird, eine solide und fundierte Grundausbildung bleibt unerlässlich. Denn nur auf diese Weise kann das Pferd seine Aufgaben mit und unter dem Reiter zuverlässig, freudig und bei bester Gesundheit erfüllen.

Seit ihrer Kindheit gehört die Leidenschaft von Antje Kreutzer Tieren und insbesondere Pferden, so dass sie schon früh die verschiedensten Rassen reiten durfte. Dennoch war ihre eigene sowie die Ausbildung der Pferde auch durch unschöne Begebenheiten geprägt. Aus diesem Grund liegt es der Autorin heute am Herzen, den Pferden in ihrer Ausbildung das Wissen und die Güte entgegenzubringen, die sie verdienen. In ihrer bisherigen Laufbahn als Reiterin durfte Kreutzer bereits viele Pferde auf ihrem Weg begleiten. Dabei legt sie besonderen Wert darauf, Pferde und Reiter immer mit offenen Augen sowie mit offenem Geist zu betrachten, um die bestmögliche Ausbildung für beide zu finden.

„Charakterausbildung" von Antje Kreutzer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32556-2 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

