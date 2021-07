Gipfel, Gletscher und glitzernde Seen – Ein fiktiver Schweiz-Reiseführer

In seinem neuen Buch „Gipfel, Gletscher und glitzernde Seen“ porträtiert Reinhard Stocker seine Heimat in einer imaginären Welt. Entstanden ist ein ungewöhnlicher „Facts-and-Fiction“ Reiseführer.

Der Autor beschreibt die Schweiz, wie sie um das Jahr 1900 aussah. Zu dieser Zeit fügten sich Städte und Dörfer noch harmonisch in die Landschaft ein und es gab mächtige Gletscher zu bewundern. Heute, im Jahr 2021, muss man feststellen, dass es in den letzten 100 Jahren ungeheure Verluste in der Natur gegeben hat.

Aus diesem Umstand entwickelt der Autor in seinem Buch eine andere, imaginäre Landschaft. In dieser Vorstellung sind nur wenige Landstriche der Erde durch den Menschen unterworfen. Die Schweiz zählt nur eine halbe Million Einwohner, die zwar auf wenige Landesteile beschränkt aber dennoch im Besitz der Errungenschaften des 21. Jahrhunderts sind. In seiner Utopie beschreibt Stocker unter anderem eine sonderbare Anreise, das menschenleere Mittelland mit seinen einsamen Seen und viele urweltliche Alpenregionen mit gewaltigen Eisströmen. In dieser Welt leben die Menschen in Harmonie mit ihrer Umwelt und erfreuen sich eines paradiesischen Lebens.

Reinhard Stocker lebt in Bern und forschte als Professor an der Universität Freiburg viele Jahre über den Geruchssinn. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet. Zu seinen Interessen gehören Evolution, Geographie, Landkarten, Reiseliteratur, Urlandschaften, Weltgeschichte und Weltkultur. Schon sein ganzes Lebens beschäftigt sich der Autor mit der fortschreitenden Zerstörung unserer Biosphäre und der Sorge um die Lebensverhältnisse der nächsten Generation.

„Gipfel, Gletscher und glitzernde Seen“ von Reinhard Stocker ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27613-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Schuld himmelblauer Erdbeeren – Emotionaler Seelenkrimi Charakterausbildung – Eine tiergerechte und vielseitig Pferdeausbildung