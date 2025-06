Atlantik Elektronik GmbH präsentiert innovative Triple Vision KI-Kameralösung

Leistungsstarke Bildverarbeitung für die industrielle Qualitätskontrolle

Atlantik Elektronik stellt seine innovative Triple Vision KI-Industriekamera vor, die auf der leistungsstarken Qualcomm® QCS6490-Plattform basiert und eine gleichzeitige Unterstützung von drei Kameras mit KI-Verarbeitungsfunktionen (bis zu insgesamt 12 TOPS KI-Verarbeitungsleistung) für industrielle Anwendungen bietet. Insbesondere die industrielle Qualitätskontrolle und andere Prüfprozesse in Unternehmen können damit effizienter, präziser und zuverlässiger gestaltet werden.

Die Triple Vision KI-Industriekamera ermöglicht die simultane Aufnahme von Bildmaterial aus drei verschiedenen Perspektiven, das dann durch erweiterte (De-) Kodierungsfunktionen mit den integrierten KI-Algorithmen effizient und zuverlässig ausgewertet wird. Die KI-basierte Analyse der erfassten Bilddaten erfolgt in Echtzeit und stellt erkannte Muster und Anomalien automatisiert als verwertbare Informationen für die Qualitätskontrolle bereit.

Das robuste, industriegerechte IP65-Gehäuse mit integrierter Wärmeabfuhr erlaubt den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie beispielsweise Produktionshallen. So kann die vielseitige Kamera beispielsweise in der Automobilindustrie für die Qualitätskontrolle bei Fahrzeugkomponenten genutzt werden. Zudem ermöglicht die Technologie die allgemeine Überwachung von Produktionsabläufen in der Fertigung und hilft, vermeidbare Fehler zu erkennen und die Effizienz zu optimieren. Auch in der Herstellung pharmazeutischer Produkte kann die Kamera Produktionsfehler frühzeitig erfassen und so zur Sicherstellung der Integrität und Qualität beitragen.

Die leistungsstarke Bildverarbeitung mit der KI-optimierten Qualcomm® QCS6490-Plattform, der geringe Strombedarf, die benutzerfreundliche Creator AidLux Plattform und moderne Konnektivitätsoptionen wie Wi-Fi 6E und Bluetooth erleichtern die Integration der Triple Vision KI-Industriekameralösung in bestehende Systeme.

Mit der Triple Vision KI-Industriekamera bietet Atlantik Elektronik eine intelligente Lösung, die zeitaufwendige, fehleranfällige manuelle Prüfverfahren ersetzen kann und so zentrale Prozesse beschleunigt. Durch die Automatisierung der Bildverarbeitung können Unternehmen ihre Produktionsprozesse und die Qualitätssicherung optimieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

Die Triple Vision KI-Industriekamera von Atlantik Elektronik ist ab sofort auf Anfrage im ATE-Store erhältlich und kann für individuelle Projekte weiter integriert werden.

Zeichen: 2.512 (mit Leerzeichen)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Atlantik Networxx AG/ Atlantik Elektronik GmbH

Frau Judith Heilmann

Fraunhoferstraße 11a

82152 Planegg

Deutschland

fon ..: +498989505158

web ..: https://www.atlantikelektronik.com/de/news/triple-vision-ki-kamera

email : j.heilmann@atxx.de

Als Technologievermarkter und Design-In-Spezialist bietet die Atlantik Elektronik GmbH innovative Halbleiterprodukte, Teil- und Gesamtlösungen sowie Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen. Die Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Embedded Systems, IoT, Künstliche Intelligenz (KI) und Wireless-Technologien.

Das Portfolio umfasst Prozessoren, Module, Development Kits, Mikrocontroller, SoMs, Audio/Video-Komponenten, Sensorik, Displays, Beleuchtung und Konnektivität. Atlantik Elektronik arbeitet seit mehr als 40 Jahren mit internationalen Technologiepartnern und Herstellern zusammen und bedient wachstumsstarke Märkte wie Industrie, Infrastruktur, Sicherheit, Automotive, Logistik und Consumer.

Die Atlantik Elektronik GmbH mit Sitz in Planegg bei München ist ein Unternehmen der Atlantik Networxx AG.

Pressekontakt:

Atlantik Networxx AG/ Atlantik Elektronik GmbH

Frau Judith Heilmann

Fraunhoferstraße 11a

82152 Planegg

fon ..: +498989505158

email : j.heilmann@atxx.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vanguard to Follow Up on 5.08 g/t Near-Surface Gold Discovery at Brussels Creek with 2025 Exploration Program Korrektur: Vanguard will die oberflächennahe Goldentdeckung von 5,08 g/t bei Brussels Creek mit einem Explorationsprogramm im Jahr 2025 weiterverfolgen