Atlantik Elektronik GmbH präsentiert Lantronix Smart Managed POE++ Switches: SM24TBT4XPA und SM24TBT2DPB

Die Managed Gigabit Ethernet PoE++ Switches SM24TBT4XPA und SM24TBT2DPB von Lantronix ermöglichen ein verbessertes Management von Smart Building-Netzwerken.

IOT-Gerätemanagement in Intelligenten Gebäuden

Die Smart Managed PoE++ Switches aus dem Portfolio unseres langjährigen Partners Lantronix ermöglichen die effiziente Vernetzung und Stromversorgung von IoT-Geräten in Gebäuden und können so dazu beitragen, eine nachhaltige, leichter zu verwaltende, intelligente Smart-Building-Infrastruktur zu erstellen.

Sowohl der Lantronix SM24TBT2DPB-EU-24-Port PoE++ Gigabit Switch als auch der Lantronix SM24TBT4XPA-24-Port PoE++ Managed Gigabit Ethernet Switch verfügen zudem über intelligente Funktionen, die die Installation, Wartung, Fehlerbehebung und das allgemeine Management komplexer Netzwerke in Gebäuden für Gebäudeplaner, Systemintegratoren und Netzwerktechniker vereinfachen.

Lantronix SM24TBT2DPB ist ein Managed Gigabit Ethernet PoE++ Switch mit 24 10/100M/1G Ports mit einer Leistung von bis zu 90W pro Port sowie zwei 100/1000M SFP/RJ-45 Combo-Uplink- Ports für mehrere, flexible Stromversorgungsoptionen mit Wechsel- oder Gleichstrom und ein besonders großes PoE-Leistungsspektrum von bis zu 2160W.

Lantronix SM24TBT4XPA Managed Gigabit Ethernet PoE++ Switch, der über zwölf 10/100/1000M PoE/PoE+ Ports, zwölf 100M/1G/2.5G PoE/PoE+/PoE++ Ports und vier 10G SFP+ Uplink-Ports verfügt, wird ebenfalls die Versorgung und Vernetzung mehrerer IoT Geräte mit unterschiedlichem Leistungsbedarf gleichzeitig ermöglicht.

Die Switches nutzen PoE für die Stromversorgung von IoT-Geräten in Gebäuden und unterstützen Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) für umweltfreundliche Umgebungen. So können sie angeschlossene Geräte über nur ein CatX-Kabel mit Strom und Daten versorgen und so den Bedarf an Wechselstrom reduzieren sowie dank der automatischen bedarfsorientierten Leistungsanpassung auch den allgemeinen Stromverbrauch senken.

Beide Modelle bieten zudem smarte Funktionen wie die automatische Erkennung angeschlossener Geräte, interaktive Maps für die Verwaltung und Dokumentation von Installationen, sowie integrierte Diagnosefunktionen für IP und Kabel und eine automatische Power-Reset Funktion, die nicht-reagierende Geräte automatisch neustarten kann und so keinen Einsatz eines Technikers vor Ort erfordert.

Der geringe Verkabelungsaufwand mit nur einem CatX-Kabel schafft Flexibilität bei der Platzierung der verbundenen IoT-Geräte wie beispielsweise Belegungssensoren, Zugangskontrollsysteme, Überwachungskameras, Licht- oder Temperatursteuerungssysteme und andere Anwendungen in intelligenten Gebäuden.

Die PoE-Switches von Lantronix sowie weitere Produkte und Lösungen für die zukunftsorientierte und intelligente Gebäudeautomation sind im ATE-Store erhältlich. Umfangreiche Informationen zu den Lösungen für smarte Raumsteuerung von Atlantik Elektronik sind auf der Website verfügbar.

Zeichen: 2.757 (mit Leerzeichen)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Atlantik Networxx AG

Frau Judith Heilmann

Fraunhoferstraße 11a

82152 Planegg

Deutschland

fon ..: +4989895050

web ..: https://www.atlantikelektronik.com/de

email : marketing@atxx.de

Atlantik Elektronik ist ein Unternehmen der Atlantik Networxx AG. Das Unternehmen ist führender Technologievermarkter und Design-In-Spezialist innovativer Halbleiterprodukte und Halbleiterlösungen für den High-End-Bereich wachstumsorientierter Märkte und bietet Entwicklungsleistungen und Produktionskapazitäten für Kunden an. Atlantik ist Trendscout für neue Lösungen und neue Technologien. Die Kompetenzen und das Produktportfolio des Unternehmens liegen in den Bereichen Embedded Microcontroller, Wireless, Connectivity, Infotainment und System Solutions.

Pressekontakt:

Atlantik Networxx AG

Frau Judith Heilmann

Fraunhoferstraße 11a

82152 Planegg

fon ..: +4989895050

email : marketing@atxx.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

U.S. GoldMining begrüßt steigende Kupferpreise und hebt strategisches Kupfer-Gold-Potenzial im Whistler-Projekt in Alaska hervor Die kleinste Fashion Show der Welt: Nothing inszeniert Haute Couture im Miniaturformat an Berliner Hotspots