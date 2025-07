Die kleinste Fashion Show der Welt: Nothing inszeniert Haute Couture im Miniaturformat an Berliner Hotspots

Nothing inszeniert mit Designer:innen der Berliner Fashion Week die kleinste Fashion Show der Welt – Miniatur-Looks an zehn Hotspots bringen Mode und Kunst direkt auf die Straße.

Berlin, 15. Juli 2025 – Große Mode – ganz klein inszeniert: Mit einem kreativen Brückenschlag zwischen Design, Technologie und urbaner Kultur präsentiert Nothing die wohl kleinste Modenschau der Welt. In Zusammenarbeit mit renommierten Designer:innen der Berliner Fashion Week wurden aktuelle Kollektionen in 3D digitalisiert, miniaturisiert und in zehn aufwendig gestaltete Dioramen an öffentlichen Orten in Berlin ausgestellt.

Unter dem Motto „Sieh genau hin“ macht die Kampagne Mode im wahrsten Sinne des Wortes greifbar – wenn auch im Maßstab 1:80. In Kooperation mit Kreativen wie Rebekka Ruétz, PLNGNS, Clara Colette Miramon und weiteren etablierten wie aufstrebenden Designer:innen hat Nothing einzelne Looks in hochpräzise Miniaturfiguren übertragen. Diese laufen nicht etwa über große Laufstege, sondern durch Miniatur-Catwalks, eingebettet in urbane Kulissen – wie das Foyer des Amano Hotels, ein öffentliches 18/1 Plakat oder ein Underground Plattenladen.

Das Konzept hinter der Aktion: Wer genau hinsieht, entdeckt nicht nur Haute Couture in beeindruckender Detailtreue, sondern kann auch selbst Teil des Erlebnisses werden. Begleitet wird die Kampagne durch ein Gewinnspiel: Wer eines der Mini-Dioramen entdeckt, fotografiert und auf Social Media teilt, hat die Chance, das neue Nothing Phone (3) zu gewinnen – ein Smartphone, das mit seiner Ultra-Zoom-Funktion wie gemacht ist für feine Details und kreative Perspektiven.

Die Aktion läuft bis zum 28. Juli 2025. Alle Standorte der Mini-Shows sind auf einer Karte einsehbar unter:

http://www.smallestfashionshow.com

„Mit dieser Installation wollen wir Mode und Technologie zusammenbringen – auf eine Art, die überrascht, begeistert und inspiriert. Mode wird häufig als etwas Fernes, Exklusives wahrgenommen. Wir holen sie wortwörtlich auf Augenhöhe – wenn auch auf Miniaturhöhe – zurück in den öffentlichen Raum“, sagt Janine Liu, Marketinglead DACH bei Nothing.

Die Mini-Catwalks sorgen nicht nur bei Passant:innen für neugierige Blicke, sondern sind auch ein fotografisches Highlight für Street-Art-Fans, Designliebhaber:innen und Berliner:innen mit einem Blick fürs Besondere.

Bildmaterial und Videomaterial zur Aktion stehen hier zur Verfügung:

https://drive.google.com/drive/folders/1Kuq5PudhOhOV3uXgwz19kRVHsWOcE9U5?usp=drive_link

Pressekontakt:

Lukasz Brzozowski, lukasz@brzstudio.de, +49-17632484529

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BRZstudio GmbH & Co. KG

Herr Lukasz Brzozowski

Tußmanstraße 67

40477 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +4917632484529

web ..: https://brzstudio.de/

email : lukasz@brzstudio.de

BRZstudio ist eine digitale Boutique-Agentur für Content, digitale Strategie & kreative Exzellenz.

